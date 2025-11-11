Počelo je 47. izdanje Interlibera: Dolazi više od 300 izlagača!

Od 11. do 16. studenog Zagreb će po 47. put postati središte jedne od najvećih književnih manifestacija na ovim prostorima -Interlibera. Ovaj međunarodni književni sajam, koji je lani posjetilo više od 120.000 posjetitelja, ponovno će okupiti više od 300 izlagača iz Hrvatske i inozemstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Zagreb: Knjiga na Interliberu koja se prodaje za 17.500 eura | Video: 24sata/pixsell

Uz mnoge promocije, susrete s autorima, panele i rasprave, Interliber će ponovno pretvoriti Zagrebački velesajam u središte književnosti, kulture i znanja.

Nakladnička kuća Fraktura na ovogodišnji Interliber donosi novi roman Eve Garcíje Sáenz de Urturi, naslovljen “Anđeo grada”, nezaboravni triler iz serijala o inspektoru Krakenu. Tu je i roman “Time out” Emily Rudolf, usredotočen na istraživanje ubojstva jedne od najvažnijih influencerica u luksuznom hotelu u Alpama, a i roman “U tvojim rukama” autorice Malin Persson Giolito, koji spaja elemente trilera i skandinavskog noira. Među novim hitovima u Frakturi nalazi se i roman “Perzijanke” autorice Sanam Mahloudji, priča o pet iranskih žena iz jedne obitelji koje pokušavaju pomiriti strogu tradiciju iz koje su potekle i primamljivu slobodu američkog načina života, kao i roman “Zatvaram oči i molim” Alexa Ahndorila, drugi nastavak serije “Ključ” Alexandre Coelho Ahndoril i Alexandera Ahndorila, poznatih po knjigama Larsa Keplera.

Foto: PIXSELL/

Od novih naslova Naklade Ljevak posjetitelji će na Interliberu moći pronaći roman “Sanjao sam snijeg” Ivane Šojat, intimnu i emotivnu priču o suočavanju sa smrću, tugom i sjećanjima, te roman “Dnevnik prakse” Nebojše Lujanovića, u kojem se pripovjedač srednjoškolac zbog financijskih problema iznenada nađe uronjen u svijet odraslih. Od stranih naslova izdvajaju se roman “Prorokova pjesma” Paula Lyncha, djelo nagrađeno Bookerovom nagradom, koje pruža viziju zemlje u ratu i duboko ljudski portret majčine borbe da sačuva svoju obitelj na okupu, te knjiga “Soba za snove” Davida Lyncha i Kristine McKenna, jedinstveni spoj biografije i memoara u kojem David Lynch prvi put otvoreno govori o vlastitom životu provedenom u potrazi za ostvarenjem svoje jedinstvene umjetničke vizije.

Naklada OceanMore na Interliber donosi roman “Herscht 07769” Lászla Krasznahorkaija, ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Riječ je o romanu koji predstavlja začudno lucidnu viziju Europe u kakvoj danas živimo, a u kojoj su društvene prilike u svakom pogledu nestabilne. Tu je i roman “Osobni podaci” nobelovke Elfriede Jelinek, u kojem autorica podastire svoju “životnu bilancu” u velikoj priči o krivnji i dugu. Od domaćih naslova OceanMore donosi roman “Sunčanik” Damira Karakaša, slojevitu lirsku priču, istodobno nježnu i grubu, o putovanju djeda i unuka te o njihovoj potrazi za vragom, a predstavit će i roman Katje Grcić “Ljubavi, pripremi se” te roman “Heroin, kruh i rudnici sumpora” Nikole Strašeka.

Foto: PIXSELL/

Među novitetima nakladničke kuće V.B.Z. na Interliberu će se moći pronaći kriminalistički roman “Jezero” Tadeja Goloba te roman “Spasi Emmu” Allena Eskensa, pravni triler prepun obrata i moralnih dvojbi. Od publicističkih naslova tu je knjiga “Zanimljiva povijest seksa” Kate Lister, djelo u kojem autorica razbija mitove i stereotipe te smješta neobične seksualne prakse u povijesni okvir, kao i “Teorija pusti ih” autorice Mel Robbins, knjiga iz područja popularne psihologije koja će poučiti čitatelje kako da zaštite svoje vrijeme i energiju.

Nakladnička kuća Hena com donosi roman “Bijela knjiga”, novo djelo nobelovke Han Kang, u kojem se pripovjedačica tijekom književne rezidencije usredotočuje na bijelu boju kako bi njome izrazila i shvatila svoju unutarnju bol. Tu su i nova knjiga nagrađivanog autora Omara El Akkada naslovljena “Jednom će biti da su svi oduvijek bili protiv tog” te roman “Imena”.

Prvi dan Interlibera obilježit će i promocija knjige “Osam dana u svibnju” Borisa Rašete i Gorana Gavranovića. Razgovor s autorima moderirat će Seid Serdarević, glavni urednik nakladničke kuće Fraktura. Knjiga je to u kojoj autori s mnogo humora, živo te brzim, frenetičnim tempom, oživljavaju dane koji su označili pad NDH i oblikovali svijet kakav danas znamo.

Bogat program već prvog dana

Prvi dan Interlibera donosi i promociju romana ‘Usta puna mora’ Jurice Pavičića (Stilus knjiga), razgovor o romanima talijanske književnice Else Morante (Petrine knjige), promociju knjige ‘Osam dana u svibnju’ Borisa Rašete i Gorana Gavranovića (Fraktura), promociju knjige ‘100 vječnih’ Josipa Dujmića (Rockmark), razgovor s autorom Tuomasom Kyrom i predstavljanje njegova romana ‘Savez’ (Naklada Ljevak) te mnoge druge promocije, susrete s autorima i prevoditeljima i razne druge panele.

Cijeli program Interlibera pogledajte OVDJE.