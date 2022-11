Još jedna ekološka inicijativa: Gljive kao budućnost za zbrinjavanje tekstilnog otpada

Globalna industrija pouzdaje se u modnu industriju od kože, jer to tržište čini oko polovicu od oko 500 milijardi kuna, kod pet najvećih europskih modnih tvrtki. Analize potvrđuju da će to tržište biti još i veće, do 2030. će porasti za 63%. Stoga se priča i radi na raznim alternativama koži te se među njima ističu - gljive. Općenito, mogle bi postati prava zamjena za niz materijala i tekstila u industriji koja je jedan od najvećih problema za okoliš i prirodu.

Naime, široko rasprostranjene u sektoru kućanstva, ljepote i wellnessa, poznate po svojim psihodeličnim, terapeutskim, nutritivnim i ponekad štetnim učincima, gljive rastu 'kao lude' te zahtijevaju manje vode od tradicionalnog tekstila. U teoriji, proizvod od gljiva također je potpuno biorazgradiv i može biti izdržljiv, šaren i vodoodbojan.

Naravno da je Stella McCAartney upravo zato za ovu godinu predstavila prvu torbu luksuznog dizajna, napravljenu od micelija gljiva. Torbi je ime Frayme Mylo, izgleda fantastično te se uopće ne nazire činjenica da je taj fini proizvod nastao od gljiva. Naime, svijet luksuza želi da su stvari lijepe i atraktivne, da izgledaju skupo, stoga i taj prirodan, eko materijal mora naprosto djelovati - vrlo glamurozno.

Istovremeno su Balenciaga i Hermès najavili kolekcije koje će biti napravljene upravo od istog materijala, iako sami proces za sada nije profitabilan. Još uvijek je ovaj način rada rezerviran za mega brendove koji si mogu priuštiti posebna istraživanja i laboratorijski rad.

Brend Esprit nedavno je angažirao održivu tvrtku Pentatonic kako bi osmislili protokole prema ekološki osvještenijoj budućnosti u kojoj odlaganje otpada, posebice tekstila, više nije problem. Brendovi su udružili snage kako bi proveli testove koristeći micelij, otkrivši da su 'gladne gljive' odlično pojele organska vlakna poput pamuka i konoplje te brzo 'žvakale' razne modne predmete, piše The Face.

- Promatranje kako micelij jede odjeću u tako kratkom vremenu bio je podsjetnik na to kako ovo početno istraživanje može dovesti do novih mogućnosti - istaknuo je glasnogovornik Pentatonica. Naime, tako bi se mogao zbrinuti modni otpad.

Tekstilne alternative temeljene na gljivama ili bakterijama možda su još uvijek daleko od načina da se modni sustav u cjelini učini održivim, no projekti poput ovog svakako su korak prema tome.

I ako se prekomjerna potrošnja i toksični otpad tradicionalne tekstilne i modne industrije nastavi, a teško da će se smanjiti, korištenje micelija za uništavanje odjevnih predmeta potencijalni je spas.

