Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
VOLE VLAGU

Još nas 'cuclaju': Evo kako lako otjerati komarce i ublažiti svrab

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Još nas 'cuclaju': Evo kako lako otjerati komarce i ublažiti svrab
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Iako mnogi vjeruju da s dolaskom jeseni komarci nestaju, u mnogim krajevima oni i dalje mogu biti aktivni, osobito tijekom toplih ranih jesenskih dana ili u prostorima s vlagom

Njihovi ubodi neugodni su, često izazivaju svrab, a u nekim slučajevima mogu prenositi i bolesti. Srećom, postoji nekoliko učinkovitih načina kako ih spriječiti, ublažiti posljedice uboda i zaštititi svoj dom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Osijek na vrhuncu najezde komaraca 00:55
Osijek na vrhuncu najezde komaraca | Video: 24sata/pixsell

Znanstvenici su otkrili nekoliko faktora koji određuju koliko će komarci biti zainteresirani za neku osobu:

  • Ugljični dioksid (CO₂): Osobe koje izdišu više CO₂ privlače više komaraca, što uključuje trudnice ili osobe s bržim metabolizmom.

  • Krvna grupa: Osobe s krvnom grupom 0 češće postaju "metom" komaraca u odnosu na one s krvnim grupama A, B ili AB.

  • Miris kože: Kemikalije koje tijelo prirodno proizvodi, poput određenih karboksilnih kiselina, mogu privući komarce.

  • Tamnija odjeća i mirisni proizvodi: Komarci preferiraju tamne boje i mogu biti privučeni parfemima ili mirisnim losionima.

Razumijevanje ovih faktora pomaže nam u primjeni preventivnih mjera i zaštiti od uboda.

ZZZZZZ... Jeste li magnet za komarce? Znanstvenici imaju odgovor zašto neke ljude 'grizu' više
Jeste li magnet za komarce? Znanstvenici imaju odgovor zašto neke ljude 'grizu' više

Da biste spriječili ulazak komaraca u kuću, najefikasnije je postaviti mreže na prozore i vrata. Redovito zatvaranje prozora i vrata, posebno u sumrak i rano jutro, dodatno smanjuje šanse za ulazak ovih nametnika.

Young woman opening roller blind shutters on the balcony on a summer day
Foto: Pinterest/Canva

Uklanjanje stajaće vode iz posuda, saksija ili tanjura također je ključno, jer upravo na tim mjestima komarci polažu jaja. Dodatna zaštita može biti postavljanje biljaka poput lavande, citronele ili mente, čiji mirisi odbijaju komarce, kao i korištenje električnih repelenta u zatvorenim prostorima.

Kako se riješiti komaraca?

  • Prskanje dvorišta ili kuće insekticidom. Preporučuje se u zoru ili sumrak.

  • Zamke i električni odstranjivači. Privlače i uništavaju komarce, osobito u zatvorenim prostorima.

  • Prirodni sprejevi i repelenti. Na bazi eteričnih ulja ili kemijskih sredstava poput DEET-a ili picarina.

  • Održavanje čistoće okoliša. Uklanjanje lokvi i drugih mjesta stajaće vode.

Ubodi komaraca često izazivaju neugodan svrab, ali postoje načini kako ublažiti simptome. Hladni oblozi i kreme ili gelovi s hidrokortizonom, aloe verom ili kamilicom mogu umiriti iritiranu kožu.

Big mosquito bite
Foto: Sneksy

Prirodni pripravci poput paste od sode bikarbone i vode ili nekoliko kapi lavandinog ulja također pomažu, no važno je ne češati ugrize jer to može pogoršati upalu i izazvati infekciju.

Prevencija je, naravno, ključ. Nošenje odjeće dugih rukava i nogavica, posebno svijetlih boja, korištenje repelenta i izbjegavanje područja s puno komaraca u sumrak i rano jutro može znatno smanjiti rizik od uboda.

SUVENIR IZ OSIJEKA 'Ovi plišani komarci nikog ne izluđuju, a djeci su pravi hit!'
'Ovi plišani komarci nikog ne izluđuju, a djeci su pravi hit!'

Iako se s dolaskom jeseni očekuje pad aktivnosti komaraca, ovi mali, dosadni insekti i dalje mogu biti problem. Uz kombinaciju prevencije, zaštite i umirujućih mjera, moguće je značajno smanjiti njihov utjecaj. Redovito održavanje doma i okoliša, mreže, repelenti i prirodna ili električna sredstva zaštite osiguravaju mirniju jesen bez neugodnih ugriza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Od bešćutnog do dobrice: Ovi horoskopski znakovi najskloniji su slomiti nečije srce
NEKI SU BEZ MILOSTI

Od bešćutnog do dobrice: Ovi horoskopski znakovi najskloniji su slomiti nečije srce

Biti slomljenog srca je teško, ali na kraju se uvijek 'izliječimo' i postanemo još jači. Postoje određeni horoskopski znakovi koji će vam slomiti srce, a to sve leži u njihovoj osobnosti - tako kažu zvijezde
Dnevni horoskop za četvrtak 25. rujna: Vaga je otvorena za nova iskustva, Bikovi - platite račune!
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 25. rujna: Vaga je otvorena za nova iskustva, Bikovi - platite račune!

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 25. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Zgrozila se kada je vidjela da je rođak kupovao njezine 'fotke'
IZBJEGAVA OBITELJSKA OKUPLJANJA

Zgrozila se kada je vidjela da je rođak kupovao njezine 'fotke'

Kreatorica sadržaja Sharna Beckman doživjela je neugodno iznenađenje koje ju je ostavilo 'bolesnom od nelagode'. Naime, otkrila je da jedan od njenih pretplatnika zapravo član njene uže obitelji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025