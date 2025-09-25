Još nas 'cuclaju': Evo kako lako otjerati komarce i ublažiti svrab

Njihovi ubodi neugodni su, često izazivaju svrab, a u nekim slučajevima mogu prenositi i bolesti. Srećom, postoji nekoliko učinkovitih načina kako ih spriječiti, ublažiti posljedice uboda i zaštititi svoj dom.

Znanstvenici su otkrili nekoliko faktora koji određuju koliko će komarci biti zainteresirani za neku osobu:

Ugljični dioksid (CO₂) : Osobe koje izdišu više CO₂ privlače više komaraca, što uključuje trudnice ili osobe s bržim metabolizmom.

Krvna grupa : Osobe s krvnom grupom 0 češće postaju "metom" komaraca u odnosu na one s krvnim grupama A, B ili AB.

Miris kože : Kemikalije koje tijelo prirodno proizvodi, poput određenih karboksilnih kiselina, mogu privući komarce.

Tamnija odjeća i mirisni proizvodi: Komarci preferiraju tamne boje i mogu biti privučeni parfemima ili mirisnim losionima.

Razumijevanje ovih faktora pomaže nam u primjeni preventivnih mjera i zaštiti od uboda.

Da biste spriječili ulazak komaraca u kuću, najefikasnije je postaviti mreže na prozore i vrata. Redovito zatvaranje prozora i vrata, posebno u sumrak i rano jutro, dodatno smanjuje šanse za ulazak ovih nametnika.

Uklanjanje stajaće vode iz posuda, saksija ili tanjura također je ključno, jer upravo na tim mjestima komarci polažu jaja. Dodatna zaštita može biti postavljanje biljaka poput lavande, citronele ili mente, čiji mirisi odbijaju komarce, kao i korištenje električnih repelenta u zatvorenim prostorima.

Kako se riješiti komaraca?

Prskanje dvorišta ili kuće insekticidom. Preporučuje se u zoru ili sumrak.

Zamke i električni odstranjivači. Privlače i uništavaju komarce, osobito u zatvorenim prostorima.

Prirodni sprejevi i repelenti. Na bazi eteričnih ulja ili kemijskih sredstava poput DEET-a ili picarina.

Održavanje čistoće okoliša. Uklanjanje lokvi i drugih mjesta stajaće vode.

Ubodi komaraca često izazivaju neugodan svrab, ali postoje načini kako ublažiti simptome. Hladni oblozi i kreme ili gelovi s hidrokortizonom, aloe verom ili kamilicom mogu umiriti iritiranu kožu.

Prirodni pripravci poput paste od sode bikarbone i vode ili nekoliko kapi lavandinog ulja također pomažu, no važno je ne češati ugrize jer to može pogoršati upalu i izazvati infekciju.

Prevencija je, naravno, ključ. Nošenje odjeće dugih rukava i nogavica, posebno svijetlih boja, korištenje repelenta i izbjegavanje područja s puno komaraca u sumrak i rano jutro može znatno smanjiti rizik od uboda.

Iako se s dolaskom jeseni očekuje pad aktivnosti komaraca, ovi mali, dosadni insekti i dalje mogu biti problem. Uz kombinaciju prevencije, zaštite i umirujućih mjera, moguće je značajno smanjiti njihov utjecaj. Redovito održavanje doma i okoliša, mreže, repelenti i prirodna ili električna sredstva zaštite osiguravaju mirniju jesen bez neugodnih ugriza.