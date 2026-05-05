Josipa Pavičić predstavila je 'Malu knjigu o velikoj promjeni - o menopauzi bez zadrške'

Menopauza je tema o kojoj se danas sve više govori. Nova generacija žena koja se susreće s tom važnom životnom promjenom sve glasnije progovara o izazovima i problemima s kojima se suočava tijekom prijelaza. Upravo zato i najnovija knjiga spisateljice Josipe Pavičić, „Mala knjiga o velikoj promjeni – o menopauzi, bez zadrške“, predstavljena u ponedjeljak u zagrebačkom restoranu Botanist, predstavlja važan doprinos toj temi. Ujedno, riječ je o jednom od rijetkih naslova domaćih autorica koji se bavi perimenopauzom i menopauzom. Menopauza nije samo biološka faza u životu svake žene, nego duboka osobna i emocionalna promjena. To je razdoblje u kojem se žene suočavaju s nizom izazova, od fizičkih simptoma do osjećaja gubitka identiteta, nerazumijevanja okoline i unutarnje borbe da ostanu „iste“ jer svijet koji nas okružuje više nego ikada nameće imperativ mladosti kao jedini kriterij ljepote i vrijednosti.

Foto: Karlo Pavlić

Josipa Pavičić ne piše s distance. Fragmenti njezina vlastitog iskustva daju knjizi relevantnost, ali i toplinu. Knjiga hrabro mijenja zastarjelu društvenu sliku menopauze kao kraja ženstvenosti i nudi radikalan zaokret: umjesto fokusa na ono što nestaje, autorica osvjetljava ono što nastaje. Odvažna i iskrena, kao i uvijek kada govori o važnim temama, bilo da je riječ o karcinomu dojke, narcizmu ili menopauzi, Josipa Pavičić nastoji pomoći drugima da prepoznaju problem, osjećaju se shvaćeno i potraže pomoć. Čitateljice u njezinim riječima mogu prepoznati sebe, što stvara odnos povjerenja koji se ne može naći u klasičnim medicinskim priručnicima. Srce ove knjige duboko je integrirani holistički pristup koji ženu napokon promatra kroz neraskidivu vezu tijela, uma i emocija.

- Ova je knjiga moj direktan spisateljski odgovor na temu koja se predugo ignorirala, kao i odgovor na šutnju i sram koji od davnina prati menopauzu. Knjiga je temeljit i praktičan vodič koji na jednom mjestu sadrži sve što žena treba znati o ovoj promjeni. U 'Maloj knjizi o velikoj promjeni' u fokusu je menopauza, a neke crtice mog iskustva u njoj dokaz su autentičnosti, proživljenog, jer mi ljudi nepogrešivo osjećamo razliku između suhoparne teorije i proživljene 'prakse'. Čitateljice mi vjeruju jer znaju da moje riječi dolaze iz proživljenog, pišem najbolje kada pišem o temama koje sam i sama iskusila na vlastitoj koži - istaknula je autorica knjige, spisateljica Josipa Pavičić koja je na promociji blistala u crvenoj haljini Lexalex Studio.

Foto: Karlo Pavlić

„Mala knjiga o velikoj promjeni“ spoj je osobnog iskustva, provjerenih informacija te praktičnih uputa i prijedloga koji mogu pomoći i drugim ženama da osnaže svoje tijelo, um i emocije. Glavna je premisa knjige da menopauza kao novo životno razdoblje može postati prilika za razvoj unutarnje snage, zrelosti i autentične povezanosti sa sobom, a ono što se nekad doživljavalo kao gubitak, može se preobraziti u dobitak. I upravo je najveća vrijednost ovog praktičnog vodiča, napisanog na jednostavan i razumljiv način, to što nas podsjeća da svaka promjena, ma koliko izazovna bila, donosi sa sobom i priliku za novi početak. Ali i da je najvažnije shvatiti da se protiv menopauze ne trebamo boriti jer ona je prirodno razdoblje koje traži naše prihvaćanje i suradnju.

Foto: Karlo Pavlić

Uz autoricu, u urbanoj zelenoj oazi restorana Botanist o knjizi su govorile i stručnjakinje koje su sudjelovale u njezinu nastanku: dr. Sanja Toljan, dr. Ana Jelčić, magistra nutricionizma Sandra Krstev Barać i kineziologinja Vanja Kovačić. Sve se one slažu s tim da je iznimno važno ženama pružiti točne informacije, ali i emocionalnu podršku. Pokazalo se još jedanput da je kombinacija znanja i osobnog iskustva najmoćniji alat, ne samo za razumijevanje promjena s kojima se žene u perimenopauzi i menopauzi susreću, nego i za njihovo prihvaćanje.

- Josipino iskustvo istinski je proživljeno, promišljeno, pretočeno u dar svima vama koje ste na korak od nove životne faze. Ova je knjiga sjajan vodič za putovanje na koje trebate poći dobro opremljene, ali kad otvorite kovčege, vrlo vjerojatno ćete shvatiti da niste ponijele sve što vam treba. Josipa vas upućuje gdje i kako nabaviti poputninu, da vam ništa ne manjka, nego naprotiv, da putujete pune energije, pune ideja i pune zdrave vitalnosti, spremne za drugo poluvrijeme života - rekla je dr. Sanja Toljan, stručnjakinja za bioidentične hormone.

Foto: Karlo Pavlić

- Ova knjiga ne pruža samo korisne informacije, nego i osjećaj podrške, razumijevanja i ohrabrenja, a pritom donosi i vrlo konkretne savjete koji mogu biti dragocjena podrška u svakodnevici. Dirnulo me je to što Josipa hrabro govori o vlastitu iskustvu, bez uljepšavanja, iskreno i s poštovanjem prema svemu što je prošla. Posebno mi je važno što u središte stavlja brigu o sebi, koja proizlazi iz ljubavi prema sebi, a ne iz mjesta pritiska ili straha - istaknula je ginekologinja dr. Ana Jelčić.

Foto: Karlo Pavlić

- Ovo je knjiga koju bi svaka žena trebala imati u svojoj biblioteci jer mijenja narativ o menopauzi na pristupačan, a opet stručno potkrijepljen način - smatra magistra nutricionizma Sandra Krstev Barać.

Foto: Karlo Pavlić

Na promociji su bili i brojni ugledni liječnici: dr. Karolina Bolanča, dr. Damir Danolić, dr. Ana Štanfel, dr. Antonija Puljić, dr. Ivana Sindik, dr. Dragana Gabrić, dr. Luka Marković, dr. Marijana Paljuk Rovčanin. Panel je vodila Doris Pinčić Guberović, a posebnu atmosferu i emotivnu notu događaju dala je poznata harfistica Doris Karamatić. Njezino muziciranje na harfi, instrumentu koji je sinonim za ženstvenost i eleganciju, savršeno je zaokružilo ovu večer posvećenu ženskoj snazi i zdravlju.

Foto: Karlo Pavlić

Knjiga se može kupiti isključivo putem web shopa autoričine službene stranice www.josipapavicic.com.