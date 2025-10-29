Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PROMOCIJA KNJIGE

Josipa Pavičić predstavlja svoju novu knjigu 'Sada' u Slavoniji

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Josipa Pavičić predstavlja svoju novu knjigu 'Sada' u Slavoniji
Foto: PR

Nakon uspješne istarske turneje, spisateljica i edukatorica mindfulnessa i autogenog treninga Josipa Pavičić nastavlja s promocijom svoje nove knjige Sada

U prethodnom bestseleru Ja, pa ja i opet ja: vodič za preživljavanje narcisa Josipa je pisala o toksičnim odnosima i narcističkim osobnostima, dok se u novoj knjizi okreće sadašnjem trenutku, onome što ostaje nakon boli, razočaranja i raskida.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Alen Muhić, autor knjige "Ja sam Alen" 05:52
Zagreb: Alen Muhić, autor knjige "Ja sam Alen" | Video: Josip Mikacic/PIXSELL.

Sada donosi praktične i nadahnjujuće odgovore na pitanja kako krenuti dalje nakon toksičnih odnosa te ponovno pronaći unutarnji mir i vratiti životnu ravnotežu.

Foto: PR

Svojim iskustvom, mindfulness tehnikama i autentičnim životnim uvidima Josipa vodi čitatelje prema svjesnijem življenju i prihvaćanju onoga što jest, ovdje i sada.

DOMOVINSKI RAT Predstavili su fotomonografiju 125.: 'Gašparović je zabilježio ono što se ne smije zaboraviti'
Predstavili su fotomonografiju 125.: 'Gašparović je zabilježio ono što se ne smije zaboraviti'

U sklopu slavonske turneje Josipa će se družiti s čitateljima na sljedećim promocijama:

  • 5. studenoga u 18 sati – Kulturni centar Osijek (Foyer)
  • 6. studenoga u 18 sati – Gradska knjižnica Našice
  • 7. studenoga u 18 sati – Gradska knjižnica Vinkovci
Foto: PR

Na inspirativnim predavanjima pojasnit će čitateljima zbog čega je važno živjeti u sadašnjem trenutku, a govorit će i o samoprihvaćanju i emocionalnom oporavku.

KNJIGA "JA SAM ALEN" Alen Muhić u Zagrebu: Knjiga koja svjedoči o životu nastalom iz zločina, ratnog silovanja...
Alen Muhić u Zagrebu: Knjiga koja svjedoči o životu nastalom iz zločina, ratnog silovanja...

Sada nije samo zbirka riječi. Sada je knjiga koja čitateljima donosi mir i nježno ih poziva da se nakon oluja ponovno povežu sa sobom i s onim što zaista jest.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
10 stvari koje svaki znak mrzi: Ribe spore vozače, Rak kritiku
JE LI I KOD VAS TAKO?

10 stvari koje svaki znak mrzi: Ribe spore vozače, Rak kritiku

Ovan mrzi one koji su previše aktivni na društvenim mrežama, Bik ne voli hvalisavce, Djevica mrzi neuredne pojedince, Vage ne podnose ovisnike, Jarac ne voli poeziju
Kako se ponašaju uoči prekida: Rak više ne može ni jesti, Lav se i dalje trudi, Djevica se razboli
KRAJ LJUBAVI

Kako se ponašaju uoči prekida: Rak više ne može ni jesti, Lav se i dalje trudi, Djevica se razboli

Vatreni Strijelci imat će hrabrosti otvoreno sve reći, a Vage, Blizanci i Lavovi će čekati da sami shvatite. Najteže će se suočiti s prekidom Ribe, Bikovi i Lavovi
Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka
ASTRO ODNOSI

Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka

Astrologija nam može pomoći razumjeti složene odnose između različitih horoskopskih znakova. Svaki znak ima jedinstvene karakteristike koje ga čine kompatibilnim ili nekompatibilnim s drugim znakovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025