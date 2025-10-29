Josipa Pavičić predstavlja svoju novu knjigu 'Sada' u Slavoniji

U prethodnom bestseleru Ja, pa ja i opet ja: vodič za preživljavanje narcisa Josipa je pisala o toksičnim odnosima i narcističkim osobnostima, dok se u novoj knjizi okreće sadašnjem trenutku, onome što ostaje nakon boli, razočaranja i raskida.

Sada donosi praktične i nadahnjujuće odgovore na pitanja kako krenuti dalje nakon toksičnih odnosa te ponovno pronaći unutarnji mir i vratiti životnu ravnotežu.

Foto: PR

Svojim iskustvom, mindfulness tehnikama i autentičnim životnim uvidima Josipa vodi čitatelje prema svjesnijem življenju i prihvaćanju onoga što jest, ovdje i sada.

U sklopu slavonske turneje Josipa će se družiti s čitateljima na sljedećim promocijama:

5. studenoga u 18 sati – Kulturni centar Osijek (Foyer)

6. studenoga u 18 sati – Gradska knjižnica Našice

7. studenoga u 18 sati – Gradska knjižnica Vinkovci

Foto: PR

Na inspirativnim predavanjima pojasnit će čitateljima zbog čega je važno živjeti u sadašnjem trenutku, a govorit će i o samoprihvaćanju i emocionalnom oporavku.

Sada nije samo zbirka riječi. Sada je knjiga koja čitateljima donosi mir i nježno ih poziva da se nakon oluja ponovno povežu sa sobom i s onim što zaista jest.