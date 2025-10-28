Alen Muhić u Zagrebu: Knjiga koja svjedoči o životu nastalom iz zločina, ratnog silovanja...

Alen Muhić, dobitnik nekoliko nagrada, predstavlja svoju novu knjigu "Ja sam Alen" U Zagrebu 6. studenog u 17 sati u Scenoteki. O njemu smo pisali kad je svojom pričom potresao regiju. O čovjeku koji je iz vlastite traume izgradio nadu i postao glas onih koji su rođeni u šutnji. Odrastao u društvu koje ga je često promatralo kroz stigmu, svoj je život posvetio borbi za prava onih koji su, poput njega, morali naučiti živjeti s teškim nasljeđem rata.

Alen u svojoj knjizi otvoreno progovara o svom odrastanju, potrazi za identitetom i borbi s društvenom stigmom, ali i o snazi oprosta, ljubavi i pomirenja. To je priča o djetetu koje je iz najdublje boli izraslo u simbol istine i hrabrosti. Svojim svjedočanstvom Alen ruši zidove šutnje i predrasuda, podsjećajući da istina, ma koliko teška bila, uvijek oslobađa.

Alen i udruženje Zaboravljena djeca rata dobitnici su brojnih međunarodnih priznanja, među kojima i Nagrade za ljudska prava Sveučilišta u Oslu te američke Nagrade za žensku hrabrost. Svojom su borbom utjecali na izmjenu Zakona o civilnim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini i dodavanje kategorije djece rođene iz čina ratnog silovanja u taj zakon, kojeg su priznali Federacija Bosne i Hercegovine i Distrikt Brčko.

Foto: Alen Muhić

Na promociji će se uvodno obratiti veleposlanica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, Nj.E. Elma Kovačević Bajtal, a potom će uslijediti panel rasprava na kojoj će sudjelovati; Alen Muhić, autor knjige “Ja sam Alen”, Ajna Jusić, predsjednica udruženja Zaboravljena djeca rata, Petra Amalia Bachmann, programska suradnica Inicijative mladih za ljudska prava.

Publika će nakon rasprave imati priliku postaviti pitanja, razgovarati s autorom te kupiti knjigu uz potpisivanje i neformalno druženje.

Priča koja potresla regiju

Samo dva dana nakon što je ugledao svjetlo dana, ostao je sam. Biološka majka otišla je iz bolnice, a Alena ostavila i nikada se nije osvrnula. Nije mogla gledati dijete koje ju je podsjećalo na najteži trenutak života, na silovanje koje je preživjela u ratu. Na čovjeka koji joj je priuštio taj horor. Sudbina je, međutim, htjela da se u tom trenutku pojave ljudi spremni dati mu ono što mu je život uskraćivao: sigurnost, ljubav i obitelj.