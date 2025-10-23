Predstavili su fotomonografiju 125.: 'Gašparović je zabilježio ono što se ne smije zaboraviti'

Na 220 stranica i više od 200 fotografija, ratni fotoreporter Željko Gašparović Gašo predstavio je fotomonografiju naziva "125." u Novskoj. Predstavio ju je simbolično na dan kada je prije točno 34 godine osnovana 125. brigada Hrvatske vojske Novska. Fotomonografija bilježi ratni put ove slavne postrojbe.

Foto: Željko Gašparović/Privatni album

- Bilo je teško izabrati koju fotografiju ćemo staviti u knjigu. Da smo stavili sve, knjiga bi bila veća. To i zaslužuje. Povjesničari su tekstovima obogatili knjigu. Vrijeme prolazi, sjećanja blijede. Fotografije ostaju - kazao je Gašparović.

Autor fotomonografije, Željko Gašparović, rođen u Novskoj, dugogodišnji je fotograf i dragovoljac Domovinskog rata. Njegov fotografski opus obuhvaća umjetničku i dokumentarnu fotografiju, a osobito se ističe fotografijama iz Domovinskog rata. Gašparović je svojim objektivom bilježio stradanja rodnog grada, ali i stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske.

Kao fotograf pratio je 1. gardijsku brigadu "Tigrovi" na njihovom ratnom putu. Od Dubrovačkog ratišta, preko Maslenice i Velebita. Bio je i pripadnik 125. domobranske pukovnije Novska, s kojom je sudjelovao u vojno-redarstvenim operacijama Bljesak, Oluja i Una.

Foto: Željko Gašparović/Privatni album

- Gašo je izvrstan fotograf. Znam kroz što je sve prolazio i cijenim njegov trud iznimno. Kadrirati predivne kadrove u ružnim situacijama, gdje se oko tebe puca, to je veliki talent. On je prije svega ljudina. Zaustavio je vrijeme i zabilježio ono što se ne smije zaboraviti. - kazao je Zoran Filipović, ratni fotoreporter na predstavljanju.

Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata te medaljama "Bljesak" i "Oluja", a dobitnik je i brojnih fotografskih nagrada, među kojima se ističe "Zlatni objektiv", nagrada Udruge hrvatskih javnih glasila te državna nagrada za fotografiju.

Foto: ZELJKO GASPAROVIC

Fotomonografija "125." donosi vrijednu zbirku fotografija koje prate ratni put 125. brigade Hrvatske vojske Novska, kasnije 125. domobranske pukovnije. Kroz postrojbu, od njezina osnutka 23. listopada 1991. godine, do završetka Domovinskog rata, prošlo je više od sedam tisuća branitelja s područja Novske, Kutine i Ivanić Grada. Postrojbom je zapovijedao Željko Perinović.

Fotografije u monografiji prikazuju tijek ratnih događanja, a osobitu vrijednost imaju grupne fotografije pripadnika postrojbe s imenima i opisima, koje čuvaju uspomenu na one koji su branili domovinu.

Foto: Željko Gašparović/Privatni album

Promocija fotomonografije izazvala je veliko zanimanje javnosti. Tažilo se mjesto više, a brojni suborci, članovi obitelji branitelja i građani s dubokim su emocijama doživjeli prizore koji vraćaju u dane ponosa i zajedništva.

- Mnoge fotografije iz razdoblja Domovinskog rata nastale su zahvaljujući hrabrosti fotografa i novinara koji su riskirali vlastiti život kako bi trenutke prošlosti sačuvali za budućnost. Jedan od njih je i Željko Gašparović, čije fotografije pripadaju samom vrhu hrvatske ratne fotografije - istaknuo je dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

Fotomonografija "125." tako ostaje trajni spomen i svjedočanstvo hrabrosti, žrtve i ponosa hrvatskih branitelja Novske i okolnih mjesta.