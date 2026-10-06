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Jugorapid je jedan od simbola propasti zagrebačke industrije

Piše Marijana Matković,
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Jugorapid je jedan od simbola propasti zagrebačke industrije
Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
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Tvornica je '80-ih godina još imala krcato skladište otpada, kao znak dobrog poslovanja, a do polovice '90-ih prošla je stečaj i brisanje iz sudskog registra

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Skladište otpada nekadašnje jugoslavenske tvornice Jugorapid, dugo vodeće tvornice u bivšoj državi za proizvodnju reznog alata i rašpi, bilo je krcato industrijskim otpadom, što je još bio znak da tvornica dobro radi. Pogon u Susedskom polju bio je poznat po proizvodnji rašpi, nareznica, ureznika, pila za metal i raznog drugog alata za obradu metala, a zapisi kažu da je tvornica u najboljim danima, u zlatno doba socijalizma, zapošljavala oko 1000 radnika te da su proizvode u značajnoj mjeri i izvozili.

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