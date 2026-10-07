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Prije 40 godina premijerno je izveden 'Fantom iz opere'

Piše Ana Vukašinović,
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Prije 40 godina premijerno je izveden 'Fantom iz opere'
Foto: PROFIMEDIA
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Od premijerne izvedbe u Londonu u listopadu 1986. remek-djelo Lloyda Webbera pogledalo je više od 145 milijuna ljudi

Admiral

Bio je četvrtak, početak listopada 1986., a London je drmala samo jedna tema. U kazalištu Her Majesty’s na West Endu podignuli su zastor, iz mraka je izronio čovjek s bijelom maskom preko pola lica, a iznad glava zaprepaštene publike obrušio se golemi luster. Rodio se “Fantom iz opere”, mjuzikl koji će idućih 40 godina rušiti rekorde kao od šale.

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