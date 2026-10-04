Rastavljeni očevi su se sedamdesetih rijetko odlučivali za ponovni odlazak matičaru. Sve češće su imoni preuzimali mi odgajali djecu koju im je dodjeljivao sud, a žene su plaćale alimentaciju...
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’Muškarci majke’: Sve je više očeva koji preuzimaju djecu
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Posljednjih se godina broj rastava braka vrtoglavo povećava, pa je već u nekim dijelovima svijeta omjer jedan razvod na dva uspjela braka. Pojavilo se mnogo djece koja nakon razvoda moraju pripasti jednom od roditelja. Kako opečeni i na hladno pušu, tako se rastavljeni vrlo rijetko odlučuju za ponovni odlazak matičaru. Problem razvoda braka su djeca. Jedan roditelj preuzima brigu, a drugi plaća alimentaciju, pisalo se prije više od 50 godina o promjenama u obiteljskim odnosima nakon razvoda i sve većem broju očeva koji preuzimaju brigu o djeci.
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