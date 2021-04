Kako vi ne bi bili oni koji 'dolijevaju ulje na vatru' tijekom razgovora s nekime tko je već uzrujan ili ljut, stručnjaci su za BestLife objasnili što nikako ne smijete izgovoriti.

Možda ste već i pretpostavili da se radi o varijacijama na temu - 'smiri se'.

- Ukoliko nekome tko je već ljut kažete da se smiri ili da bi se trebao smiriti, to zvuči kao patroniziranje i vjerojatno ćete postići samo to da ćete ih prebaciti 'preko ruba' - kaže stručnjakinja za odnose i osnivačica internetske stranice Her Norm, Sonya Schwartz.

Kada su ljudi ljuti, ako im netko kaže da se smire, to vide kao napad.

Stručnjakinja za komunikaciju i osnivačica komunikacijske tvrtke AMP, Diana Venckunaite, kaže da ako nekome tko je ljut kažete da se smiri, to omalovažava njihovu ljutnju, a zbog toga mogu postati defenzivni, još ljući i frustrirani.

- Još gore je što ćete postići i da će se sada početi ljutiti na vas, ako to već nije bio slučaj. Naravno, želite da netko tko je ljut izađe iz afekta i aktivira svoje centre u mozgu odgovorne za rezoniranje, razmišljanje i strateško planiranje kako bi mogli riješiti problem, ali to nećete postići samo tako što čete im reći da se smire - objasnila je.

Još neke riječi imaju isti efekt

Isti razorni efekt mogu imati i formulacije poput 'opusti se', 'skuliraj se' ili 'prestani se ljutiti'.

- Kada je netko ljut, to je obično zbog frustracije, jer su 'gutali' zamjeranje ili zato jer se nečega boje. Kada nekome tko je ljut kažete da prestane ili dignete ruku kako bi ih zaustavili u govoru, samo činite situaciju još gorom. Osjećat će samo još veću ljutnju i to zato jer osjećaju kako ih nitko ne čuje - kaže specijalist za promjenu ponašanja Lynell Ross.

Kada je netko ljut, želite im dopustiti da osjete svoje osjećaje te da osjete kako ih netko sluša, a navedene formulacije mogu navesti ljude da pomisle kako moraju zatomiti svoje osjećaje.

Nikad se protiv ljutnje ne borite ljutnjom

Ako pokušavate smiriti nekoga tko je već ljut i sami se naljutite, tada ćete si samo međusobno pojačavati ljutnju.

- Obično ljudima treba neko vrijeme da se smire kada su jako uzrujani, i pokupit će svaku energiju koju dobivaju od vas. Pokušajte misliti na vlastitu sreću kada ste pokraj nekoga tko je ljut kako bi mogli odgovoriti na zdrav način i smiriti situaciju - zaključio je Ross.