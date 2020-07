Prehrana je za nju bila veliki problem, pa je kupila sve kuharice koje su bile na bilo koji na\u010din povezane s prevencijom dijabetesa i upravljanjem bole\u0161\u0107u. No ustvrdila je kako je hrana imala grozan okus, pa je u kona\u010dnici 2010. pokrenula blog Diabetic Foodie kako bi ljudima pokazala da unato\u010d dijagnozi mo\u017eete jesti ukusnu hranu.

- Postoje brojna nerazumijevanja i predrasude oko dijabetesa. Ne mislim da postoji jedan \u010daroban tip prehrane za sve vrste dijabetesa. Svatko od nas u tijelu pro\u017eivljava razli\u010dite procese i jednostavno moramo otkriti \u0161to pojedincu odgovara i koja je za njega najbolja vrsta prehrane - pojasnila je Kinnaird.

Sada se poku\u0161ava pridr\u017eavati zdravih navika svakog dana. Odmah nakon bu\u0111enja mjeri \u0161e\u0107er u krvi koriste\u0107i senzor koji ima na ruci. Obi\u010dno je u jutarnjim satima kod\u00a0ve\u0107ine dijabeti\u010dara \u0161e\u0107er prili\u010dno visok, pa poku\u0161ava odmah pojesti doru\u010dak kako bi se \u0161e\u0107er stabilizirao. Zatim radi i trudi se uzimati pauze za \u0161etnju.

- Ru\u010dak mo\u017ee biti ne\u0161to poput salate od \u0161kampa u polovici avokada - ka\u017ee ona opisuju\u0107i svoj jelovnik. \u00a0

Tako\u0111er, ona se trudi redovito posje\u0107ivati lokalne trgovce kako bi nabavila namirnice koje su u sezoni.

- Okus je bolji i sve djeluje ukusnije kad je svje\u017ee ubrano, a kako je ljeto, onda imate i manje posla s kuhanjem. Toliko puno namirnica ima sjajan okus\u00a0kad su sirove - istaknula je ona.

Za ve\u010deru obi\u010dno pojede burger, no ne jede kruh nego umjesto njega koristi salatu. Ka\u017ee i kako se trudi jesti zdravo, iako je u redu ako ponekad malo i zastranimo. Nedavno je zapo\u010dela Cook & Chat video objave preko Zooma kako bi pomogla dijabeti\u010darima u boljoj prehrani te se usput dru\u017eila s ljudima. Ka\u017ee da im redovito \u0161alje recepte, a inspirira je pomaganje drugima.

- Postoji velika stigma prema ljudima koji imaju dijabetes tipa 2. Predstavlja se kao da su sami krivi \u0161to su bolesni i da su se sami doveli u tu situaciju. To uop\u0107e nije to\u010dno. Nije va\u0161a krivnja i ne dopu\u0161tajte nikome da vas u to uvjeri - zaklju\u010dila je .

Kad je saznala da ima dijabetes doživjela je šok, a onda joj je to postalo život, posao i radost

Shelby Kinnaird su liječnici dijagnosticirali dijabetes tipa 2 prije 20 godina, i to je doživjela kao potpuni šok, no odlučila je iz temelja promijeniti život i posvetiti se zdravoj prehrani

<p>Bila sam na redovitom liječničkom pregledu nakon kojeg me liječnik nazvao i rekao mi da imam dijabetes tipa 2. To nije bilo upozorenje, da sam granični slučaj, da moram pripaziti, nego jednostavno to je tako. Imaš to. Bila sam u šoku - prisjetila se za <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/diabetes-diet-shelby-kinnaird-diabeteic-foodie-141309326.html">Yahoo </a>Amerikanka <strong>Shelly Kinnaird</strong> (58) iz Virginije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prepoznajte znakove dijabetesa</p><p>U to je vrijeme Kinnaird imala stresan posao zbog kojeg je puno putovala i priznala je kako nije imala osobito dobre životne navike.</p><p>- Prehrana mi je bila loša i većinu obroka sam jela u restoranima. Nisam baš ni vježbala. Trčala sam jedino kad sam žurila na zrakoplov da ne propustim let. A onda sam odlučila da mi zdravlje postane jednaki prioritet kao karijera - iskreno je rekla.</p><p>Smanjila je unos ugljikohidrata i šećera te je počela pripremati vlastite obroke koje je nosila na posao.</p><p>- Želim jesti hranu koja mi daje najveću nutritivnu vrijednost - dodala je.</p><p>Također, počela je jesti obroke i međuobroke u približno isto doba, a svakog dana nakon posla je odlazila na duge šetnje.</p><p>- Kasnije sam počela raditi i drugi tip vježbi, a smanjila sam i broj sati koje sam provodila na poslu. Za mene je to bio veliki korak jer sam pomalo radoholičarka - priznala je.</p><p>Prehrana je za nju bila veliki problem, pa je kupila sve kuharice koje su bile na bilo koji način povezane s prevencijom dijabetesa i upravljanjem bolešću. No ustvrdila je kako je hrana imala grozan okus, pa je u konačnici 2010. pokrenula blog <a href="https://www.diabeticfoodie.com/bio/">Diabetic Foodie</a> kako bi ljudima pokazala da unatoč dijagnozi možete jesti ukusnu hranu.</p><p>- Postoje brojna nerazumijevanja i predrasude oko dijabetesa. Ne mislim da postoji jedan čaroban tip prehrane za sve vrste dijabetesa. Svatko od nas u tijelu proživljava različite procese i jednostavno moramo otkriti što pojedincu odgovara i koja je za njega najbolja vrsta prehrane - pojasnila je Kinnaird.</p><p>Sada se pokušava pridržavati zdravih navika svakog dana. Odmah nakon buđenja mjeri šećer u krvi koristeći senzor koji ima na ruci. Obično je u jutarnjim satima kod većine dijabetičara šećer prilično visok, pa pokušava odmah pojesti doručak kako bi se šećer stabilizirao. Zatim radi i trudi se uzimati pauze za šetnju.</p><p>- Ručak može biti nešto poput salate od škampa u polovici avokada - kaže ona opisujući svoj jelovnik. </p><p>Također, ona se trudi redovito posjećivati lokalne trgovce kako bi nabavila namirnice koje su u sezoni.</p><p>- Okus je bolji i sve djeluje ukusnije kad je svježe ubrano, a kako je ljeto, onda imate i manje posla s kuhanjem. Toliko puno namirnica ima sjajan okus kad su sirove - istaknula je ona.</p><p>Za večeru obično pojede burger, no ne jede kruh nego umjesto njega koristi salatu. Kaže i kako se trudi jesti zdravo, iako je u redu ako ponekad malo i zastranimo. Nedavno je započela Cook & Chat video objave preko Zooma kako bi pomogla dijabetičarima u boljoj prehrani te se usput družila s ljudima. Kaže da im redovito šalje recepte, a inspirira je pomaganje drugima.</p><p>- Postoji velika stigma prema ljudima koji imaju dijabetes tipa 2. Predstavlja se kao da su sami krivi što su bolesni i da su se sami doveli u tu situaciju. To uopće nije točno. Nije vaša krivnja i ne dopuštajte nikome da vas u to uvjeri - zaključila je .</p>