Stariji ljudi koji spavaju danju u riziku su od raka i dijabetesa

Studija je pokazala da ljudi koji spavaju danju imaju dva i pol puta veću vjerojatnost za razvoj bolesti srca i krvnih žila te karcinoma u odnosu na ljude koji ne spavaju danju, piše Daily Mail.

Rizik karcinoma je dvostruko veći, kao i rizik razvoja visokog krvnog tlaka te dijabetesa. Ispitanici su pokazali i da je rizik od artritisa jedan i pol puta veći u odnosu na ostatak populacije. Američki znanstvenici su Amerikancima preporučili da promatraju svoje bake i djedove koji redovito drijemaju, jer to može biti znak ozbiljnih medicinskih stanja.

Tijekom studije su promatrali ljude koji su danju vrlo pospani iako su tijekom noći odspavali sedam do osam sati. Smatraju kako takvo stanje može značajno utjecati na posao i dnevnu rutinu. Ranija istraživanja navode kako postoji poveznica između poslijepodnevnog drijemanja i demencije, a ovo istraživanje potvrđuje da postoje i puno ozbiljniji problemi koji iz toga proizlaze.

- Kod starijih ljudi pospanost može biti znak bolesti te o tome treba obavijestiti liječnika kako bi na vrijeme prevenirali bolest ili je čak spriječili. Stariji odrasli i članovi njihovih obitelji trebali bi pozornije pratiti navike spavanja kako bi razumjeli potencijalni rizik razvoja ozbiljnih stanja - tvrdi voditelj istraživanja prof. Maurice Ohayon, psihijatar koji radi na Sveučilištu u Stanfordu.

Rezultate istraživanja je predstavio na susretu američkih neurologa u Kanadi, a temelji ih na istraživanju 10.930 ispitanika. Njih 34 posto bilo je starije od 65 godina. Nije jasno u kojoj su životnoj dobi ostali ispitanici. Sudionike studije su u razmaku od tri godine intervjuirali telefonski dvaput. U prvom razgovoru gotovo četvrtina ispitanika pretjerano je spavala. U toj grupi, četiri od deset sudionika kazao je da riječ o kroničnom problemu. Među njima su zabilježili porast bolesti srca i krvožilnog sustava od dva i pol puta, dok su slučajevi dijabetesa i visokog tlaka bili 2.3 puta viši, dok ih je dvostruko više dobilo karcinom.

Konkretno, od 840 ljudi koji su se u prvom razgovoru požalili na pospanost, 6,2 posto je dobilo dijabetes, a 2,4 posto rak. Za usporedbu, kod ljudi koji su tvrdili da nikad danju nisu pospani, dijabetes je dobilo 2,9 posto ispitanika, a 0,8 posto je oboljelo od karcinoma. Ljudi koji su se žalili na pospanost samo tijekom drugog razgovora također su imalo 50 posto veću vjerojatnost razvoja mišićno skeletnog sustava te bolesti zglobova poput artritisa, tendinitisa i lupusa. Rezultati su bili isti i kad su znanstvenici uključili druge faktore poput razlike između žena i muškaraca te apneje koja uzrokuje hrkanje prekidom disanja. Žene su češće patile od nesanice.

- Rezultati sugeriraju da je pospanost u starijoj životnoj dobi rani znak razvoja bolesti. Liječnici bi stoga trebali pažljivije promatrati svoje pacijente koji se žale na pospanost - kazao je Ohayon.

Studija je ipak bila ograničena jer nije promatrala duljinu i kvalitetu sna u klinici za spavanje, nego je koristila samo odgovore ispitanika oslanjajući se na njihovo sjećanje. Studija je uključivala samo promatranje, pa stoga ne može sugerirati uzrokuje li loš san kronične bolesti.

No rezultati nisu iznenađujući jer brojne studije dokazuju povezanost zdravlja sa spavanjem. Nedostatak sna kad čovjek ne spava preporučenih sedam do osam sati, kao i pretjerano drijemanje u poslijepodnevnim satima, imaju ozbiljan učinak na zdravlje. Prije dvije godine u SAD-u studija je pokazala da stariji ljudi koji loše spavaju noću san nadoknađuju tijekom dana, a to vodi do pojave Alzheimerove bolesti. Analiza i snimke njihova mozga pokazale su da je četvrtina ispitanika imala iznimno visoke količine proteina beta amilaza koji ubijaju neurone. Ranija studija na 2.000 starijih ispitanika pokazala je da je rizik od moždanog udara četiri puta veći kod onih koji drijemaju danju.

Stručnjaci navode kako nije isto spavati osam sati noću ili spavati manje pa to nadoknaditi tijekom dana. Naime, to utječe na naš unutrašnji sat, cirkadijalni ritam, koji nam govori kad je vrijeme za spavanje. Primjerice, radnici koji rade u smjenama češće su bolesni, imaju viši indeks tjelesne mase i češće obolijevaju od kroničnih bolesti poput dijabetesa.

Kako je san povezan sa zdravljem

Loš san utječe na zdravstveno stanje kod jednog od tri čovjeka.

Bolesti srca

Količina sna povezana je sa rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Dobar san ima vitalnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, no znanstvenici još ne znaju koji je točan razlog za to. Dugoročni nedostatak sna povezan je sa povišenim pulsom, visokim krvnim tlakom te višom razinom kemikalija povezanih s upalnim procesima u tijelu.

Dijabetes

Studije su pokazale da ljudi koji noću spavaju manje od pet sati imaju vrlo visoki rizik od razvoja dijabetesa. Čini se da izostanak sna vodi do dijabetesa tipa 2 jer se mijenja način na koji tijelo procesira glukozu koju koristi za energiju.

Višak kilograma

Ljudi koji spavaju manje od sedam sati na dan skloniji su gomilanju viška kilograma i u riziku su od pretilosti. Vjeruje se da je razlog smanjena proizvodnja leptina, kemikalije koja daje osjećaj sitosti, te povećana razina grelina tj. hormona koji potiče glad.

Rak

Manjak sna može trajno oštetiti DNK i povisiti rizik od razvoja karcinoma. Dodatno, nedostatak sna će smanjiti sposobnost DNK da se sama oporavi i obnavlja, što vodi do genetskih bolesti. Na Sveučilištu u Hong Kongu promatrali su 49 liječnika i otkrili da je kod njih 25 posto nedostatak sna zbog noćnih smjena oštetio DNK. Kod liječnika koji su nedovoljno spavali DNK se nije mogla obnavljati, a to vodi do smrti stanica.

