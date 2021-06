Chantel Mila iz Australije je na svom TikToku podijelila jednostavan trik kako provjeriti trebate li novi jastuk. Također, objasnila je i zašto jastuke trebate mijenjati 'svaku godine ili dvije' kako biste izbjegli spavanje na jastuku punom bakterija.

- Jastuci u sebi skrivaju prašinu, mrtve stanice kože i ulja tako da im rok istječe nakon jedne ili dvije godine - objavila je Chantel na svom TikTok profilu. Ako imate sintetički model jastuka, trebalo bi ga mijenjati svakih šest do 12 mjeseci, no ako imate jastuk od životinjskih materijala, mijenjajte ga svake dvije do tri godine.

Da biste provjerili je li vrijeme za novi jastuk, Chantel preporučuje da to testirate. Dovoljno je da samo preklopite jastuk na pola, a zatim ga držite sklopljenog 30 sekundi. Cijeli postupak možete vidjeti i u njenom TikTok videu.

- Jastuk bi se trebao vratiti u početni položaj ako je dobar - rekla je Chantel. Ako se ne vrati, to znači da je vrijeme za ulaganje u novi. Više od 220.000 ljudi pogledalo je video, a mnogi su rekli da nisu imali pojma da jastuci imaju rok trajanja, te da će sigurno će provjeriti starost svojeg jastuka ovim testom.

- Ovo je jako dobra ideja, nisam znala da se to može tako provjeriti - pisalo je u jednom komentaru.

- Hvala na savjetu, odmah ću provjeriti svoje jastuke - stajalo je u drugom. Neki su pak rekli da redovito peru jastuke i pitali je li to dovoljno ili svejedno trebaju ovim testom provjeriti valjanost jastuka.

- Definitivno je jako važno prati jastuke svaka tri mjeseca - rekla je Chantel. Međutim, ako posjedujete sintetičke jastuke i niste ih zamijenili više od godinu dana, vjerojatno im je istekao rok trajanja, piše Daily Mail.