Kad smo u životu najpametniji, a s koliko godina najprivlačniji?

Što znanost kaže o tome koja je najbolja životna dob? Zapravo, to ovisi o vašim prioritetima, kažu stručnjaci koji su analizirali širok raspon fizičkih i mentalnih osobina te utvrdili tzv. vrhunce za svaku, od djetinjstva do starosti. Iako ti vrhunci predstavljaju neku prosječnu dob, uzimaju se kao mjerna točka koja može odstupati ovisno o konkretnim okolnostima u nečijem životu, ali ne drastično.

Učenje stranog jezika najlakše u dobi od 7, 8 godina

Iako se lingvisti i psiholozi još nisu usuglasili oko ovog, znanstveno je prihvaćeno da je upravo ova dob idealna za učenje drugog jezika jer je tada najveća moć "upijanja". Također, pubertet još nije nastupio pa postoji najmanje hormonalnih ometanja te se mozak lakše fokusira na učenje kroz igru te gotovo bez ikakvog napora pamti, piše IFL Science.

Najmanje šanse za smrt su u dobi od 9 i 10 godina

Prema podacima iz razvijenih zemalja zapadnog svijeta, najmanji rizik od smrti u sljedećoj godini imaju djeca stara devet do deset godina, budući su preživjeli prvu fazu djetinjstva i rizike povezane s tim te će čak 9999 djece od njih 10000 biti živo i sljedeće godine.

Sposobnost mozga da procesuira podatke na svom je vrhuncu u dobi od 18 godina

Jedan od najboljih načina za proučavanje kognitivne sposobnosti mozga je tzv. simbolički test kodiranja znamenki u kojem se ispitanicima daje set brojeva i od njih traži da ih se kodira u ispravan simbol.

U prosjeku, 18-godišnjaci najbolje rješavaju ovaj zadatak.

Sposobnost pamćenja nepoznatih podataka na vrhuncu je u dobi od 22 godine

U ovoj dobi dolazi do kombinacije mladenačke poletnosti i raspolaganja znanjem stečenim otprije, pa se najlakše pamte nove stvari koje mozak nadovezuje na stare.

Žene su najprivlačnije muškarcima u dobi od 22 godine, a muškarci u kasnim 20-ima

Prema velikoj studiji objavljenoj u knjizi Datacylsm, žene su muškarcima najprivlačnije u dobi od oko 22 godine, dok s druge strane muškarci ženama najbolje izgledaju u dobi od 29 godina. Privlačnost se u ovoj kategoriji oslanja isključivo na fizičku komponentu.

Foto: Skye Gould/Business Insider

Zadovoljstvo životom na vrhuncu je u 23-oj godini

Prema njemačkoj studiji na 23 tisuće ljudi, upravo su mladi u dobi od 23 godine najzadovoljniji svojim životom uzimajući u obzir osjećaj sigurnosti, zabave, optimizma i mogućnosti.

Snaga je na vrhuncu u 25-oj

Naši mišići su najsnažniji u dobi od 25 godina, iako će u narednom desetljeću ostati otprilike jednako snažni i sposobni, a ovo je jedna od kategorija na koju se najlakše može individualno utjecati.

Čovjek najbolje trči u 28-oj

Prema analizi 50-godišnjih rezultata maratona, najviše je ljudi pobjeđivalo u trčanju na duge staze upravo u 28-oj godini života.

Koštana masa je na vrhuncu oko 30-e

Kosti su najsnažnije u dobi od 30 godina, a da bi ostale takve može se osigurati pravilnom prehranom koja jamči dovoljan unos vitamina D i kalcija, no čak i uz to, one će početi neminovno slabjeti oko 40-e.

Šahisti su najbolji u 31-oj

Znanstvenici su htjeli otkriti da li fizičke i intelektualne vještine rade drugačije kako ljudi stare, pa su proučavali igrače šaha - pratili su karijere ukupno 96 velemajstora. Na taj su način zaključili da je većina njih najbolje igrala upravo u dobi od 33. godine

Nobelovci najveća otkrića postižu u 40-ima

Prema istraživanju američkog Nacionalnog ureda za ekonomske studije, prosječan dobitnik Nobelove nagrade star je 40 godina.

Plaća je najviša u 39-oj za žene, kod muškaraca u 48-oj

Iako visina plaće svakako ovisi i o inflaciji, generalno gledano žene najviše zarađuju u 39-oj godini života, dok muškarci kojima plaća u prosjeku naraste više tijekom života, najviša novca na račun primaju u 49-oj godini života.

Emocije drugih ljudi najbolje razumijemo u 50-ima

Prema studiji na više od 10 tisuća ljudi, ispitanici u srednjim godinama, a najviše oni u kasnim 40-ima i ranim 50-ima najbolji su u čitanju i razumijevanju tuđih emocija, sakupivši do tada dovoljno životnog iskustva kako bi bili "dobri psiholozi".

Aritmetičke vještine su najbolje u 50-ima

Kod računanja napamet, istraživanja pokazuju da su 50-godišnjaci najbolji u takvoj vrsti praktične matematike.

Životno zadovoljstvo opet je na vrhuncu u 69-oj

Iako je prvi vrhunac sreće u 23-oj, on se ponovno javlja i to negdje oko 69 godine, a više od 55 posto ljudi tvrde kako nikad nisu zamišljali da bi mogli biti iskusiti takvu sreću kakvu su doživjeli u toj dobi.

Ljudi doista postaju mudriji kako stare

Ispada kako je život doista najbolja učionica. Tim psihologa ispitivao je ljude sve dobi o brojnim životnim pitanjima, ocjenjujući sposobnost pojedinca da usvoji tuđe gledište, proširi stavove, primjenjuje znanje iz drugih područja, predviđa promjenu i slično. Znanstvenici su otkrili da su u najstarijim grupama ljudi dobivali najviše bodova, a najbolja rješenja su imali oni starosti od 60 do 90 godina.

