Kad ste se jutros probudili? Evo kada ćete se vratiti u rutinu

Napokon sat vremena više za spavanje! Mnogi su se danima radovali pomicanju sata na zimsko računanje vremena, uvjereni da će se napokon naspavati kako spada, a onda legli kasnije nego inače, jer vikendom se ipak dulje gleda TV, i probudili se, ko za vraga, kao i inače.

Mnogima će trebati i do 5 dana da se prilagode

Taj bi problem posebno mogli imati ranoranioci, odnosno ljudi koji nemaju naviku probuditi se i još dva ili tri puta odgađati alarm da dobiju 'još pet minuta', jer je njihov organizam naučen na 'pokret' u određenom trenutku. Naš 'unutarnji sat' ne može odmah prihvatiti to da se možete još malo opustiti i odspavati.

Na koncu, možda ste se i okrenuli na drugu stranu, ali malo je onih koji su uspjeli ponovo zaspati. Ništa čudno, s obzirom da organizmu treba vremena da se prilagodi na promjenu i novi bioritam. Nije riječ o velikoj vremenskoj razlici, no mnogima će trebati i do 5 dana da se prilagode na novo vrijeme, procjenjuju stručnjaci.

Dodatni je problem činjenica da po novom računanju vremena mrak pada ranije. Ukratko, ako ste inače budni do 23 sata i na večer obavljate neke kućanske poslove ili završavate poslovni projekt radeći za računalom do kasno, velika je vjerojatnost da ćete biti smeteniji i da će vam to ići teže.

Naime, dok je po 'starom' vremenu mrak u subotu pao oko 18 sati, po zimskom računanju vremena u nedjelju će pasti oko 17, a spuštanje mraka vani organizmu je svojevrsni znak da se pomalo opušta i priprema za spavanje. Riječ je o navici koju su ljudi više trebali nekada dok nije bilo električne energije, no to je evolucijska zadanost koju samo donekle 'preskačemo' paleći svijetla.

Osim toga, ako ste navikli lijegati u krevet oko 22 sata, sad bi to trebalo činiti oko 21 sat prema satu, što nitko od nas vjerojatno neće. A time se poništava onaj 'dobitak' od sat vremena više sna koji smo dobili ujutro i ostaje samo činjenica da organizam tu promjenu može doživjeti kao - zbrku.

Mnogi stručnjaci upravo ove dane povezuju s većim rizikom da poslije podne budete bezvoljni i loše raspoloženi, s padom radnog elana te pojačanom željom za slatkišima koji nam naglo podižu energiju. Štoviše, danski stručnjaci su ustanovili da zbog manjka dnevne svjetlosti raste pojavnost depresije u zimskim mjesecima za 11 posto, kao i rizik od moždanog udara.

Zbog toga barem nekoliko dana nastojte uvesti u praksu neke rituale koji vam na večer mogu pomoći da lakše utonete u san: od gašenja računala i mobitela sat vremena prije spavanja, tuširanja toplom vodom i šalice toplog čaja prije odlaska u krevet te pokušajte uspostaviti naviku redovitog odlaska u krevet u isto vrijeme. To će pomoći da se organizam uskladi i oko buđenja, kako biste mu osigurali najmanje 7 do 8 sati kvalitetnog sna tijekom noći.