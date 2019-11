Kad vas posao preoptereti lako ćete 'puknuti' na svoje bližnje

Zahtjevi poslodavaca, kolega, klijenata i drugih o kojima ovisi vaša karijera postali su opsežniji, a vi imate osjećaj da uvijek i na sve vezano uz posao morate odgovoriti odmah i bez odgode, piše marieclaire.com.

Istina je da su mnogi uspješni zato što su uvijek na raspolaganju i brzo odgovaraju na upite. Time se razlikuju od kolega ili konkurenata i na tržištu rada su traženi. No postavlja se pitanje gdje povući crtu.

- Ne postoji recept koliko vremena je optimalno odvojiti na posao, a koliko na privatan život, kako bi se ostvario balans. Taj omjer može biti vrlo individualan te će ovisiti o samoj osobi i njezinim željama i preferencijama, ali i o njoj bliskim ljudima i njihovim potrebama. Zato je ključni pokazatelj uspijevamo li ostvariti željeni privatno-poslovni balans naš osobni osjećaj zadovoljstva te povratna informacija bližnjih jesmo li dovoljno tu za njih. Drugim riječima, signal za promjenu može doći od nas samih, kao i od naše okoline, pojašnjava Martina Trboglav Podvorac, profesorica psihologije i viši konzultant u Ramiru.

Dodaje kako će ljude na promjene ponekad potaknuti vlastiti osjećaj da premalo vremena posvećuju bližnjima, no češći alarm je pojava konkretnih problema.

- Najčešće se javlja osjećaj stresa i napetosti, koji narušava naše normalno funkcioniranje. Tako na primjer počnemo zaboravljati stvari koje su nam inače bile važne, reagiramo na situacije koje nam prije nisu smetale, imamo sve manje strpljenja, nastojimo sve što brže riješiti bez da se kvalitetno posvetimo konkretnoj aktivnosti ili osobi s kojom smo u kontaktu, te rijetko uživamo u trenucima opuštanja. Takav tempo i način života u jednom trenutku dovede do problema u komunikaciji s bližnjima, sve češćih sukoba i međusobnog udaljavanja, ili pak do problema sa spavanjem i narušavanja vlastita zdravlja, nastavila je ona.

Ističe kako su negativne posljedice već prisutne u trenutku kad spoznamo da je postojeća situacija neodrživa, pa je potrebno više truda i energije kako bi se popravilo zdravstveno stanje ili poboljšali odnosi s okolinom.

- Zato je izuzeto bitno ne čekati takve alarme, već stalno i iznova provjeravati ulažemo li dovoljno pažnje u sva ključna područja u života. Kako bismo to mogli, prvi korak je jasno si definirati što nam je važno, razjasniti koji su nam ključni ciljevi u svakoj našoj ulozi te proaktivno planirati svoje vrijeme i život sukladno tome. Ako si ne izgradimo taj unutarnji kompas i ako se dovoljno često ne vraćamo na njega, teže se možemo oduprijeti svim zahtjevima koji dolaze pred nas, što nas lako dovede u situaciju preopterećenosti. Nažalost, paradoks je da upravo odnose u obitelji i vlastito zdravlje prečesto uzimamo zdravo za gotovo, a istovremeno su ključni za sve nas, kazala je psihologinja.

Evo kako ćete prepoznati gdje je vaša granica.

1. Provjerite zašto radite tako puno

Svakome trebaju granice između rada i slobodnog vremena, no treba ih razmatrati kroz različite varijable. Evo primjera u kojima posao opravdano oduzima dio vašeg slobodnog vremena:

- Početnik ste

Ako ste tek započeli sa svojom karijerom ili se nadate promaknuću, morate biti više usredotočeni na poslovni uspjeh. Cilj vam je dokazati da možete uspjeti bez obzira na sve, pa u takvom trenutku ne uzimate pauzu niti se isključujete. Kad ste dokazali svoju vrijednost, možete se malo opustiti.

- Na poslu je gužva

U sezoni kad posao cvjeta, poslodavac želi da su svi radnici spremni dati maksimum. Takvo razdoblje vjerojatno neće potrajati, no u to vrijeme morate biti dostupni i spremni pomoći koliko treba. To nije vrijeme za stvaranje ravnoteže. Ona će doći kad se posao uspori. Ako niste fokusirani, možete propustiti mogućnosti i iskustva koje taj period donosi.

- Važan klijent

Procijenite tko od vas traži angažman. Ako je riječ o šefu, voditelju tvrtke ili važnom klijentu, kad kažu "Skoči" vi ćete samo pitati "Koliko visoko?". To su ljudi koje želite impresionirati i vaš odgovor na njihov zahtjev može odrediti vašu budućnost u tvrtki.

- Važno je prepoznati razliku između bitnih i hitnih aktivnosti. Bitno je sve što pridonosi ostvarenju ciljeva koje smo si postavili, privatno ili poslovno, te dovodi do konkretnih rezultata. Hitno, s druge strane, je sve ono što nam „stoji pred nosom“ i uvlači nas u aktivnost, ali nije nužno bitno za ostvarenje onog što nam je važno. Odgovor na ta pitanja nije uvijek lagan, zato ga je važno stalno i iznova postavljati, kako sebi, tako i ljudima s kojima smo u kontaktu, bilo da je riječ u suradnicima na poslu ili bližnjima kod kuće, kazala je psihologinja dodajući kako sami moramo procijeniti je li nam važnije odmah odgovoriti na upit klijenta bez konzultacija s kolegama, ili ćemo imati bolje rezultate ako se međusobno uskladimo i zajednički pronađemo najbolju strategiju za rješavanje problema. - Ili, puno banalnije, je li nam važnije ujutro napraviti krevet ili sjesti s djecom za stol i zajednički pojesti ručak? Ključno pitanje koje si stalno trebamo postavljati je „Što mi je SAD najvažnije i što će me dovesti do željenih rezultata?“, umjesto automatskog ulaženja u aktivnosti, bez da provjerimo njihovu relevantnost, upozorava psihologinja.

Ako ste u nekoj od navedenih situacija, razgovarajte s partnerom o važnosti karijere i mogućnostima koje vam ona donosi. Time nećete smanjiti količinu vremena koje provodite u poslu, ali će barem partner razumjeti zašto toliko radite i lakše ćete prebroditi takva razdoblja.

- Ono što je poznato je da nam je važnija kvaliteta vremena koju provedemo s drugima, nego kvantiteta. Zato je manje bitno koliko smo sati proveli s partnerom, od onog kako smo iskoristili zajedničko vrijeme. Ukoliko tijekom zajedničke večere stalno provjeravamo mailove na mobitelu ili smo neprisutni u razgovoru, ako isključivo pričamo o vlastitom poslu, a ne pokazujemo interes za partnera i njegove teme, to malo po malo, ali sigurno dovodi do međusobnog udaljavanja i nezadovoljstva, kazala je Martina Trboglav Podvorac.

2. Odredite vrijeme za pauzu

Što se god zbivalo na poslu, ljudsko ste biće i morate se nekad i odmoriti. - Istraživanja su potvrdila da najproduktivniji i najzadovoljniji ljudi znaju vrijednost pauze i odmora, te ih vrlo svjesno koriste, imajući na umu da će ih to upravo učiniti kvalitetnijim i učinkovitijim u njihovom djelovanju, rekla je psihologinja iz Ramira.

Tijekom dana ili tjedna sigurno ćete odrediti najbolje vrijeme za odmor. Većina ljudi prestaje misliti o poslu tijekom večere, a oko 22 sata se posve isključuju. Vikendi su također dobro vrijeme za odmor. Mnogi uspješni ljudi u subotu se posve isključuju, dok se u nedjelju pripremaju za novi tjedan. Uskladite svoj raspored s navikama vaših kolega i klijenata kako biste pronašli vrijeme kada vas najmanje trebaju. Tada se posvetite sebi. Ako takva razdoblja ne postoje ili radite u timu koji vas uvijek treba, zajednički odredite vrijeme kad ćete biti nedostupni. Također, nemojte se ustručavati jasno im dati do znanja da niste na raspolaganju u tom vremenu kad, primjerice, trčite, vozite ili večerate sa svojom obitelji. Sigurno će cijeniti ako ih unaprijed obavijestite o tom vremenu. Što ste više proaktivni, to bolje.

- Važno je redovito raditi analizu načina kako organiziramo svoje vrijeme i kako izvršavamo svoje aktivnosti. Znamo li što su nam prioriteti? Uspijevamo li odvojiti bitno od nebitnog? Ulažemo li previše vremena u nepotrebne detalje, propuštajući obratiti pažnju na ono što je suštinski bitno? Znamo li asertivno odbiti nečiji zahtjev ili bez promišljanja preuzimamo sve upite na sebe? Kako bismo postavili svoje granice i kako bismo živjeli u skladu s onim što nam je važno, prvo moramo dobro upoznati sebe, a zatim izgrađivati vještinu kvalitetnog planiranja i organizacije vremena, kao i asertivnosti što nam omogućuje da komuniciramo svoje mogućnosti, potrebe i granice, bez osjećaja krivnje, ističe Trboglav Podvorac.

3. Odredite vrijeme kada ćete se potpuno isključiti

Za vašu produktivnost, ali i vašu vezu, najvažnije je odmoriti mozak. U suprotnom ćete pregorjeti na poslu, raditi ćete greške i postati nezadovoljni. Postoje trenuci u kojima je važno isključiti telefon i posvetiti se ljudima koji su ispred vas. Nekima je to teško učiniti, ne zato što moraju provjeravati telefon svake minute, nego je riječ o navici koju ne mogu prekinuti. Zbog toga nisu koncentrirani na razgovor. Kako biste se mogli usredotočiti na aktivnosti koje radite, povremeno morate isključiti telefon. Ako ne možete, pokušajte otkriti zašto je tako. Jeste li doista toliko zaposleni, ili ste jednostavno ovisni o stalnoj komunikaciji? Isključivanjem telefona u pravom trenutku u život ćete unijeti više veselja, a to će vam pomoći da se po povratku na posao osjećate puni energije.

- Nemoguće je biti neprestano produktivan. Neka istraživanja su pokazala da čovjek maksimalno može biti produktivan do 8 sati na poslu, nakon čega naš rad može postati puno manje učinkovit. Zato je odmor važan, jer nam je on fizički potreban. No, jednako tako, kroz taj odmak omogućavamo našem mozgu da inkubira i na nov način presloži sve informacije koje imamo, zbog čega često do rješenja dolazimo tijekom opuštanja, a ne samog rada, kazala je Trboglav Podvorac.

Savjetuje kako u trenucima koje provodimo s partnerom svu pažnju treba usmjeriti na njega. - Kada smo s partnerom, važno je dati mu punu svoju pažnju. Uvijek je kvaliteta zajedničkog vremena bitnija od kvantitete. Ukoliko je trenutačan period na poslu ipak takav da zahtijeva prekovremeni rad ili rad od kuće, potrebno je komunicirati to s partnerom, ali i odmah zajednički planirati vrijeme koje ćemo posvetiti jedno drugom. I, u konačnici, važna je otvorena komunikacija i stalno međusobno usklađivanje. Kroz takve razgovore mi upoznajemo vlastite potrebe i granice, dijelimo ih s našim partnerom, te upoznajemo što njemu važno, kreirajući na taj način zajedničke vrijednosti, prioritete, ciljeve i planove, u kojima ćemo se oboje osjećati zadovoljno, uključeno i ispunjeno, zaključila je.

