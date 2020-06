Kad veza nije ono što ste vi sebi zamislili, nastaje veliki problem

Mnogi imaju predodžbu o tome kako bi im veza trebala izgledati, no kad se stvari ne odigraju po planu i ona bude drugačija od zamišljene, ljudi pate i promišljaju o prekidu takvog odnosa

<p>U svakoj vezi dođe trenutak kad shvatite da nešto što mislite da bi "trebalo biti tako" zapravo to nije, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/inviting-monkey-tea/202006/when-your-relationship-is-not-what-you-think-it-should-be">Psychology Today.</a></p><p> </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Situacije zbog kojih se parovi svađaju</p><p>Kako ćete se ponašati u trenutku kad to ustanovite određuje budućnost vaše veze i zadovoljstvo odnosom. Svatko od nas ima svoje granice. To može biti nešto malo i beznačajno, ili nešto vrlo ozbiljno, poput problema s kontrolom bijesa. </p><p>- Lily je nedavno ušla u spavaću sobu i vidjela da njezin suprug Ken spava. Njegova vesta bila je prekrivena psećom dlakom, a odložio ju je na njezin jastuk. Probudio se, okrenuo prema njoj, a onda je započeo svađu. "Pogledaj vestu, puna je pseće dlake. Pas je spavao u krevetu i morao sam promijeniti jastučnice zbog toga" - rekao joj je ljutitim tonom. Na njezinoj strani kreveta bila je gomila čiste odjeće, a kad ga je pitala što je to, odbrusio joj je neka je spremi i okrenuo se kako bi nastavio spavati - opisuje situaciju psihologinja <strong>Nancy Colier</strong> dodajući kako se Lily osjećala zbunjenom.</p><p>Je li je suprug napao zato što je pas spavao na krevetu ili je implicirao da je ostavila vrata sobe otvorenima pa se pas ušuljao na krevet? Nije imala pojma što ga je uzrujalo, no kako je već bilo kasno spremila je odjeću, uklonila dlakavu vestu i otišla spavati.</p><p>- Ken je već doručkovao kad se Lily probudila. Osjećala je mnogo emocija zbog sinoćnje svađe pa je sjela kraj njega kako bi to raspravili. Pitala ga je zašto ju je napao, a on je podignuo obrve i iznenađenim glasom uzvratio protupitanjem: "Ja sam te napao?" Rekla mu je da je u njezinom svijetu to bio emocionalni napad, a on je odgovorio da nije vikao na nju i da je sigurno nije napao. Lily je zašutjela - nastavlja Colier dodajući kako se njoj i Kenu na doručku pridružila i kći kojoj je Lily prepričala sinoćnju situaciju ismijavajući Kenovu ljutnju, a potom je kćeri prepustila procjenu o njezinim osjećajima jer on nije htio priznati da ju je povrijedio.</p><p>Lily i Ken su u braku 14 godina i imali su puno sretnih trenutaka. No Ken se uvijek znao razljutiti oko sitnica. Nakon incidenta on bi nastavio kao da ništa nije bilo i nije se sjećao svoje ljutnje. Svatko tko bi to istaknuo, što je Lily učinila mnogo puta, doživio bi optužbe da izvrće situaciju i napada Kena. Lily se nakon njegovih izljeva bijesa osjećala ranjeno i tražila je od njega ispriku ili makar priznanje da je pogriješio, no rijetko ih je dobila.</p><p>Nakon napada zbog pseće dlake Lily se zatvorila jer se osjećala kao da je Ken emotivno zlostavlja. Možda je još gora bila činjenica što je od nje očekivao da će se ponašati kao da ništa nije bilo. Očajnički mu je htjela reći da njegovo ponašanje nije bilo u redu, no znala je da ni isprika ni suosjećanje neće doprijeti do njega nego da će joj reći da ga napada bez razloga i da je sve izmislila. Osjećala se usamljenom i zarobljenom. Bila je ljuta i razočarana u sebe jer nije smogla hrabrosti Kenu reći kako se osjeća. Smatrala je da bi, kako bi se iskreno cijenila, morala biti iskrena oko svojih osjećaja.</p><p>No znala je i da je najbolji izbor sve zaboraviti i nastaviti kao da ništa nije bilo ako želi mir u kući. I doista je tako bilo. Za Lily nije bilo druge opcije. A sve što je htjela je mala, iskrena isprika, priznanje da nije na takav način trebao s njom razgovarati.</p><p>Za Lily je taj mali incident sadržavao sve što u njezinom braku bilo pogrešno. No njezin odgovor na to bio je nepotpun i neautentičan. Činjenica da je osjećaje podijelila s djetetom i pritom ismijavala Kenovu ljutnju nije joj pomogla da se osjeća voljeno. Pitala se postoji li način da se pobrine za sebe čak i ako joj suprug ne može pružiti ono što joj treba?</p><p>- Kad smo Lily i ja zajedno proučile to iskustvo, otkrile smo nekoliko moćnih "trebalo bi" koji su se vrtjeli u njezinom umu vrlo intenzivno i zbog toga je patila. Za početak, Lily je vjerovala kako bi trebala s partnerom moći podijeliti osjećaje koje će on s ljubavlju prihvatiti. Ako ne može iskreno reći što osjeća, ne bi trebala biti u takvoj vezi. Lily je također vjerovala da bi trebala imati hrabrosti i želje podijeliti osjećaje s partnerom, bez obzira na posljedice koje će to donijeti. Zajedno smo raspakirale kofer Lilynih "trebalo bi" i proučile svaki od njih - nastavlja Colier pitajući se je li doista istina da bi Lily trebala podijeliti osjećaje bez obzira na posljedice, čak i ako zna da će biti prihvaćeni uz obrambeni stav i odbacivanje.</p><p>Može li takav izbor pokazati samopoštovanje? Je li samosažaljenje nešto što će joj donijeti utjehu i zaštititi je od daljnje agresije i nerazumijevanja? I je li doista istina da ne bi trebala biti u vezi u kojoj ne može podijeliti sve? Bi li Ken uvijek trebao razumjeti njezine osjećaje samo kako bi njoj bilo bolje? Dodatno, što ako je priča koju je ispričala o tome kako je Ken namjerno želi povrijediti, a potom je ostavlja da pati u tišini, samo njezina izmišljotina, a ne stvarna situacija?</p><p>I njoj je palo na pamet kako bi u budućnosti, kad se ponovi slična situacija, mogla zaustaviti supruga i reći mu da joj se ne sviđa njegov ton ni ponašanje ili može jednostavno izaći iz sobe. Može izabrati da se ponaša u skladu sa svojim nezadovoljstvom, a ne da ga objašnjava riječima.</p><p>- Čim smo rasvijetlile njezino "trebalo bi", Lily se odmah osjećala bolje. Shvatila je da samopoštovanje ne dolazi od dijeljenja, nego aktivnog biranja ponašanja koje će je zaštititi od suprugova ponašanja. Proces nije služio tome da opravda njegovo ponašanje, nego da ona uvidi svoje predrasude o njihovoj vezi i tome kakva bi veza trebala biti te da zbog toga manje pati - nastavila je Colier.</p><p>Lily je priznala kako je ponašanje njezina supruga njegov problem, a ne nešto što ona može popraviti. Ustanovila je i kako njezino zatvaranje u sebe neće promijeniti situaciju. Ako prepozna iskustvo i sama razumije kako se osjeća, nema potrebe dijeliti te osjećaje sa suprugom čak i kad razgovaraju o njegovom ponašanju. Premostila je i svoje uvjerenje da je kvalitetna veza ona u kojoj se sve može podijeliti i primiti otvorena srca. U konačnici, počela je prihvaćati vezu kakva je, a ne kakva bi trebala biti. Shvatila je da u vezi zahtijevala da suprug bude onakav kakav zapravo nije, a to je stvaralo dodatnu patnju. Najbolje se mogla pobrinuti za sebe u vezi koja već postoji i s partnerom koji je takav kakav jest. Odustala je od priče da je suprug namjerno želi povrijediti svojim ispadima bijesa i odlučila je da će im pridati značenje koje im on pridaje, a koje je ona zamislila.</p><p>- Kad nešto što želite nije moguće, a ipak cijenite vezu i želite u njoj ostati, dobro je promisliti o pričama koje pričate sebi o svojem partneru i tome što se zbiva među vama. Premostite ono što vi mislite u svojoj glavi o partnerovim namjerama. Zato je važno otkriti skrivene "trebalo bi" koji vam potpiruju patnju. Ako se riješite tog tereta, biti ćete slobodniji i u miru uživati u onome što vaša veza jest, a ne u onome što bi trebala biti - zaključila je psihologinja.</p>