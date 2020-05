U izolaciji se parovi najčešće svađaju zbog hrane i dosade

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Gotovo je: 6 jasnih znakova da je vaš bivši doista krenuo dalje

Stručnjakinja i savjetnica za seks i veze Kate Taylor ističe kako su i najsnažniji parovi tijekom izolacije pod pritiskom, prenosi The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako preboljeti prekid

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- To je normalno u neobičnim situacijama poput ove - objasnila je Taylor i kazala kako postoji sedam najčešćih razloga za svađu tijekom izolacije.

1. "Tvoje stalno prejedanje i opijanje je odvratno"

Nema ništa strašnog u činjenici da se jedanput na tjedan počastite čašom dobrog vina ili pojedete čokoladu. No što ako se to pretvori u bocu vina svakog dana, te hranu iz dostave pet večeri u tjednu?

- Svatko se sa tjeskobom i stresom nosi na drugačiji način. Nemojte osuđivati partnera jer jede više nego inače ili uživa u dodatnoj čaši vina. Ako ih pokušavate posramiti i tako natjerati u zdravije životne odabire, imajte na umu da će to samo sniziti njihovo samopoštovanje i rezultirati dodatnom žudnjom za više vina ili hranom iz dostave - savjetuje Taylor i kaže da bi s partnerom tada trebalo razgovarati o planovima za život poslije izolacije.

- Raspravljajte o planovima za godišnji odmor ili kako se radujete susretu s prijateljima. Odvratite partnerovu pozornost sa dodatnog komada pizze ili vina. Oni će se zamišljati u tim pozitivnim situacijama u postkoroni i željet će tada što bolje izgledati - kazala je.

Foto: Dreamstime

2. "Opet si učenje s klincima ostavio meni"

Od toga tko će ih zbrinuti, zabaviti ili učiti s njima, djeca u izolaciji za parove postaju izvor svađa.

- Svađe ne izbijaju zbog pitanja tko je bolji roditelj, nego kome je teže. Ako imate osjećaj da je partneru lakše nego vama, možda ćete im i nesvjesno pokušati otežati situaciju. No to nije ničija krivnja. Zastanite i udahnite. Podijelite poslove oko djece ovisno o tome koje obveze volite, a zatim odredite slobodno vrijeme za svakog od vas. Tako ćete se oboje dobro osjećati tijekom zaslužene pauze. Također, pohvalite jedno drugo kad je "smjena" završila. Na taj način partneru govorite da cijenite to što radi, bez da morate posebno napisati riječima što mislite o njegovom trudu - kazala je.

3. "Dosadno mi je u spavaćoj sobi"

Izlazak iz dnevne rutine može ostaviti posljedice i na vaš seksualni život. Ili je nestalo strasti, ili ste iscrpljeni zbog poslova koje obavljate po kući, no osjećate da je nestalo iskre među vama.

- Svima nam sada treba seks. On je naš bijeg, olakšanje od stresa, tjelovježba i intimnost. No nemojte misliti da ćete se izvući sa uobičajenim pozama. I u najbolja vremena nam rutina u krevetu može dosaditi, a kamoli u vrijeme samoizolacije. Kako bi vaš seksualni život ostao zdrav, donesite nešto novo u spavaću sobu - savjetuje Taylor.

Foto: Dreamstime

Kaže kako je poželjno odustati od uobičajenih navika i dogovoriti se s partnerom da svatko unese neke novosti u krevet.

- To može biti nova poza, igračka, rublje, pa čak i seks u drugoj prostoriji nego što ste navikli. Provjerite koliko daleko možete dospjeti - kaže ona.

4. "Čak ti se više ni ne sviđam"

Kada ste jedno pored drugoga svaki dan, cijeli dan bez prestanka, romantični trenuci mogu pasti u drugi plan. No samo zato što ste u istoj kući, bez maženja na trosjedu ili redovnog tjednog izlaska, vaš partner se može osjećati zanemarenim.

5. "Trebam samo malo vremena za sebe"

- Strast buja na misteriji i distanci, a sad kad ste zajedno zatvoreni, manjka i jednog i drugog. Zato pokušajte njegovati svoju iskru - savjetuje Kate i pojašnjava da je dobro vratiti se flertu jer ne samo da godi partneru, nego i vas podsjeća na to koliko ste seksi.- Započnite s malim stvarima. Pošaljite partneru seksi poruku dok radite u drugoj sobi. Redovno se ljubite i dodirujte. I svakako kao obvezu uvedite najmanje jednu večeru na tjedan kada nećete biti pred ekranima - pojasnila je.

Izolacija od prijatelja i obitelji kod mnogih je probudila žudnju za socijalnoj interakcijom. No to ne znači da trebamo vrijeme za sebe, daleko od svojih partnera. Kad napunite kadu i krenete se kupati, njegovo uporno kucanje po vratima s pitanjem što ćete jesti za večeru može vas naljutiti.

Foto: Dreamstime

- Nikad se nemojte osjećati loše zato što vam treba vrijeme za vas. No imajte na umu da se to vrijeme ne mora nužno podudarati s vremenom kad partner želi vrijeme za sebe - ističe Kate i kaže da je stoga važno ukazivati partneru koliko ga volite.

- To može biti obično maženje, možete mu donijeti šalicu omiljenog čaja u krevet ili reći da izgleda lijepo. A onda uzmite vrijeme za sebe - kaže Kate pojašnjavajući kako će se zbog toga partner osjećati poželjnim i neće tražiti pažnju u trenucima kada ste se posvetili sebi.

- Ako vas partner i prekine, nemojte odmah puknuti na njega. Umjesto toga, budite topli, ali odlučni. Dajte mu do znanja da niste na raspolaganju - tvrdi ona.

6. "Trošiš novac kao da nema sutra"

U ovo doba nesigurnosti mnogi su se okrenuli promišljanju o financijama, a to može prouzročiti probleme parovima koji imaju drugačije navike trošenja novca. Dok jedan tjeskobno želi štedjeti zbog nesigurnosti posla, drugi naručuje online i kupuje proizvode koji mu ni ne trebaju.

7. "Ja sam čistio, glačao, prao..."

- Ovo sigurno nije prvi put da ste se dohvatili oko novca, no ono što je sada drugačije jest činjenica da nitko od nas ne zna što nas čeka u budućnosti. Pronađite kompromis i pokušajte izaći jedno drugome u susret. To znači da morate razgovarati o mogućnostima štednje, ali na način da to ne naruši sreću i zabavu tijekom izolacije. A onda pronađite način kako umjereno potrošiti nešto novca i poboljšati vaš život u izolaciji - kaže ona dodajući da će parovi bolje razumjeti jedno drugog ako oboje vide koristi nakon što utvrde pravila o novcu.

U životu prije korone ravnopravno ste dijelili kućanske poslove, no zbog dugog boravka kod kuće možda imate dojam da nikad niste dovoljno dobro pospremili ili očistili. Zbog toga se lista kućanskih poslova može činiti vrlo jednostranom.

- Te svađe zapravo ne proizlaze iz zadataka, nego iz osjećaja da naš partner ostavlja kućanske poslove nama jer nas smatra manje važnima. Kako biste to spriječili, vratite se osnovama i slaganju liste zaduženja u kući. Kad to uredite i svi naprave svoje zadatke, slijedi nagrada za više motivacije - savjetuje Kate.

Foto: Dreamstime

Kaže da bi nagrada trebala biti nešto što svi vole, poput hrane iz dostave.

- Grupne nagrade su vrlo motivirajuće jer nitko ne želi biti Grinch koji će drugima pokvariti veselje - zaključila je savjetnica.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Ne čekajte da vam se želja javi sama. Seks morate isplanirati'

POGLEDAJTE VIDEO Ivan Đikić: #ZAJEDNO24SATA: