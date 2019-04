Kada imate problem, ponudite barem 3 konstruktivna rješenja

Želite li promaknuće, ponašajte se kao da već imate poziciju na koju ciljate. Odijevajte se kao da ste na toj poziciji, ali i razmišljajte na toj razini, savjetuje Jonathan Black, poslovni savjetnik s Oxforda.

Foto: 123rf

- Budite proaktivni i ponašajte se kao da imate veću odgovornost. Nemojte samo donositi probleme svom šefu. Ponudite mu dva ili tri rješenja za svaki problem. Recite: 'Shvatio sam da imamo problem. No mislim da postoje dvije stvari koje možemo učiniti po tom pitanju. Koju preporučujete? Prvo rješenje će nas koštati više novca nego drugo, no brže će riješiti naš problem' - savjetuje Black.

Objašnjava da šefovi vole vidjeti da ste razmislili o problemu, a ne da želite svaliti na njih da sve rješavaju. To će im dati do znanja da želite najbolje za tvrtku. Korisno se i dobrovoljno javljati za sudjelovanja na projektima. To ne znači da se morate ‘gurati’ u sve, nego u ono što smatrate korisnim. Povezujte se s ljudima i stvarajte nove kontakte.

Što više ljudi uspijete osvojiti, to ćete imati veću podršku u uspinjanju na hijerarhijskoj ljestvici. Ne zanemarujte niti male zadatke. Kad šefovi primijete da ste uspješno obavili puno malih zadataka, zasigurno će vas nagraditi nečim većim.