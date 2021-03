U zdrave trudnice seksualni odnos nije opasan, niti štetan za plod. Seks u trudnoći je normalan, penetracija i pokreti tipični za seksualni odnos ne mogu u zdrave trudnice naštetiti plodu, jer je zaštićen maternicom, plodovom vodom, te mišićima trbušnog zida i ne treba ga izbjegavati. No iznimno je važno uspostaviti otvorenu komunikaciju s ginekologom/injom. Dužnost je svakoga ginekologa/inje dati informaciju o spolnim odnosima u trudnoći, nastojeći izbjegavati mitove o štetnosti snošaja u zdrave trudnice. I jasno svaki ginekolog/inja mora prepoznati rizike koji bi se mogli povezati s nastavkom spolnih aktivnosti u trudnoći, ali i dijagnosticirati stanja kada se seksualni odnos ne preporučuje, ističe ginekologinja dr. Jasenka Grujić Koračin.

- Naravno, u trudnoći s komplikacijama, na primjer kad postoji prijetnja pobačaja ili prijevremenog poroda; u slučaju predležeće posteljice (placenta praevia), kao i kod upalnih procesa, snošaj treba izbjegavati. Svaka trudnica koja ima bilo kakav upalni proces ili spolno prenosivu bolest, ili je u riziku da to dobije, morala bi se suzdržavati od seksa bez obzira na fazu trudnoće – kaže ginekologinja.

Dodaje kako se obavezno treba javiti na pregled u slučaju bolova tj. kontrakcija; u slučaju pojačanog iscjetka i iscjetka neugodna mirisa, te svakako u slučaju krvarenja.

- I to vrijedi za sva razdoblja trudnoće jednako – naglašava.

U drugim slučajevima ne treba izbjegavati seks, niti se plašiti za sigurnost fetusa. Upravo je to, na žalost, jedan od ključnih razloga zbog kojih buduće majke pomalo zapostavljaju seksualne odnose. Naime, hormonalne promjene u trudnoći, promjene tkiva spolovila, te osjetljivosti dojki mogu u nekih žena izazvati povećano seksualno uzbuđenje i potrebu za orgazmom, dok kod nekih seksualna želja slabi.

- Istraživanja pokazuju da, kako trudnoća napreduje, učestalost spolnih odnosa postaje sve je manja. Tako podaci pokazuju da do kraja 36. tjedna trudnoće oko 72 posto parova ima spolni odnos manje od jednom tjedno. Gubi se spolna želja, no razlog je često baš to da se partneri plaše da ne naštete fetusu - kaže liječnica. Zato u kasnijoj fazi trudnoće treba uložiti malo truda i dobre volje oko toga da se pažljivo odaberete položaj tijekom spolnoga odnosa koji je partnerici ugodan, najčešće uz izbjegavanje 'misionarskog položaja'.

- U kasnijoj trudnoći orgazam, ali i penetracija, mogu izazvati bezazlene kontrakcije i na to treba biti spreman – kaže sugovornica. Ponekad, naime, postoji strah trudnica oko kontrakcija povezanih s orgazmom, no one se razlikuju od kontrakcija koje su trudovi.

- Zapravo, više je istraživanja pokazalo da spolni odnos u trudnoći nije štetan i da spontani porod koji uslijedi kod trudnica ima istu stopu i u grupi koja je spolno apstinirala i u grupi koja je imala spolne odnose. Ipak, katkad su podaci kontroverzni, pa se zna da neke seksualne aktivnosti mogu inducirati porod – kaže liječnica. Naime, stimulacija bradavica dojki i spolovila može dovesti do otpuštanja oksitocina, koji izaziva kontrakcije, a mehanička stimulacija vrata maternice može dovesti do stvaranja prostaglandina, upravo kao što i prostaglandini iz sperme mogu dovesti do zrenja vrata maternice – pojašnjava.

No, ako je kod vas tako, ne postoji razlog za to da ne uživate u 'alternativnim metodama', odnosno oralnom seksu, kaže dr. Grujić. Ipak, savjetuje izbjegavanje analnog seksa, zbog čestih problema s hemoroidima u trudnica, kao i zbog mogućnosti unošenja bakterija iz crijeva u rodnicu, ukoliko uslijedi penetracija u rodnicu.

Dodaje kako buduće majke, na žalost, prilično rijetko otvoreno pitaju svog liječnika smiju li imati spolni odnos i rijetko traže informacije o tome što tijekom odnosa u trudnoći mogu očekivati te kako se prilagoditi promjenama koje trudnoća nosi, da bi i uz njih imale kvalitetan seksualni život.

- Za orgazam me, na primjer, nikada nijedna trudnica nije pitala, na žalost. Mnoge žene kao da se pretvaraju u inkubatore i zanemaruju vlastite potrebe i želje, nedovoljno svjesne da samo zadovoljna, psihički stabilna majka može biti i dobra majka – upozorava ginekologinja dr. Jasenka Grujić.