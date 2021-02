Prije više od 20 godina liječnici nisu imali na raspolaganju dijagnostičke metode koje bi još tijekom trudnoće otkrile eventualne zdravstvene poteškoće mališana. Tako se i obitelj Glorije Vukadinović (23) iz Knina suočila s nenadanom dijagnozom odmah nakon poroda djevojčice.

- Liječnici su ustanovili da imam tetralogiju fallot, tešku urođenu srčanu manu zbog koje se miješa venska i arterijska krv - započinje svoju priču Gloria pojašnjavajući kako su je odmah operirali i spasili joj život. Od tada je živjela kao dijete bez ograničenja, a čak se bavila i plesom nekoliko godina.

- No zbog svega toga mislila sam da nikad neću biti roditelj. Uvijek sam obožavala mališane i u široj obitelji imamo puno djece, no ja sam odrastala uz uvjerenje da za mene majčinstvo neće biti moguće - otkrila nam je ona dodajući kako je zato uvijek s posebnom pažnjom i ljubavlju gledala na mališane svojih rođakinja i prijateljica.

Zahvaljujući operaciji, ona u životu nije imala osobitih ograničenja i odrastala je kao i ostala djeca.

- Osjećala sam se odlično, no uvijek je u meni bila ta svijest da moje srce nije kao kod druge djece i da se moram više paziti. Školovala sam se, upisala sam fakultet i sad sam na četvrtoj godini studija ekonomije - pojašnjava Gloria.

U međuvremenu je upoznala partnera, a trudnoća, kaže, nije bila planirana.

- Jako sam se iznenadila. Kad sam otkrila da sam trudna, bila sam istovremeno izvan sebe od sreće, ali i od straha. Bila sam svjesna da moja trudnoća neće biti kao kod žena sa zdravim srcem. S obzirom na dijagnozu s kojom sam rođena, imala sam stotinu strahova i znala sam da neće biti lagano. Dodatno, i roditelji su bili presretni zbog unuka, ali su podjednako sa strepnjom brinuli oko mene i mojeg zdravlja. Bojali su se čak i više nego ja - nastavila je Gloria koja je odmah potom otišla u Zagreb kako bi o svemu porazgovarala sa liječnicima koji su je pratili od djetinjstva. Naime, iako zdrava, redovito se kontrolira kod kardiologa.

- Moja liječnica me umirila te me uputila kako se ponašati tijekom trudnoće. Rekla mi je da se ne naprežem, da se što biše odmaram i krećem na svježem zraku, a ukoliko primijetim bilo kakve teškoće da im se odmah javim. Dodatno me zabrinjavala činjenica sam ranije zbog drugih problema operirala kralježnicu, no liječnica mi je pojasnila da ću ići na carski rez pa će sve biti pod kontrolom - nastavila je Gloria.

Kao i druge trudnice, pila je dodatke prehrani, a kako bi se na vrijeme pripremili na eventualne srčane mane bebe, liječnica joj je preporučila fetalni ultrazvuk.

- U sedmom mjesecu trudnoće sam opet bila u bolnici gdje su obavili ultrazvuk bebinog srca i organa i ustanovili su da je Gabriel potpuno zdrav. Bio je vesela beba i stalno je plesao u mojem trbuhu. Tad su mi suze krenule same od sebe i znala sam da će sve biti u redu, tako da sam smirena išla na porod. Sve je dobro prošlo, tako da mojoj sreći nema kraja. Gabriel je ispunjenje mojih snova. Oboje smo odlično, poletna sam i puna energije i ni na što se ne mogu požaliti - priča nam mlada mama koja hvali svog sinčića pojašnjavajući da je jako dobra beba koja joj ostavlja vremena da se naspava i odmori kako bi zajedno uživali u novom danu.

- Osjećam se odlično. Poletna sam iako ima teških dana, osobito kad imamo problema sa zubićima i grčevima, no sve se to pregrmi jer mi mama puno pomaže. Eto, na kraju je sve ispalo sjajno. Samo treba vjerovati u sebe i u svoje srce - zaključila je Gloria.