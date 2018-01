Kada je vodu dobro popiti, a kada to baš nije najpametnije?

Postoje teorije da vodu nije dobro piti uz obrok i neki nutricionisti su izrazito protiv toga, no drugi stručnjaci ističu da nema znanstvenih dokaza za to i da voda može samo pomoći. Mnogi rado popiju vodu ili sok nakon obroka, posebno ako je jelo bilo slano. Jedni kažu da osjete kako im to uspori probavu hrane u želucu, dok drugi ne vide razliku.

Protivnici ispijanja vode tijekom i nakon jela kažu da se tako razrjeđuje kiselina u želucu (remeti se njezin pH) koja je potrebna za pravilnu razgradnju hrane i njihovu apsorpciju pa cijeli proces probave traje dulje, a to može voditi probavnim smetnjama i nadutosti. Oni savjetuju da, ukoliko baš morate popiti vodu tijekom jela, jer je možda hrana suha, neka to bude gutljaj.

- Pijete li vodu odmah nakon jela, uplićete se u prirodno vrijeme koje je potrebno da se hrana probavi. Preporučujem ništa ne piti pola sata prije i nakon obroka. U tih 30 minuta vaš sustav ulazi u sljedeću fazu probave - objasnila je nutricionistica dr. Anju Sood za portal food.ndtv.com.

Kaže da neke studije pokazuju kako je potrebno napraviti taj razmak jer to pomaže apsorpciji bitnih hranjivih tvari.

- Pijenje vode odmah nakon jela ima tendenciju razrjeđivanja želučanih sokova, razrjeđuju se enzimi koji su bitni za probavu. To pak zna rezultirati manjim izlučivanjem probavnih enzima, a to može dovesti do žgaravice i kiseline u želucu - dodaje dr. Anju Sood.

Naglašava i da se ne slaže s ispijanjem vode tijekom obroka jer to sprječava prirodnu apsorpciju hranjivih tvari nakon probave.

Dr. Michael F. Picco, stručnjak s Mayo klinike se ne slaže s njom. Na pitanje da li pijenje vode tijekom i nakon jela poremeti rad probave je odgovorio:

"Ne treba se brinuti da će voda razrijediti probavne sokove ili ometati probavu. Zapravo, voda tijekom ili nakon obroka pomaže probavi.

Voda i druge tekućine pomažu usitniti hranu kako bi vaše tijelo moglo apsorbirati hranjive tvari. Voda, također, omekšava stolicu, a to pomaže u sprječavanju konstipacije."

Što kaže hrvatski stručnjak?

- Nigdje ne stoji da je zabranjeno piti vodu nakon obroka, daleko je važnije kako smo strukturirali obrok od kakvih namirnica i kako je obrok pripremljen. Eventualno se sami probavno enzimski procesi neće odvijati optimalno, no to nije greška koja bi bila katastrofalna - objašnjava Nenad Bratković, magistar nutricionizma.

Ipak, posebno oprezni trebaju biti ljudi koji već imaju nekih problema s probavom.

- Kod ljudi s poremećenom funkcijom probavnog sustava, kao i slabijom enzimskom aktivnošću mogu nastati nelagodni simptomi. Razlog tome je što se unosom vode aktiviraju probavni sokovi gušterače, koji uključuju bikarbonate. No, zdravi ljudi neće imati poteškoća ako ispiju koji gutljaj vode - kaže Nenad Bratković.

Dodaje kako se zašećereni napici se ne preporučuju uz obroke (ali ni inače) zbog potencijalne fermentacije u probavnom sustavu.

Kada piti vodu?

Vodu treba piti pomalo tijekom cijelog dana, samo valja pripaziti kada ju popiti prije i nakon jela. Želite li svojoj probavi napraviti uslugu, vodu popijte pola sata prije obroka jer to pomaže. Nakon jela suzdržite se od bilo kakve tekućine barem sat vremena, a ako ste pojeli nešto teško za probavu, čak i dulje, prenosi portal healthxchange.sg.

Stručnjaci kažu da je dobro popiti čašu vode sat vremena prije spavanja zbog mogućeg gubitka tekućine tijekom noći, na primjer, pojačanim znojenjem. Vodu je svakako dobro popiti i ujutro nakon buđenja kako bi se tijelo hidriralo i kako bi se uklonili nakupljeni toksini iz tijela.



Svaki organizam je individualan i dok će jedni imati potrebu stalno piti vodu, drugi neće. Najvažnije je pratiti signale vlastitog tijela.

