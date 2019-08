Kada nastupa kriza? Hrvati se razvode u četvrtoj godini braka

I živjeli su sretno do kraja života! Barem je tako u bajkama. No, u realnosti, posebno 21. stoljeća, ipak je situacija drugačije. Danas su rijetki oni koji su ostaju zajedno do starosti, a najkritičnije razdoblje za razvod hrvatskih bračnih parova je između četvrte i pete godine braka.

Pokazuje to istraživanje Petre Međimurec (29) s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Ona je, prema podacima DZS-a, analizirala 510.855 parova koji su prvi put sklopili brak između 1989. i 2014. godine. U tom radoblju, kaže nam, razvelo ih se 44.336.

- Bilo je i više razvoda, no ja sam analizirala samo prve sklopljene brakove. Nisam ih više ubrajala u analizi ako su ponovno, s nekim drugim, sklopili brak - pojašnjava.

Analizirala je brakove u trajanju do 20 godina i došla do zaključka koliko se rizik za razvod s godinama mijenja. Isprva je on relativno nizak, pa u prvim godinama braka intenzivno raste, dosežući svoj vrhunac između treće i šeste godine braka, pa potom opet postupno pada.

Ovi podaci pokazuju kako se u Hrvatskoj može očekivati tijekom prve godine braka oko 2,2 razvoda na tisuću bračnih parova. Tijekom druge i treće godine rizik za razvod je i više nego trostruko veći, s približno 7,2 očekivana razvoda godišnje na tisuću parova. Najveći rizik je između četvrte i pete godine braka. U tom razdoblju mogu se očekivati 9,4 razvoda na tisuću bračnih parova.

Iako se često sedma godina spominje kao kritična, prema ovom istraživanju presudno je „preživjeti“ petu godišnjicu nakon čega se rizik za razvod s vremenom postupno smanjuje, posebno tko u braku provede već do 20 godina. Pa se tako između pete i sedme godine može očekivati 8,8 razvoda, do 13. godine 7,1 razvoda, do 16. godine 6,2, a do 20. godine braka 5,8 razvoda na 1000 bračnih parova.

Psihologinja Mirjana Krizmanić ističe kako je to logično.

- Tijekom prve godine braka parovi se još privikavaju na zajednički život, životne navike, kako tko od njih funkcionira, mane i vrline. Jedno je sastajati se u vezi i navečer odlaziti svatko svojoj kući, a drugo živjeti zajedno. Te prve godine najmanje ih se rastaje jer traje prilagodba. Onda idućih godina krenu problemi kad shvate da su njihova očekivanja bila drugačija od onog što su dobili u braku. Te prve godine braka su najteže i ako nema strpljenja tada najviše dolazi do pucanja i rastajanja. Kasnije se priviknu i poslože, imaju zajedničke prijatelje, imovinu, djecu, navike pa se taj rizik i smanjuje - kaže naglašavajući kako je sve više razvoda jer su oni danas puno jednostavniji i lakši nego prije.

- A i društvo se promijenilo, stavovi i razmišljanja. Prije se u brak ulazilo s ciljem ostajana u njemu do kraja života i razvod je bio nezamisliv. To je bila sramota, a danas se na to gleda kao nešto sasvim normalno i uobičajeno. Već u brak se ulazi s mišlju da ako ne bude išlo, lako će se rastati - ističe.