Kad se suočite s teškom odlukom, stresnom situacijom ili uznemirujućim događajem, kako razgovarate sami sa sobom o tome? Govorite li rečenice poput 'Tako sam nesretan' ili 'Jednostavno ne znam što bih učinio.' Ako je odgovor da, možete si puno pomoći malim, ali značajnim promjenama u mentalnom rječniku.

Kad u sebi razmišljate o problemu s kojim se suočavate, prestanite koristiti riječ 'ja'. Korištenje druge riječi pomoći će vam da se vratite unatrag, vidite širu sliku, suosjećate s drugima i općenito iskoristite vlastitu emocionalnu inteligenciju. To vam može dati perspektivu da pronađete rješenja za najveće probleme s kojima se suočavate.

Ovo može zvučati glupo, ali uvođenje ove jednostavne promjene ima vrlo stvarne koristi potkrijepljene znanstvenim istraživanjima, objašnjava dr. Noam Shpancer, psiholog i profesor na sveučilištu Otterbein u Ohiju.

U članku za Psychology Today, Noam je pregledao prakse distanciranja od vlastitih negativnih emocionalnih reakcija razgovarajući sa sobom u drugom ili trećem licu.

Kad se suočite s dilemom ili uznemirujućim događajem, umjesto da razmišljate: 'Kako ću to riješiti?' zapitajte se: 'Kako ćete to riješiti?' Ili biste mogli postaviti pitanje u trećem licu. Na primjer, Noam ponekad sam sebe upita: 'Kako će Noam riješiti ovaj problem?'. Drugi je pristup zapitati se kako bi vanjski promatrač vidio ovaj problem.

Prebacivanje svog unutarnjeg monologa s 'ja' na 'ti' ili korištenje vlastitog imena može se činiti trivijalnim ili čak glupim. Ali iznenađujuće velik broj eksperimenata je pokazao koliko to moćno može biti.

Na primjer, u jednoj studiji od sudionika se tražilo da istraže svoje osjećaje zbog zabrinjavajućih problema u svom životu, koristeći ili 'ja' ili vlastita imena dok su razmišljali o problemu. Oni koji su koristili svoja imena imali su mjerljivo manje negativnih emocija i bili su smireniji od onih koji su koristili riječ 'ja'.

Postanite bolji javni govornik

Razgovaranje sa samim sobom ne samo da vam pomaže da se osjećate bolje, već vam pomaže da postignete bolje rezultate.

Osim što vas čini opuštenijima i samopouzdanijima, može vam pomoći i u donošenju boljih odluka. Oni koji razgovaraju sami sa sobom mogu bolje surađivati ​​s drugima u stresnim situacijama.

- Kada razgovaram sa sobom, najčešće koristim 'ti'. S druge strane, postoje trenuci kada razgovaram sa sobom koristeći 'ja' umjesto 'ti'. To su trenutci u kojima sam najtužniji. To su vremena kada se moji problemi čine nepremostivima i kad bih zaželio da sam negdje drugdje ili netko drugi - rekao je Noam, piše Inc.