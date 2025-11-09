Kakav je vaš znak Zodijaka u slanju poruka - Tko je stalno na mobitelu, a tko nikad ne odgovara

10. BLIZANAC Blizanci obično kasne s odgovorima, a kad napokon odgovore, to je često samo kratka riječ ili emoji. Ne vole površne razgovore, pa ako im pošaljete “hej” ili “što ima”, izgubili su interes već na početku. Njihov um stalno skače s teme na temu, pa se brzo zasite dopisivanja. Ako ih želite zadržati u razgovoru, morate biti duhoviti i originalni. | Foto: Fotolia