Kakav je vaš znak Zodijaka u slanju poruka - Tko je stalno na mobitelu, a tko nikad ne odgovara

Horoskop može odrediti puno stvari pa tako i vašu sposobnost slanja poruka. I dok neki znakovi učestalo šalju poruke jer preferiraju virtualnu komunikaciju, za druge će biti čudo ako vam ikad odgovore na njih
U nastavku pogledajte rang listu od znaka Zodijaka koji je najgori u slanju poruka do onog koji je u tome najbolji.
12. VODENJAK Ako vam se Vodenjak uopće javi, možete se smatrati sretnicima. Najčešće pročita poruku, smisli odgovor u glavi i nikada ga ne pošalje. Kasnije se zna i naljutiti jer misli da vi niste odgovorili! Oni žive u svom svijetu misli i ideja, pa su im poruke često zadnja stvar na pameti.
11. JARAC Jarčevi će vam poslati poruku samo za rođendan, praznik ili neku važnu prigodu. Nisu tipovi koji započinju razgovore iz dosade ili potrebe za čavrljanjem. Imaju puno obaveza i rijetko provode vrijeme na mobitelu. Ako vam se jave, znajte da za to postoji dobar razlog.
10. BLIZANAC Blizanci obično kasne s odgovorima, a kad napokon odgovore, to je često samo kratka riječ ili emoji. Ne vole površne razgovore, pa ako im pošaljete “hej” ili “što ima”, izgubili su interes već na početku. Njihov um stalno skače s teme na temu, pa se brzo zasite dopisivanja. Ako ih želite zadržati u razgovoru, morate biti duhoviti i originalni.
9.STRIJELAC Strijelci su poznati po tome da su neuredni u komunikaciji. Najčešće pišu poruke kad su u euforiji ili nakon nekoliko pića, tada odjednom požele razgovarati sa svima koje nisu dugo kontaktirali. Planovi koje tada naprave rijetko se ostvare. Kad se vrate u svakodnevicu, jednostavno zaborave na sve nedovršene razgovore.
8. OVAN Ovnovi šalju poruke samo kad imaju konkretan razlog – da se nešto dogovore, pitaju ili potvrde. Ne vole duga dopisivanja ni ozbiljne teme preko ekrana. Najradije razgovaraju uživo jer tako mogu prenijeti svoju energiju i strast. Ako vam piše Ovan, znajte da želi akciju, a ne duga objašnjenja.
7. ŠKORPION Škorpioni rijetko sami započinju razgovor, ne zato što im nije stalo, već zato što su često zaokupljeni vlastitim mislima. Ipak, kad im se javite, uvijek će odgovoriti iskreno i s pažnjom. Njihove poruke nisu površne – svaka ima težinu i smisao. Ne koriste mnogo riječi, ali svaka koju napišu nešto znači.
6. RAK Rakovi više vole razgovarati nego tipkati. Ako im pošaljete poruku, postoji šansa da će vas radije nazvati nego odgovoriti pisanim putem. Za njih je dopisivanje prehladno i neosobno, jer vole osjetiti glas i emociju druge osobe. Ipak, ako je to jedini način da ostanu povezani, potrudit će se da svaka poruka bude iskrena i topla.
5. DJEVICA Kada vam Djevica pošalje poruku, pripremite se za dugačak tekst. Oni vole sve detaljno objasniti i ne prepuštaju ništa slučaju. Svaka poruka je promišljena, jasna i gramatički besprijekorna. Možda ponekad napišu previše, ali s njima uvijek znate na čemu ste.
4. BIK Bik će vam odgovoriti čim stigne, čak i ako je usred posla. Ne voli ostavljati ljude da čekaju i cijeni jasnu, pouzdanu komunikaciju. Njegove poruke su jednostavne, ali pune topline i pažnje. Za Bika je dopisivanje način da održi bliskost i pokaže koliko mu je stalo.
3. LAV Lavovi su pravi entuzijasti kad je riječ o porukama. Njihove poruke su pune energije, uskličnika i emojija. U svakom razgovoru žele pokazati koliko uživaju u komunikaciji i koliko im je drago što ste se javili. S Lavom nikada nije dosadno – uvijek će vas oraspoložiti i nasmijati.
2. VAGA Vage su rođeni komunikatori i uživaju u dopisivanju. Mogu voditi više razgovora odjednom, a pritom svima posvetiti jednaku pažnju. Njihove poruke su duhovite, šarmantne i pune pozitivne energije. Uvijek će se pobrinuti da se osjećate voljeno i uključeno.
1. RIBE Ribe su neprikosnoveni prvaci u slanju poruka. Njihov telefon im je uvijek pri ruci – ujutro prvo provjeravaju poruke, a navečer s njim idu na spavanje. Uvijek su dostupne, pažljive i spremne pružiti utjehu ili lijepu riječ. Njihove poruke su tople, emotivne i iskrene – kao da vas grle na daljinu.
