Kako bez kazne i vike naučiti dijete da vas posluša i poštuje

Ne možete dijete spriječiti da se ponekad loše ponaša, ali možete ga naučiti važne životne lekcije, dok mu u isto vrijeme dajete do znanja da ga razumijete, ističe dječja psihologinja dr. Laura Markham. Djeci je važno objasniti, a ne samo reći 'Ne', 'Ne smiješ', 'Moraš' kako bi shvatila zašto neke stvari ne smiju raditi i da to što su se loše ponašala - ne znači da su loši kao osobe.

Dijete zapravo želi surađivati, ako kao roditelj imate dobar pristup. Djeci roditelji moraju biti oslonac i lideri, a u isto vrijeme prijatelji koji će ih rado saslušati i suosjećati s njima te im biti dobar uzor koji će rado slijediti.

- Djeca ponekad ne znaju da se loše ponašaju, pa im je važno odmah to dati do znanja. S druge strane, ponekad se djeca loše ponašaju iako znaju da je to loše, jer se zapravo bore sa svojim emocijama i željom da slijede roditelje. U tom slučaju podučavanje o ponašanju ne pomaže, jer dijete te lekcije već zna. Potrebna mu je zapravo emocionalna pomoć prije nego prestane s lošim ponašanjem - objašnjava dr. Laura Markham koja je podijelila nekoliko korisnih primjera i savjeta za roditelje na svojoj stranici Aha!Parenting.

Kaže da, iako su roditeljske riječi važne, prava lekcija dolazi iz onoga što ne izgovorite:

Smirite se, jer to uči vaše dijete da smiri samo sebe.

Povežite se ponovno sa djetetom, tako će postati otvorenije za savjete i upute.

Izrazite suosjećanje jer će jedino tako dijete znati da ga razumijete i bolje će upravljati svojim emocijama.

Slušajte ga pažljivo, neka ispriča što ga to uznemirava, bit će mu lakše.

Nakon toga dijete valja usmjeriti prema prikladnijem ponašanju na pozitivan način.

Foto: Dreamstime

Donosimo vam pet osnovnih koraka, primjera kako razgovarati sa djetetom:

1. Postavite djetetu granice tako da shvati

Iako su granice postavljene, i dalje je važno da razumijete perspektivu svojeg djeteta. Ako mu na loše ponašanje nešto odbrusite, to neće pomoći da se bolje ponaša. Umjesto toga, duboko udahnite, budite svjesni djetetove perspektive, postavite granice i preusmjerite djetetov impuls u prihvatljivo ponašanje.

Nekoliko primjera razgovora s djetetom:

'To izgleda zabavno! Ali, opasno je jer su kocke tvrde i nisu za bacanje... Možeš bacati svoje plišane igračke ili, možeš izaći u dvorište i bacati loptu.'

'Da, to izgleda kao jako zabavan avion, ali danas ne kupujemo igračke za tebe. Znam da ti je teško. Ako ti je to previše teško, morat ćemo izaći iz trgovine i pokušati kupiti poklon za tvojeg bratića sljedeći tjedan.'

'Znam, ti voliš svoju sestru i ona voli tebe. No, i ona mora odlučiti želi li da je grliš. Možeš li je pitati prije nego je zagrliš?'

'Pravilo je ne vrištati u automobilu, jer samo tako mogu sigurno voziti. Čujem da si vrlo bijesan i želim čuti o čemu se radi, ali glasom uz koji mogu sigurno slušati. Možeš li prestati vrištati, ili ja trebam zaustaviti auto?'

Što dijete tako uči?

'Kada mi mama i tata kažu da nešto prestanem raditi, oni to i misle. Ali, oni uvijek razumiju zašto sam to radio pa se ne osjećam kao loša osoba.'

'Ne moram vikati i divljati. Moji roditelji me uvijek slušaju.'

Foto: Dreamstime

2. Prepoznajte djetetove osjećaje dok postavljate granice

Vikanje tipa: 'Rekla sam da se prestaneš igrati i odeš gore u kadu! Koliko puta to moram ponavljati?', uči dijete da ne mislite ozbiljno sve dok ne povisite glas, a to nikako ne pomaže u razvoju samodiscipline, jer se ono u tom slučaju ne odlučuje odreći onoga što trenutno radi, u ovom slučaju igranja, već je to prisiljeno od strane roditelja. Djeca se trebaju osjetiti shvaćenima prije nego što mogu slijediti postavljene granice.

Umjesto vikanja, promijenite pristup, na primjer: 'Čujem te, ne želiš se kupati... Teško je prestati se igrati... Kladim se da, kada odrasteš, nikada se nećeš prestati igrati, igrat ćeš se cijelu noć svake večeri, zar ne? Vjerojatno nikada nećeš ni ići u krevet! Evo, idemo letjeti avionom do kade.'

Što dijete tako uči?

'Ne dobijem uvijek ono što želim, ali dobivam nešto bolje - roditelja koji me razumije, bez obzira na sve.'

'Vrijedno je odustati od onoga što želim, zbog onoga što želim više - tog toplog odnosa s roditeljem.'

Foto: Dreamstime

3. Pomozite mu u smirivanju emocija

Kada su ljudi preplavljeni emocijama, teško je učiti. Pomozite svojem djetetu u smirivanju emocija prije nego ga poželite nešto naučiti. Većina roditelja u takvim, turbulentnim situacijama bi najradije djetetu rekla: 'Idi u svoju sobu i ostani tamo dok ne budeš mogla sa mnom razgovarati uljudnim tonom', ali to mališane samo uči da se moraju sami nositi sa svojim snažnim, zastrašujućim emocijama.

Umjesto toga pokušajte ovako: 'Eto! Znaš da u ovoj obitelji jedni s drugima razgovaramo s poštovanjem. Mora da si jako uzrujan kada tako razgovaraš sa mnom. Što se događa, mišiću moj?'

Što dijete tako uči?

'Sigurno je pokazati roditeljima kada sam uzrujan. Oni me razumiju i pomažu mi.'

'Osjećaji nisu opasni i uvijek imamo izbor kako ćemo se ponašati s njima.'

'Moje riječi imaju moć povrijediti mamu i tatu, a ja to ne želim napraviti. Zahvalan sam mami što nije izgubila kontrolu kada sam bio toliko uzrujan. Pomogla mi je da se smirim.'

Foto: Dreamstime

4. Potaknite ga da popravi situaciju

Djeca zapravo žele znati kako popraviti stvari kada zabrljaju. Naravno, ne dok su još u fazi divljanja. Ali, kada se smire, žele priliku da se iskupe, povrate vaše dobre osjećaje prema sebi, žele popraviti odnose, uostalom kao i svi mi odrasli. Većina roditelja misli da bi trebali reći: 'Odmah se ispričaj svojem bratu', ali to je pogrešno jer je ponižavajuće i stvara otpor u djetetu da odnos popravi.

Umjesto toga, kada se smiri, recite ovako: 'Tvoj brat se jako uzrujao kada si srušio njegov toranj... Pitam se što možeš napraviti da popraviš stvari s njim?... Hmmm... Misliš da bi mu to moglo pomoći da se osjeća bolje? Kakva sjajna ideja!'

Foto: Dreamstime

Ako dijete kaže: 'Nikada ne želim popraviti odnose s njim! Mrzim ga!', to samo pokazuje da je još uvijek previše ljuto i treba pomoć roditelja u smirivanju emocija. Tu je važno prepoznati njegove osjećaje. U takvoj situaciji trebalo bi reagirati ovako nekako: 'Još si prilično ljut na brata... Znam, sada ti je teško prisjetiti se da se ponekad zbog njega osjećaš dobro i da bi vam ponovno moglo biti dobro i zabavno... Čini mi se kao da nešto želiš reći svojem bratu... Želiš li pomoć u tome?'.

Ako je i dalje ljuto, nastavite ovako: 'Znam da se i dalje osjećaš uzrujano zbog brata i razumijem zašto... Znam da ćeš, kada se budeš osjećao bolje, smisliti savršen način kako bi se opet povezao s njim i popravio stvari. Trebaš to napraviti do večere i javi mi ako trebaš pomoć'.

Što dijete tako uči?

'Kada pokvarimo vezu, nastaje šteta koju treba popraviti, a ja mogu preuzeti odgovornost i očistiti nered za sobom.'

'Ne smeta mi ispričati se nakon što se smirim. Želim poboljšati stvari.'

Foto: Dreamstime

5. Pomozite djetetu u refleksiji

Podučavanje vašeg djeteta važnim životnim lekcijama zahtijeva puno slušanja, ali i pričanja. Predavanja ne pomažu ako učenik nije spreman učiti. Zato, vježbajte dijeliti svoja zapažanja i pitajte se naglas kako biste mogli pomoći svom djetetu da razmisli o tome zašto se ponaša tako kako se ponaša i koji su rezultati njegovih postupaka.

'Znam da si imao taj ton glasa jer si se brinuo da ćemo zakasniti na rođendansku zabavu, mišiću. Ali, ja se zabrinem kada čujem vikanje i ne mogu voziti sigurno. Pitam se postoji li drugi način da mi daš do znanja kada se tako jako zabrineš?'

"Primjećujem da se tvoj brat ovih dana ne želi hrvati s tobom... Sigurno ti to nedostaje. Pitam se možeš li nešto učiniti kako bi mu pomogao da se osjeća sigurno i ponovno se zabavlja hrvajući se s tobom?'

'Znam, razočaravajuće je kad na ispitu iz pravopisa ne prođeš dobro jer si ispustio slovo, znam .... Dobra vijest je da je tvoj mozak poput mišića. Ako ga vježbaš, možeš naučiti bilo što i postati pametniji. Želiš li da ti pomognem naučiti riječi za sljedeći tjedan?'

Što dijete tako uči?

'Moguće je ostati miran i pronaći rješenja.'

'Roditelji mi pomažu u rješavanju problema.'

'Čak i kad se uznemirim, moji roditelji razumiju da sam dobro iznutra i trudim se, samo sam imao težak period.'

'Moji roditelji razumiju. Oni su tu da mi pomognu.'

'Vjerujem svojim roditeljima.'

