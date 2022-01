Održavanje mentalnog zdravlja je ključno. Postoji šest znanstveno utemeljenih načina za to. Na kraju svake godine Google pretraživač nudi uvid u to kako je svijet razmišljao. A 2021., zajedno s manje važnim upitima kao što su kako se ponašati prema biljkama i što je retrogradno, pitanje kako održati mentalno zdravlje bilo je u glavama i poljima pretraživanja ljudi više nego ikada prije.

Ovaj porast govori o važnosti mentalne otpornosti u vrijeme kada je mnogo toga izvan naše kontrole. Ako se, kao i mnogi drugi, pitate kako ostati stabilan dok ulazimo u još jednu godinu neizvjesnosti, evo šest načina za održavanje mentalnog zdravlja svakodnevno:

1. Postavite si male izazove

Bilo da se radi o osvajanju novog fitness cilja ili učenju novog jezika, psihijatrica Samantha Boardman, dr. sc., kaže da će vam postavljanje svakodnevnih izazova pomoći u izgradnji otpornosti i mentalne snage. Kao što je objasnila, postoje istraživanja koja pokazuju da što više iskustva imamo u prevladavanju malih prepreka koje smo sami sebi nanijeli, to smo bolje pripremljeni da ostanemo postojani pred budućim problemima koji imaju veće uloge. Ovi svakodnevni izazovi također mogu povećati naš osjećaj samopouzdanja i povjerenja u našu sposobnost snalaženja u teškoćama.

2. Ustani

Iako se cijeli dan sjedenja pred ekranom može činiti dovoljno bezazlenim, novo istraživanje objavljeno ove godine pokazalo je da predugo sjedenje može naštetiti mentalnom zdravlju. Studija u Sport Sciences for Health pokazala je da su čak i ljudi koji su uzimali preporučenih 30 i više minuta dnevne tjelovježbe imali lošiju razinu stresa, raspoloženja i općeg blagostanja nakon što su sjedili više od osam sati dnevno. Ovo je razlog više da izdvojite novac za stojeći stol ili barem prekinete predugo sjedenje ispred računala.

3. Jedite prehranu inspiriranu Mediteranom

Veza crijeva i mozga je stvarna, a istraživači su sada uvjereni da određena hrana može promicati mentalno zdravlje. U svom članku, holistička psihijatrica Nicole Lippman-Barile, dr. sc., preporučila je unos lisnatog povrća, maslinovog ulja, bobičastog voća i morskih plodova zbog njihove mješavine vitamina, masnih kiselina i zdravih masti koji pospješuju zdravlje mozga. Spojite svoju mediteransku prehranu s tjelovježbom, svjesnim praksama poput meditacije i dodatkom za ublažavanje stresa kako biste dodatno nastojali uspostaviti vezu uma i tijela.

4. Razmislite o svojim pobjedama

Još jedna važna pouka koju smo naučili ove godine: razmišljanje o prethodnim postignućima može nas učiniti otpornijim na buduće stresne faktore. Studija u časopisu Emotion pokazala je da ljudi doživljavaju negativna iskustva kao manje uznemirujuća nakon razmišljanja o vremenu kada su prevladali izazov. Oni koji su samo razmišljali o pozitivnim sjećanjima koja nisu uključivala osjećaj postignuća prošli su gore. Kada se pojave prepreke, ključno je vjerovanje u svoju sposobnost snalaženja u njima, stoga smatrajte ovo svojim podsjetnikom da često razmišljate o svojim pobjedama.

5. Nazovite prijatelja

Svi smo osjetili kako nam se raspoloženje podiže nakon telefonskog razgovora s prijateljem, a sada postoji i istraživanje koje će potvrditi taj osjećaj. U jednoj maloj studiji objavljenoj u proljeće, činilo se da razgovor s prijateljicom zapravo smanjuje razinu kortizola kod žena u teškim vremenima. Ne postoji ništa poput prijateljskog telefonskog poziva dnevno kako biste spriječili stres, pa nazovite dragu osobu, piše MBG.

6. Šetajte zelenilom

Nije teško povjerovati da provođenje vremena u prirodi može učiniti čuda za mentalno zdravlje i raspoloženje. I još jedno istraživanje pokazalo je koliko može biti obnavljajući pristup otvorenom.

Istraživanje provedeno u Njemačkoj pokazalo je da što je više drveća na ulicama kvarta, to je manja rasprostranjenost pomagala za uravnoteženje raspoloženja koje koriste njegovi stanovnici. Ako vam je danas trebao još jedan razlog da uronite u, ili barem promatrate, zelenilo, to je to.

S obzirom na trenutni teret neoptimalnog mentalnog zdravlja ljudi, postoji hitna potreba da se usluge i strategije mentalnog zdravlja učine dostupnim onima kojima su najpotrebnije. Kao što to činimo, isplati se svakodnevno pamtiti male načine na koje se može brinuti o raspoloženju i mentalnom blagostanju. Nadamo se da će vam ovih šest pomoći da s perspektivom, samopouzdanjem i otpornošću riješite sve prepreke koje vam se nađu u 2022.