Kako da ga 'rastopite': Deset stvari koje muškarci vole čuti

1. "Volim te"

Bez obzira koliko bio muževan, velik i jak, svaki muškarac se bar malo raznježi kad čuje te čarobne riječi: "volim te". Također, vole i zagrljaje, poljupce i povremeno maženje.

2. "Cijenim to što radiš"

Muškarci trebaju potvrdu da su dobre glave obitelji. Sve manje od toga i loše će se osjećati, nedovoljno i nesigurno jer smatraju da nisu osigurali svojim voljenima to što trebaju. Stoga, svaki put kad im date do znanja da je njihov trud i rad vidljiv te da se cijeni, to će im jako puno značiti.

3. "Najbolji si muž/tata/dečko/slično"

Foto: Dreamstime

Nije u pitanju dizanje ega, već povremeno izricanje nečega što je očito. Kad je muškarac dobar u svojim ulogama, takve pohvale ga samo dodatno potiču da se i dalje trudi.

4. "Cijenim te kao pravog muškarca"

Kao i kod broja jedan, svaki muškarac se mora osjećati kao muškarac. I tu nije u pitanju dizanje ega, već verbalno potvrđivanje nečega vezanog za njegov karakter, kao na primjer radna etika, iskrenost, poštenje i slično, ili uspjeh, poput nagrade, promocije na poslu ili pak nešto svakodnevno, kao iznošenje smeća bez podsjetnika.

5. "Poštujem te"

S godinama, muškarcima je bitnije da ih se poštuje iz ljubavi, zbog njihovih karakteristika i truda koje su uložili u svoje obitelji, nego zbog ega i vlastitog osjećaja veličine. Diže im samopouzdanje i daje dodatnu energiju taj osjećaj da ih netko poštuje ili da se divi njihovim podvizima i uspjesima. Pogotovo kad su u pitanju ljudi koje vole i koji su im bliski, piše Power of Positivity.

6. "Idi, radi što god hoćeš / Idemo zajedno raditi nešto što te veseli"

Kad ovako nešto čuju od svojih partnera, muškarci se osjećaju kao da ponovo imaju 13 godina i polete za onim nečim za što često nemaju vremena. Nekima je to odlazak na piće s prijateljima, nekima igranje igrica na kompjuteru, a ako se odluče samo leći i malo odspavati ovo popodne i to je sasvim u redu. Sloboda koja čovjek dobije na ovaj način često puta dugotrajno pozitivno utječe na njega i njegove dnevne obveze.

7. "Izgledaš fantastično"

Foto: Dreamstime

Ovo i nije tako teško za pogoditi. Nakon godina veze, muškarci vole da ih se podsjeti da su i dalje poželjni. Tu i tamo koji kompliment će mu dići samopouzdanje, pogotovo ako se trudi oko svojeg izgleda pa ide u teretanu, aktivno se bavi sportom ili isprobava novi izgled (frizuru ili bradu). Kompliment će muškarcu doći kao nagrada za uloženi trud..

8. "Slušam..."

Muškarci i žene jako različito komuniciraju. Na primjer, kad imaju različita mišljenja, žena će prije od muškarca biti voljna se sjesti i argumentirano popričati. Na drugu stranu, muškarci prilikom neslaganja često traže samoću i priliku da razmisle o svojim stajalištima. U svakom slučaju, vole znati da kad će biti spremni, da će ih njihove partnerice poslušati.

9. "Hvala"

Isto kao i žene, i muškarci vole dobiti potvrdu i priznanje za trud koji su uložili kako bi nešto postigli ili napravili. "hvala ti" je jasna i direktna fraza kojom se daje do znanja da je nečiji trud vidljiv i cijenjen.

10. "Vjerujem ti"

Nema ništa važnije u vezi od povjerenja. Vjera u nekoga do te mjere da ste mu spremni dati svoj život u ruke i vjerovati da će sve biti u redu je cilj svake veze.