Kako danas 'žive' Barbie i Ken: Ona ima umjetnu nogu, a on vitiligo i voze rozi Maserati

Fantastična komedija, kako je najavljeno, sljedeće ljeto stiže u kina, a Barbie i Kena glume Margot Robbie i Ryan Gosling. To je dobar razlog da brendovi diljem svijeta već sada krenu s kolekcijama i kreacijama koje će nas uvesti u taj rozi svijet. Naime, jedan od velikih projekata je pravi rozi SUV Maserati Grecale Trofeo, koji je napravljen ekskluzivno za kompaniju Neiman Marcus.

Foto: barbie.com / Maserati / Neiman Marcus

Naravno da je ultra ružičasti, a paprena je i cijena - 2 i pol milijuna kuna. Kolekcija je izuzetno limitirana, postoje samo dva takva. Zamislite, čak ni sve sestre Kardashian neće moći imati vlastiti primjerak.

Trend je dobio ime - 'Barbiecore' će se pobrinuti da uživamo u svijetu ružičastih stvari na razne načine.

No, tu su još neke promjene za malu lijepu lutku, ona je ušla u novu eru u kojoj nemaju svi jednake tjelesne proporcije. Naime, raznolikost je sada očita i ovdje: nova Fashionista kolekcija za 2022. godinu ima i prvu Barbie sa slušnim pomagalima na uhu, druga ima protetičku nogu, a Ken ima vitiligo. I ona je već imala vitiligo - predstavljena u kolekciji prije dvije godine, postala je jedna od najprodavanijih modela.

Foto: barbie.com

Prva lutka te vrste s vidljivim slušnim pomagalima stilizirana je u haljini s cvjetnim uzorkom, ružičastim čizmama i visokim konjskim repom. Time aparat postaje dio stylinga. No, tu je niz drugih varijanti, do sada je ovo najraznovrsnija linija, koja nudi razne tonove kože, očiju, teksture kose, tipove tijela, invaliditete te brojne modne stilove.

Barbie je zapravo Barbara Millicent Roberts, a stvorila ju je Ruth Handler koja ju je nazvala po svojoj kćeri. Prvi put je proizvedena u ožujku 1959. godine u kompaniji Mattel, čiji su ona i suprug Elliot bili vlasnici. Fizički izgled modeliran je prema njemačkoj lutki Bild Lilli.

Ubrzo nakon predstavljanja, Barbie je podigla prašinu - majke su se žalile da joj je tijelo previše odraslo. No, proizvod je postao hit, reklamirajući se putem televizije. Mattel je, naime, sponzoriranjem Walt Disneyjevog programa Mickey Mouse Club koji se prikazivao u to vrijeme, postao prva tvrtka za proizvodnju igračaka koja je emitirala reklame djeci. I danas vidimo tu praksu, no onda je to bilo revolucionarno i inovativno.

Kao odgovor na potražnju potrošača, Mattel je 1961. predstavio Barbien ultimativni 'dodatak', njezinog dečka, Kena (sin vlasnika Mattela imao je to ime, dakle, nazvali su lutke po vlastitoj djeci).

Godine 1963. Mattel je dodao Barbienu najbolju prijateljicu Midge, a 1964. njezinu mlađu sestru Skipper.

Kroz godine su se izmjenjivale mnoge varijante, stilovi i outfiti te razne kolekcije poput kuće i opreme za interijere, auti, dodaci i slično.

Iako je Mattel pozicionirao Barbie kao ultimativnu američku djevojku, lutka zapravo nikada nije bila proizvedena u Sjedinjenim Državama, kako bi se izbjegli veći troškovi rada.

Danas je Barbie jedan od simbola potrošačkog kapitalizma i jednako je globalna marka kao i Coca-Cola, s ključnim tržištima u Europi, Latinskoj Americi i Aziji. Mattel je 2009. otvorio vodeću Barbie trgovinu na šest katova u Šangaju, sa spa centrom, dizajnerskim studijom i kafićem uz široku ponudu proizvoda.

Barbie nikada nije naišla na odobravanje vlasti u muslimanskom svijetu. Godine 1995. Saudijska Arabija zaustavila je njezinu prodaju jer je kršila islamski kodeks odijevanja, piše Britannica.

Barbie je danas ujedno vrlo popularan kolekcionarski predmet. Iako prodaja Barbie od 2000. godine nije toliko značajna kao prošlih dekada, još uvijek iznosi više od 7 milijardi kuna godišnje. Svake sekunde, izračunali su u Mattelu, negdje u svijetu prodaju se dvije Barbike.

