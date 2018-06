Kako i gdje vas boli glava? To može otkriti ozbiljne probleme

Ponekad su glavobolje bezopasne i posljedica su možda neispavanosti, stresa, prevelike količine alkohola, dehidracije... Ali, ovisno gdje i kako se pojavljuje, može se raditi o ozbiljnom zdravstvenom problemu.

Munjevita glavobolja se pojavljuje kao "iz vedra neba", a maksimalni intenzitet postiže u nekoliko sekundi. To može biti pokazatelj niza zdravstvenih problema, uključujući i krvarenje zbog puknuće žile u mozgu što je opasno po život.

Pojavljuje li se glavobolja rano ujutro to svakako treba provjeriti kod liječnika jer može pokazivati kako se radi o tumoru na mozgu, apneji, vrlo visokom krvnom tlaku...

Po savjet liječnika treba otići i ako se uz glavobolju javljaju promjene vida, probave ili raspoloženja te pojavljuje napetost u vratu ili razdražljivost, ili ako se bol pojavi nakon udarca u glavu, prenosi portal Diply.

Foto: Dreamstime

Glavobolje se razlikuju i po mjestu boli, ovo su najčešće

Javlja se u jednoj polovici glave

Radi se o migreni koja nije opasna glavobolja, ali je jako naporna za one koji pate od nje jer može trajati do 72 sata. Prepoznat ćete ju po pulsirajućoj boli umjerenog do jakog intenziteta, a uz to se ponekad pojavljuje mučnina te preosjetljivost na buku i svjetlo. Važno je uzeti tabletu protiv bolova odmah nakon pojave prvih simptoma te mirovati u mračnoj i tihoj sobi.

Kao da glavu netko steže obručem

Tu se radi se o tenzijskoj glavobolji koja nastaje postepeno do srednjeg intenziteta boli, a u glavi je osjećaj kao da ju netko steže obručem. Najčešće se pojavljuje zbog stresa i dobro je malo odspavati.

Bol na jednoj strani lica, natečen kapak...

To je Cluster glavobolja koja je jaka i traje u ciklusima od dva tjedna do mjesec dana. Javlja se u određeno doba godine, a između dva napadaja mogu proći i godine. U vrijeme trajanja boj se javlja svaki čak i svakoga dana i to u isto doba dana ili noći i traju, otprilike, između pola sata i tri sata.

Oni koji pate od ovog oblika primijetili su da im je bolje dok se kreću, za razliku od onih s migrenom koji moraju mirovati. Bol se javlja s jedne strane glave i obično se na toj strani lica začepi nosnica ili iz nje curi, kapak natekne, oko je crveno, lice i čelo se znoji. Ovaj oblik pet puta je češći kod muškaraca, prenosi portal Vaše zdravlje.

Foto: Dreamstime

Bol u čelu

U ovom slučaju radi se o glavobolji uzrokovanoj upalom sinusa. Bol se može osjetiti i na jagodicama. Pomoći će inhalacija i tuširanje toplom vodom (zbog pare koja se udiše).

Bol na zadnjem dijelu glave (kod vrata) i na tjemenu

Ova vrsta glavobolje javlja se zbog problema u kralježnici i vratu, na primjer, može se pojaviti kod dugog sjedenja. Protegnite se malo, udahnite svježi zrak...

Bol na sljepoočnicama

Pojavljuje se ako netko ima poremećaj čeljusnog zgloba i vodi tenzijskoj glavobolji. Osim boli u sljepoočnicama, javljaju se i bolovi uha, lica, poteškoće kod otvaranja i zatvaranja usta, a čije se i "klik" kad se čeljust pomiče. Dobro je posjetiti liječnika.

Vođenje dnevnika glavobolje

Stručnjaci kažu kako je dobro voditi dnevnik glavobolje, primjerice, koliko često se pojavljuje, u koje vrijeme, gdje boli, koliko traje, koje aktivnosti ili hrana, piće su prethodile glavobolji itd. Na osnovu tih zabilješki kasnije je liječniku lakše dijagnosticirati o čemu se radi.