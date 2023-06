Kako je biti dadilja bogataša: 'Obišla sam s njima cijeli svijet'

Evellyn Singleton (23), počela je raditi kao dadilja za imućnu obitelj prošle jeseni. Čuvala je njihovog sina Jacoba tijekom njihovog odmora i o tome objavila na društvenim mrežama.

- Vatreno krštenje je najbolji način da opišem svoje rane dane kao dadilje s punim radnim vremenom. Prošlog rujna sam primila poruku od žene koja će postati moj poslodavac. Jacobova mama rekla mi je da ju je u početku privukao moj profil jer se zapravo fokusirao na to tko sam ja kao osoba, nije bilo samo nabrajanja mog iskustva kao dadilje - kaže Evellyn.

Kada u svoj dom pozovete nekoga tko će se brinuti o vašem djetetu, dodaje, želite da to bude tip osobe kojoj možete vjerovati da će vam poslužiti kao uzor, pa je Evellyn bilo važno ići dalje od jednostavnog nabrajanja prethodnog radnog iskustva i podijeliti interese i strasti.

Nakon što se povezala s njima na web stranici, sat vremena su telefonski razgovarali. Bilo joj je jasno da obitelj traži nekoga tko je voljan igrati aktivnu ulogu u dječakovom životu, a ne samo ga čuvati.

- Pitali su me koje razvojne aktivnosti planiram i kako bi pratila njegove razvojne prekretnice. Nakon tog poziva uslijedio je videopoziv, koji je doveo do ponude za posao - kaže dadilja.

Obitelj mjesec dana živi u Nantucketu u Massachusettsu, ali ostatak godine su u Nashvilleu.

Nakon što je diplomirala na Sveučilištu Južne Karoline 2021., Evellyn se preselila u Nashville radi posla u jednoj tvrtki i shvatila da nije stvorena za korporativni život pa je nakon šest mjeseci dala otkaz.

- Radila sam kao dadilja tijekom ljeta, ali ovo je bilo moje prvo radno mjesto. Prema našem dogovoru, čuvala bih Jacoba radnim danom od 9 do 17 sati, s dodatnih pet sati fleksibilnog vremena tjedno koje se može koristiti za stvari poput večernjih spojeva - ispričala je.

Njezine dužnosti uključuju brigu o Jacobu, kuhanje za njega i pranje rublja, a plaćena je i za prekovremeni rad.

- Bila sam uzbuđena zbog prilike, ali i nervozna. Unatoč tome što sam čeprkala po internetu kako bih saznala više o obitelji, bili su stranci i nisam bila sigurna da ćemo se povezati. Na kraju sam shvatila da ako stvari ne budu išle dobro, uvijek mogu dati otkaz - dodaje Evellyn

Dva tjedna nakon što je primila ponudu, odletjela je u Nantucket, srela Jacobovu mamu u zračnoj luci i odvezla se do njih.

- Dobila sam vlastitu spavaću sobu opremljenu bračnim krevetom, kupaonicom i vlastitom garderobom. Uz to, sve moje namirnice i predmeti za osobnu njegu su zbrinuti. Jacobovi roditelji oduvijek su imali stav 'Što je naše, to je i tvoje', dopuštajući mi pristup njihovim automobilima i biciklima i čak upućujući otvoreni poziv da im se pridružim na obrocima i aktivnostima u moje slobodne dane. Nikada nema pritiska da im se pridružim, ali ja to često činim jer se iskreno slažemo i uživamo u društvu - priznaje djevojka.

Kad su prvi put stigli u Nantucket, bili su samo ona, Jacob i njegova mama. Jacobov tata još je privodio kraju posao u Dallasu, gdje su živjeli prije preseljenja u Nashville. Svake noći nakon što bi Jacob otišao u krevet, njegova mama i ona bi sjele i zajedno gledale TV.

- Kada živite pod istim krovom kao i vaši poslodavci, postoji stalni izazov balansiranja osobnog i profesionalnog - kaže ona te dodaje kako poznavanje vlastite vrijednosti i uzajamno poštovanje je ključno kako bi stvari funkcionirale.

Još jedan ključni element za osiguravanje glatkog radnog odnosa je održavanje strogo utvrđenog rasporeda.

- Jacob dobro spava i često spava 12 sati noću, budi se oko 7 ujutro. Iako službeno počinjem raditi tek u 9 ujutro, obično doručkujem s njim i njegovom obitelji oko 8 ujutro. Jacobova mama daje mi potpunu slobodu u pogledu toga kako Jacob i ja provodimo vrijeme, a ja imam opsežan popis zabavnih aktivnosti koje radimo. Svaki dan radimo jednu aktivnost prije ručka, a drugu popodne nakon njegovog spavanja. Ponekad se uputimo na plažu ili odemo na lokalno vježbalište i udaramo loptice za golf, dok drugim danima posjećujemo sklonište za životinje i tamo se igramo sa psima ili idemo u muzej - priča Evellyn.

Letenje je također dio njezinog posla, jer Jacobova obitelj uživa u putovanjima.

- U nekoliko navrata letjeli smo privatnim zrakoplovima unajmljenim na taj dan. Jedno od mojih najdražih sjećanja bilo je kada smo unajmili avion koji nas je povezao iz West Palm Beacha u Key West na ručak, a zatim smo se vratili na vrijeme za večeru u The Breakers, luksuzno odmaralište - ispričala je.

U Nantucketu, vikendima kad je slobodna, ide na plažu, uzima auto i ide u kupovinu ili se druži s novim prijateljima koje je stekla na društvenim mrežama.

- Jednog kišnog dana dok sam sjedila kući s obitelji, Jacobov tata je predložio da objavim o svojim avanturama s Jacobom na društvenim mrežama. Našalio se da je Jacob tako slatka beba da bismo ga trebali proslaviti. Također mislim da je Jacobov tata osjetio da žudim za nečim što ću raditi uz posao dadilje i da moram pronaći drugi odljev svoje energije. Njegova me ideja odmah zaokupila. Volim društvene medije i već sam stekla naviku redovito dokumentirati naše zajedničko vrijeme i slati fotografije Jacobovim roditeljima, pa je objavljivanje sadržaja na internetu bio prirodni nastavak toga - objašnjava dadilja.

Postavili su pravila u smislu onoga što je zabranjeno, poput adresa, određenih imena, registarskih oznaka ili bilo čega što je povezano s Jacobovim tatom ili njegovom karijerom. Prije nego bilo što objavi, uvijek roditeljima pošalje nacrt kako bi bila sigurna da im sadržaj odgovara.

- Nikada nije bilo problema. Otkako sam počela objavljivati videozapise, ljudi spuštaju prozore na autu kad prolaze pokraj nas na cesti u i govore 'Hej, nisi li ti dadilja na TikToku?' što me uvijek oduševi. Također smo imali dječje brendove koji su nam se javili u vezi s potencijalnim partnerstvima - ističe Evellyn.

Još uvijek dogovara detalje, ali postotak bilo koje zarade ostvarene od takvog posla odvojit će za Jacobovu budućnost. A i ona će dobiti postotak, prenosi Insider.

- Što se tiče moje vlastite budućnosti, nikad mi nije bila namjera biti profesionalna dadilja. Gledam Jacoba u Nashvilleu sad kad smo se vratili s Nantucketa, ali budući da je krenuo u predškolu, odlučila sam prijeći na skraćeno radno vrijeme kako bih mogla početi s planovima za sljedeću priliku. I Jacob će uskoro postati stariji brat, a mi smo spremni i čekamo dolazak njegovog brata ili sestre. Već sam napravila drugi račun na društvenim mrežama za bebu - kaže dadilja.