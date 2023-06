Znate li što vam beba poručuje govorom tijela? Evo kad je gladna, kad su pune pelene...

Prvih nekoliko dana od dolaska iz rodilišta obično su stresni za mlade mame jer još ne znaju prepoznati što im beba plačem poručuje, pa nisu sigurne je li bebu nešto boli ili je samo gladna.

S vremenom će već po tonu bebinog plača to moći prepoznati, no važno je imati na umu da bebe ne 'razgovaraju' s nama samo kroz plač. Postoje mnogi suptilni znakovi kojima nam žele ukazati na ono što ih muči, pa je važno naučiti to prepoznati, piše The Sun.

Bebe, na primjer, često koriste ručice da bi pokazale osjećaje, pa tako istraživanja pokazuju da one koje su gladne čvrsto stišću šaku.

- Kad ih počnete hraniti, polako će otpuštati prstiće i potpuno ih otpustiti kad budu siti. Kad su prstići skroz ispruženi, to je znak da je dijete dosta jelo - otkriva primalja Cate Wade iz Melbournea, koja radi kao edukatorica u zakladi Tiny Hearts. Dodaje kako i način na koji se beba oglašava puno govori o tome.

Ako se dijete naglo uznemiri u snu ili počne jako mahati ručicama i nožicama te glasno guguće, također želi poručiti: 'Gladna/dan sam'. To će pokazati i dok sigurno leži u vašem naručju. Ako okreće glavu s jedne na drugu stranu, pritom otvarajući usta, znači da je vrijeme za papanje.

Kad su joj pelene pune, neće uvijek plakati: Ponekad će samo mrzovoljno gunđati i mrštiti nosić, a može se pojačati i mahanje nogicama, čime beba kao da pokušava maknuti pelenu s guze.

S druge strane, ako vas beba gleda široko raširenih očiju i ručicama poseže za vama, to znači da je spremna za igru. I gugutanje je jedan od znakova da beba očekuje dobru zabavu.

Zasigurno je, pak, najlakše prepoznati kad je vrijeme za spavanje: Beba će se umiriti i početi zijevati, počet će pomalo škiljiti, odnosno okice joj se sklapaju dok se trudi ostati budna i uključena u to što se događa oko nje.

No, to nisu i jedini znakovi: Ako je umorna, beba će se i umiriti, vjerojatno malo namrštiti i savinuti leđa u luk, tako da su nožice u zraku.

Naravno, nisu to znakovi koji imaju isto značenje baš uvijek, no mogu vam biti vodilja dok ne naučite razlikovati finese.