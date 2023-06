Majka milijunašica pokazala svoj apartman za porod: 'Bio je otmjeniji od najboljih hotela'

Ja sam majka milijunašica, a rođenje mog sina bilo je vrlo luksuzno. Moja soba je bila otmjenija od hotela sa 7 zvjezdica u Dubaiju, a imala sam i otmjeni jelovnik, pohvalila se Vera Sidika (33) na svom YouTube kanalu.

Foto: screenshot/Youtube

Ona inače sudjeluje u emisiji 'Real Housewives of Nairobi', a javnosti je pokazala kako izgleda rođenje djeteta u luksuznom okruženju. Na svijet je donijela drugo dijete, malenog Icea Browna kojeg je dobila s partnerom Brownom Mauzom (36).

Priznaje da joj nije bilo lako snimati Real Housewives tijekom trudnoće, posebno neposredno pred porod.

Snimala se je, naravno, i tijekom trudnoće pa je pokazala kako je izgledalo otkrivanje spola djeteta.

Organizirala je vrlo glamuroznu zabavu, a vrh je bio helikopter koji je letio nad uzvanicima i u jednom trenutku ispustio plavi dim - to je bio znak da nosi dječaka.

Redovito je pokazivala i luksuznu trudničku odjeću, a kad je došlo vrijeme za porod, kameru je preselila u sve samo ne običnu bolničku sobu. Radilo se o velikom prostoru nalik na predsjednički apartman u nekom boljem hotelu.

Apartman za bogate rodilje tako ima raskošnu blagovaonicu, veliku čekaonicu sa sofama, luksuznu kupaonicu i ogromnu spavaću sobu.

- Doslovno možete pozvati prijatelje i obitelj na večeru. Osjećam se kao kraljica i moram roditi svoje dijete u ovakvoj udobnosti. Iskreno, ovo je nevjerojatno iskustvo, volim to, volim to, volim to - rekla je u jednom od videa dok je čekala carski rez.

Prije operacije se odlučila urediti pa je naručila glam tim da joj naprave frizuru i lijepo je našminkaju.

Vera redovito objavljuje snimke iz privatnog života pa su tako njezini gledatelji dobro upoznati i sa životom njezine kćeri Asie Brown otkako se rodila u listopadu 2021. Čak je otvorila i Instagram profil na njezino ime.

Prisjetila se kako je izgledao odlazak kući nakon rođenja kćeri.

- Otišli smo u velikom stilu u ogromnoj limuzini sa zamračenim prozorima i hrpom ružičastih balona u stražnjem dijelu - rekla je.

Kada je napunila šest mjeseci, organizirali su rođendansku proslavu 'za pola rođendana' i tom su joj prigodom darovali tvrtku.

Uz snimku su napisali:

'Roditelji su mi poklonili moju prvu tvrtku za polovicu rođendana. Službeno sam vlasnica/izvršna direktorica tvrtke @asiabrownbabycare koja se bavi domaćim organskim proizvodima za njegu dječje kose i kože.'

Djevojčicu neki zovu 'BOSS BABY', prenosi The Sun.