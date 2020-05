Kako je 'Jane Roe' postala aktivistica protivnika pobačaja

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Prije i poslije korone: Bio je u bolnici 6 tjedana, izgubio 23 kg

Žena koja je bila u središtu odluke Vrhovnog suda 1973. u slučaju Roe v Wade kojom je u SAD-u legaliziran pobačaj tvrdi da su joj kasnije skupine koje se protive pravu na pobačaj plaćale da bude njihova zagovornica i osudi tu povijesnu odluku.

Doznaje se to iz dokumentarnog filma koji se počinje prikazivati u petak.

Norma McCorvey je bila anonimna "Jane Roe" koja je 1969. na sudu pokušala osporiti zakone protiv pobačaja nakon što joj je to pravo bilo uskraćeno u Teksasu. Njezin je slučaj završio na Vrhovnom sudu koji je 22. siječnja 1973. presudio da može legalno prekinuti trudnoću.

No, 90-ih je McCorvey postala gorljiva protivnica pobačaja, preobrativši se na evangelički protestantizam, a potom na katoličanstvo.

U dokumentarnom filmu "AKA Jane Roe", McCorvey priznaje da je bila plaćena kao zaštitno lice pokreta protiv pobačaja.

- Bilo je to obostrano. Ja sam uzela njihov novac, a oni bi me stavili pred kamere i rekli mi što da kažem. Tako bih ja to opisala. Bila sam velika faca - kazala je redatelju Nicku Sweenyju koji se s Normom McCorvey sastao nekoliko mjeseci pred njezinu smrt 2017., u dobi od 69 godina.

Na upit je li to sve bila gluma, odgovorila je da jest i da je u tome bila dobra.

- Ja sam dobra glumica, ali sada, naravno, ne glumim - kazala je McCorney redatelju.

Od odluke Vrhovnog suda 1973. pravo na pobačaj i dalje stubokom dijeli Amerikance, a mnogi mu se protive zbog vjerskih razloga.

Posljednjih godina neke su države donijele zakone koji uvelike ograničavaju pristup pobačaju i tako pokrenule pravne bitke koje će ponovo, kako se čini, završiti na Vrhovnom sudu.

