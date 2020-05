Prije i poslije korone: Bio je u bolnici 6 tjedana, izgubio 23 kg

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Zbog korone je rodila u komi, bebu upoznala 5 tjedana poslije



Mislio sam da sam u bolnici proveo oko tjedan dana, no medicinska sestra mi je rekla da sam tu već šest tjedana, ispričao je 43-godišnji Mike Schultz iz San Francisca.

On je inače medicinski tehničar, živi zdravim životom i nije imao nikakvih drugih zdravstvenih stanja. Vježbao je šest do sedam puta u tjednu. Korona virusom se vjerojatno zarazio na Winter Party Festivalu u Miamiju gdje je bio sa svojim dečkom DJ-em Joshom Hebblethwaiteom tjedan dana prije nego je završio u bolnici. Dva dana prije hospitalizacije posjetio je dečka u Bostonu. Osjećao se lošije, ali nije imao temperaturu.

Tada je imao 86 kilograma, a nakon borbe s virusom 63. Fotografiju sebe prije i poslije korone podijelio je na Instagramu sa svojih 30.000 pratitelja.

Želim pokazati svima kako loše može biti šest tjedana pod sedativima i na ventilatoru ili intubiran. Među mnogim drugim stvarima, Covid-19 smanjio je kapacitet mojih pluća zbog upale pluća. Više od osam tjedana bio sam daleko od svoje obitelji i prijatelja. Svaki dan sam sve jači i radim na tome da povećam kapacitet svojih pluća. Vratit ću se na staro, možda čak i zdraviji...a možda se čak odlučim i na kardio vježbe, napisao je Mike na svom IG profilu.

Slika lijevo snimljena je mjesec dana prije nego je obolio, a desna je snimljena u bolnici kada se počeo oporavljati.

- Bio sam užasno slab. To me je najviše frustriralo. Nisam mogao držati mobitel, bio mi je pretežak. Nisam mogao tipkati jer su mi se ruke tresle previše. I ova slika koju sam uslikao mi je bila previše. Iscrpilo me samo to što sam ustao iz kreveta i fotografirao se - ispričao je za BuzzFeed.

Znao sam koliko korona može biti teška, ali nisam mislio da će mene tako pogoditi. Mislio sam da sam dovoljno mlad da me ne 'pokosi', i znam da puno ljudi tako razmišlja. Zato sam želio pokazati da se to može dogoditi svakome. Nema veze jeste li mladi ili stari, imate li neko predstojeće stanje ili ne - objasnio je.

Na partyju na kojemu se Mike zarazio, oboljelo je ukupno 38 ljudi. Tri muškarca su umrla.

Dva dana nakon što se vratio s festivala, i on i dečko su se počeli osjećati loše. Mikeu je temperatura skočila na 39,4 i teško je disao. Pluća su mu se punila tekućinom. Odjurili su u bolnicu.

- Odmah su ga primili. Nismo se uspjeli ni pozdraviti - ispričao je Mikeov dečko Hebblethwaite.

Prvi dan su mu dali kisik kroz nos, zatim kroz masku preko cijelog lica, a potom su ga liječnici počeli sedirati.

- Jedan od doktora mi je rekao da će me vjerojatno intubirati i to me je prestravilo - priča Mike.

U roku od četiri dana, prebacili su ga u veću bolnicu. Bio je intubiran četiri i pol tjedna. Hebblethwaite za to vrijeme ga nije smio posjećivati, ali je zvao bolnicu svaka četiri sata.



- Nakon četiri tjedna sestre su nam odobrile FaceTime. Izgledao mi je kao da je bio u komi. To je bilo strašno. Ali bio sam presretan što ga vidim - ispričao je Hebblethwaite.

Mnogi su ga nakon njegovog posta kritizirali što je uopće išao na festival, ali Mike kaže da se ne opterećuje s tim jer je većina komentara bila pozitivna.

