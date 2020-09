Kako je najbolje prati papuče i trikovi kako ih održati svježima

Bliži nam se jesen i temperature padaju, što za mnoge znači da morati prestati doma hodati bosi i uskočiti u papuče. Stručnjakinja za čišćenje objasnila je kako je papuče najbolje čistiti i održati ih svježima

<p>Koliko često ih treba čistiti, svodi se na to koliko često nosite papuče. To samo ovisi o tome kako ih koristite i koliko se zaprljaju, kaže stručnjakinja za čišćenje na stranici Clean My Space.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kada razmišljate o tome koliko su vaše papuče prljave, trebate si odgovoriti na pitanja poput; nosite li ih vani i nosite li čarape. Ukoliko ste zaključili da bi ih trebali oprati, znajte da ne postoji univerzalan način koji vrijedi za sve vrste papuča. </p><p>Budući da dolaze u raznovrsnim materijalima i stilovima, određeni način čišćenja ovisit će o tome od čega je napravljen vaš par.</p><p><strong>Osnovni koraci ipak ostaju isti:</strong></p><p>1. Obrišite potplat papuča vlažnom krpom.<br/> 2. Potražite mrlje i razmislite treba li ih prethodno obraditi.<br/> 3. Operite ih jednom od metoda koje slijede.<br/> 4. Ostavite ih da se osuše na zraku.</p><p>Posljednji korak je bitan i iako imate sušilicu, trebali biste ih sušiti na zraku. Papuče se u sušilici mogu oštetiti, a ovisno od čega su napravljene, može se se oštetiti i sušilica.</p><h2>Za platnene papuče:</h2><p>Kada odlučujete kako očistiti papuče od tkanine, prvo provjerite postoje li upute za pranje. Možda imate sreće i saznat ćete odgovarajući ciklus pranja. Ako ne, većina papuča od tkanine može se dodati u perilicu rublja i oprati u toploj vodi.</p><h2>Za antilop ili kožne papuče:</h2><p>Što se tiče materijala poput antilopa ili kože, morat ćete se kloniti perilice rublja. </p><p>- Papuče od antilopa i kože nikad se ne smiju prati u stroju ili ih potopiti u vodu. Najbolje je kružno očistiti vanjsku stranu i osvježiti unutrašnjost drugim sredstvima - kaže Maker.</p><p>- Ako vaše papuče od antilopa imaju fleke na vanjskoj strani koje treba očistiti, upotrijebite četkicu od antilopa, a najbolja je ona s gumicom. Rubom gumice istrljajte mrlju, a zatim četkom obrišite - dodala je.</p><p>Višenamjenski ručnici od mikrovlakana najbolji su alat za čišćenje kože. </p><p>- Kožne papuče prema potrebi očistite vlažnom krpom od mikrovlakana - predlaže Maker.</p><h2>Savjeti za održavanje papuča svježima:</h2><p>1. Ako utvrdite da vaše papuče vonjaju nakon samo nekoliko nošenja, možda je vrijeme da razmislite o jednostavnoj intervenciji. </p><p>- Nošenje čarapa može pomoći u rješavanju problema s mirisom - kaže Maker .</p><p>2. Ako trebate osvježiti papuče između pranja ili ako imate papuče od antilopa ili kože koje se ne mogu potopiti, ovaj vam trik može pomoći.</p><p>- Ako želite osvježiti unutrašnjost svojih papuča, unutra možete posuti malo sode bikarbone i ostaviti preko noći. Ujutro ih dobro protresite i to bi trebalo pomoći - kaže Maker. </p><p>3. Vlaga je neprijatelj mekanih, ugodnih papuča, zato budite sigurni da su vam noge potpuno suhe kad ih obučete. </p><p>- Još jedan dobar savjet je da ne oblačite papuče kad su vam noge mokre. Ista stvar vrijedi i ako na noge stavite hidratantnu kremu, pustite noge da se osuše prije nego što stavite papuče - zaključila je Maker.</p>