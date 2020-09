Trik kako oguliti suhu kobasicu u pola minute - vrućom vodom

Tu su i savjeti na što paziti kod kupovine kobasica, kako ih zamrzavati, a donosimo vam i recept za gravče na tavče u koje se dodaju fine suhe kobasice i malo čilija

<p>Vrlo je jednostavno. Ukoliko u rukama imate suhu kobasicu koju nije lako oguliti, stavite je nakratko pod mlaz vruće vode. Toplina će opustiti opnu i skinut ćete je sa kobasice glatko, bez ikakvih problema.</p><p>Ovom metodom služile su se i naše bake, a one sigurno znaju sve trikove koje domaćici mogu olakšati život.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Na što paziti kod kupovine?</h2><p>Kao prvo, ako je površina kobasice ili salame ljepljiva umjesto da je glatka i sjajna, bolje je da to ne kupujete niti jedete. Promjena boje na rubovima u tamniju, sivkastu ili zelenkastu pokazuje kako se radi o proizvodu kojeg ne treba pojesti jer nije svježa ili nije bila dobro skladištena i moguće je da se počela kvariti.</p><p>Također, odlučite li kobasice staviti u duboko zamrzavanje, imajte na umu da ih tamo ne bi trebalo držati dulje od dva mjeseca jer će izgubiti na kvaliteti okusa i teksturi.</p><h2>Recept za gravče na tavče sa kobasicama</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>Grah skuhajte nakon što se preko noći namakao u vodi. Nasjeckajte luk, propržite ga sa mljevenim čilijem pa dodajte sjeckanu papriku, kratko pržite i dodajte sjeckanu rajčicu. U to ubacite sve začine, nasjeckajte češnjak i peršin, dodajte lovor i ostavite na laganoj vatri još 10-ak minuta. Ako vam se čini previše gusto, dodajte malo vode. </p><p>U to ubacite ocijeđeni grah pa sve prebacite u keramičku ili zemljanu posudu, dodajte suha rebarca pa pecite na 180 stupnjeva oko 45 minuta ili dok se ne zgusne. </p><p>Napomena: Ako poželite napraviti gravče na tavče sa mladim grahom, tada ga prethodno ne kuhajte, već stavite u posudu sa svim ostalim i dodajte malo vode. Tijekom pečenja provjerite treba li dodavati još tekućine ili ne, a jelo je gotovo kada je grah mekan, a dio tekućine je ispario. Također, umjesto rebrica, možete staviti fine kobasice ili nasjeckanu slaninu, a vrlo ukusna je i vegetarijanska varijanta u kojoj mesa nema.</p>