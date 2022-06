Kako je to biti žena sa snažnim libidom? 'Muškarci se ne mogu nositi s nama i našim željama'

Za muškarce se smatra da je sasvim normalno ako vole seks, ali kada žena ima visok libido i želi puno seksa, nazivi za nju i dalje nisu baš laskavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Seks s bivšima

'Nimfo' ili 'Ovisnica o seksu' - to su samo neki od naziva kojima se obilježava takve žene, iako se u zadnje vrijeme 'dvostruki standard' malo smanjio.

Kako je danas biti žena s visokim libidom?

Jesu li žene koje su 'lude za seksom' još uvijek negativno označene u društvu? Ili je konačno riječ o jednom pravilu za sve i onima koji vole seks dopušteno je slobodno živjeti svoj život.

- Zamolila sam četiri žene različitih statusa i dobi da odgovore na ovo pitanje - piše Tracey Cox, seksualna terapeutkinja koja često piše za britanski Daily Mail.

Evo njihovih priča.

Muškarci lažu kada kažu da žele ženu koja voli seks

Laila ima 30 godina i trenutno je sama.

Muškarci se pretvaraju da žele ženu koja stalno želi seks, ali kad nađu ženu koja to želi osjećaju se ugroženo.

U početku su joj svi govorili: 'Wow! Ti si nevjerojatna. Sviđa mi se koliko voliš seks'. A onda, kad je željela seks, a oni ne, to njihovo mišljenje se promijenilo u: 'S tobom nešto nije u redu. Danas smo već imali seks. Zašto ti nikad nije dovoljno?'.

Ako ih prestanem tražiti seks, to se pretvara u optužbe za varanje i krenu izjave poput 'Znam te! Ako se svakodnevno ne seksamo, ti si luda. Mora da si našla nekog drugog'. Ne mogu pobijediti.

Jednom sam imala jednogodišnju vezu s dečkom i jako smo se sprijateljili s njegovim najboljim prijateljem i njegovom djevojkom. Kad smo prekinuli, djevojka mi je rekla da im je bivši rekao da sam 'drolja' i 'nimfomanka' jer nikad nisam bila zadovoljna seksom.

To je prokletstvo žene s visokim libidom: uvijek te nazivaju pogrdnim imenima.

Muškarci nisu navikli na žene koje se ne srame toga što vole seks i koje se ne boje potaknuti ga. I koje žele puno seksa. Znam da će svi komentari na ovaj članak biti 'Volio bih takvu ženu', ali sve je to priča. Realnost je drugačija.

Za moju generaciju je drugačije: Svi volimo seks!

Alice ima 21 godinu, slobodna je i završila je pravo.

Tako sam sretna što sam rođena u generaciji Z. Volim seks i nikada me nije bilo toga sram. Seks nije velika stvar za moju generaciju. Mi zapravo ne izlazimo na spojeve, mnogo je ležernije od toga. Ako vam se netko sviđa, spavate s njim i onda se to kasnije može pretvoriti u vezu. Seks nije nešto što čuvate za nekoga 'posebnog'. Ne osjećam se kao da moram čekati određeno vrijeme prije nego što to učinim ili ću biti osuđivana.

Za moj pogled na seks bili su presudni moji roditelji koji su 'prilično nevjerojatni u vezi s tim' - otvoreni i direktni.

Razgovarali su sa mnom o seksu i kontracepciji i pristanku dok sam odrastala. Živim kod kuće i mama mi kupuje kondome i naručuje mi komplete za kućno testiranje ako sam zabrinuta da bih mogla imati spolno prenosive bolesti.

Priča kako su njezini roditelji otvoreni s njom te da ih pita svašta o seksu. Dodaje da zna i gledati pornografiju kad ju zanima kako izvesti određeni seksualni čin.

Razmišljala sam o tome da doktoriram na temu ljudske seksualnosti i da svoju ljubav prema seksu pretvorim u karijeru. Tko zna, možda ću to učiniti u budućnosti. To je ono što je tako sjajno kad si mlad – sva vrata su otvorena. Ne mogu zamisliti kako je bilo smisliti što sve raditi u seksu bez interneta.

Tijekom izolacije gledala sam puno seksualnih filmova. Imala sam Zoom seks nekoliko puta s nekim tipom, ali to mi nije pomoglo, pa sam se nastavila samozadovoljavati i koristiti svoj vibrator. Bilo mi je teško. Inače imam puno seksa i imam dva prijatelja s kojima spavam ako ne mogu naći nekog drugog s kim želim imati seks.

Imala sam dvije veze. Jedna je trajala pet mjeseci, a druga tri mjeseca. Ostatak vremena sam bila sama.

Ne brojim s koliko ljudi sam spavala – to je nebitno. Ne znam nikoga tko to broji. Seks je prirodan i ne treba ga se sramiti.

Rekla bih da većina djevojaka u mojoj grupi ima zdrav libido, ali moj je najveći. Definitivno sam više eksperimentirala od svih njih. Ja bih se klasificirala kao uglavnom hetero, iako sam imala par homoseksualnih susreta, pa i seksa u troje.

Žao mi je starijih žena koje se moraju pretvarati da ne vole seks jer žene u njemu prije nisu smjele uživati. To me rastužuje.

Gledajući unatrag, rekla bih da sam bila ovisnik o seksu.

Grace ima 46 godina i sada je u sretnoj, četverogodišnjoj vezi.

Vrlo brzo sam otkrila koliko je seks dobar. Sjećam se kako sam tijekom puberteta stajala gola na prozoru svoje spavaće sobe, koji je gledao na prilično prometnu cestu. Željela sam da me ljudi vide. Izgubila sam nevinost sa 16 godina, ali sam već prije dopustila dečkima da me pipkaju.

Nisam imala pojma da sam drugačija od drugih djevojaka. Znala sam samo da je ponekad želja za seksom bila neodoljiva. Tek kad sam u kasnim tinejdžerskim godinama počela pričati o seksu sa svojim prijateljicama sam shvatila da se ne ponašaju svi kao ja.

Moj visoki seksualni nagon postao je šala među mojim prijateljima. Svi su znali da sam 'jako seksualna' i da spavam s puno više frajera nego oni. Ipak, nikad se nisam osjećala promiskuitetno jer nisam nikad imala seks na jednu noć.

Za mene je seks bio moć i stvaranje napetosti do samog seksa. Često bih muškarce natjerala da čekaju mjesec dana da spavaju sa mnom. Kad smo se počeli seksati, ubrzo bih izgubila interes i krenula dalje tražiti potencijalne partnere za seks. Nisam bila vjerna, ponekad sam znala nalaziti se s trojicom muškaraca odjednom.

Dio mene je stvarno želio biti poput drugih žena i imati lijepog, stalnog dečka i biti dobra djevojka, ali u meni je postojalo nešto što me stalno tjeralo dalje. Znam i zašto: moj otac je imao brojne afere i to je uništilo moju majku. Nikad ga nije izbacila iz kuće, samo je postajala sve 'manja i manja' svaki put kad bi otkrila još jednu nevjeru i pustila ga da se izvuče s njom. Sjećam se kako sam ih oboje gledala i mislila si: 'On je kreten, ali ja bih radije bila kao on, nego netko tko je slomljen'.

Tako sam postala verzija svojeg oca. Varala sam prije nego što je itko uspio prevariti mene.

Imala bih nekontroliran apetit za seksom. Ali kombinacija velike želje za seksom i straha od toga da te netko povrijedi nije bila sjajna.

Spavala sam s najmanje 100 muškaraca, 150 je vjerojatno bliže istini. Nisam baš usporila sve dok nisam napunila 40. Nije bila stvar u tome da više nisam privlačila muškarce - još uvijek izgledam prilično dobro, a mladi muškarci vole starije žene - usamljenost me je konačno natjerala da prestanem.

Odradila sam terapiju, suočila se s nekim internim problemima i onda sam upoznala nekoga tko mi se jako sviđao i s kim sam se povezala. Nisam ga htjela prevariti jer ga nisam htjela povrijediti. Konačno sam naučila kako spustiti zidove i povezati se s nekim. Seks je dobar, ali po prvi put nije u fokusu veze ili nešto s čime se definiram.

Moj partner zna da sam imala nezasitan apetit za seksom. On također zna da sam varala, ali ne zna sve. Mislim da će više štetiti nego pomoći to da zna što sam sve radila.

Nikada nisam požalila zbog broja partnera ili seksa (ali žalim zbog prevara). Prijatelji me nikad nisu osuđivali, iako znaju cijelu moju priču, što mi je jako pomoglo da se riješim prošlosti i probam nešto novo. Mislim da su mnogi od njih još uvijek prilično zavidni na avanturama koje sam imala!

Isla ima 37 godina, udana je i ima dvoje djece.

Udala sam se s 19 godina, a prije muža sam imala samo jednog ljubavnika. Volio je seks, ali nije bio toliko oduševljen njime. Bio je to vrlo misionarski stil s ugašenim svjetlima - subotom navečer. Rano smo dobili djecu, a nedostatak sna, bolne bradavice i bebe koje su trebale noćno hranjenje značile su da nismo imali seks nekoliko godina.

Nije mi nedostajao, niti najmanje.

Ali onda su djeca odjednom bila u školi i život je ponovno počeo. Uvijek sam voljela plesati. Učila sam balet kao klinka i oduvijek sam željela imati satove plesa kako bih se mogla baviti amaterskim kazalištem. Moj muž me je podržao i upisala sam se u lokalnu plesnu grupu salse koju sam pohađala jednom tjedno dok je on bio doma s djecom.

Ples me oživio: osjećala sam se seksi, poželjnom. Muškarci su me gledali i otkrila sam da volim biti u centru pažnje. Od dosadne domaćice postala sam seksi plesačica salse u samo šest tjedana.

Dogodilo se neizbježno, i to jako brzo. Započela sam aferu s muškarcem kojeg sam upoznala na plesu. Sve se vrtjelo oko seksa i Bože moj, seks nije bio s ovog svijeta. S mužem nikad nisam imala oralni seks, ovaj muškarac bi me oralno zadovoljavao po sat vremena. Voljela sam seks s njim i nisam ga se mogla zasititi.

Nakon što je to završilo, imala sam još jednu aferu, opet s nekim iz plesne grupe. Bila sam nezasitna. Prošla bih ulicom i uhvatila oko svakog muškarca pored kojeg sam prošla. Tako sam testirala svoju privlačnost i seksepil.

Uvijek su se osvrtali za mnom.

Moj muž i ja još uvijek nemamo seks i on nema pojma o aferama koje ja i dalje imam. Savršeno sam zadovoljna situacijom: dobivam ono što želim i svi su zadovoljni.

Neću se otkriti jer nikome ne pričam o aferama. Nitko iz grupe ne zna da sam udana ili da imam djecu. Nitko ne zna gdje živim. Nisam na društvenim mrežama. Trebalo mi je do 30. godine da otkrijem koliko volim seks.

Najčitaniji članci