Onaj tko ima ovih 10 osobina, sigurno je vrhunski ljubavnik

Vječno je pitanje što nekoga čini dobrim u krevetu. Jesu li to seksualne vještine, zavodljiv pogled, uzdasi ili nešto treće. No najčešće to nema veze sa seksom već sa samim pristupom i karakterom osobe.

Seks je prvenstveno u glavi, a da bi on bio dobar najvažnija je kemija među dvoje ljudi, ali i ovih 10 kvaliteta, donosi Your Tango:

Tehnika, dobra higijena, karakter i kemija između dvoje ljudi bitni su faktori, no seksualna intimnost zbog koje seks postaje fantastičan je puno više od toga. Ona raste i množi se dobrim, zajedničkim iskustvom, razgovorom i radom na sebi.

Ono što nam umanjuje seksualnu vještinu su nedostatak vremena, usredotočenost samo na sebe, inhibicije, manjak tehnike te 'mozak koji se ne želi isključiti' pa se ne možete potpuno uživjeti u trenutak seksa.

Osim toga, mnogi od nas za sebe ne misle da su seksi, a za to su posebno krivi moderni i nametnuti ideali ljepote. Uz to, neki su i odgojeni tako da misle da je seks nešto prljavo i sramotno, a to je ogromna mentalna kočnica koja umanjuje seksualni užitak, ali i izvedbu.

Kako vratiti strast u dugoj vezi

Parovi u dugim vezama sve manje imaju osjećaj za intimnost i seksualnu požudu, kaže seksualni terapeut, doktor Stephen Snyder, autor knjige “Love Worth Making, How to Have Ridiculously Great Sex In A Long-Lasting Relationship.

- Bez obzira na to koliko veza traje, svima je važno osjećati se voljeno i privlačno partneru. Neki znaju kako održati iskru, no mnogima to predstavlja problem jednom kad veza postane rutina. Obično žene pokušavaju vratiti iskru s početka veze, ali i muškarac se treba potruditi - dodao je.

Parovi maženje i seks pretvaraju u rutinu te ono gubi svoj smisao i umanjuje seksualnu želju. Napomenuo je da parovi koji svaku večer zagrljeni gledaju televiziju ubijaju erotiku.

Umjesto toga, redovito se uzbuđujte, ali samo na trenutak. Povremeni i kratki dodiri ne trebaju nužno završiti seksom. Ova metoda povećat će seksualnu želju i napetost. Sretni parovi međusobno se zavode i bez namjere da na kraju dođe do seksa.

