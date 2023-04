Kako je zapravo biti ljubavnica? Ovo je 10 razloga zbog kojih sve najčešće završi sa suzama

1. Skrivanje

Iako će jedni u ljubavničkom odnosu vidjeti čari veze bez obaveza ili se pak opravdavati prolaznom zaljubljenošću, takvi 'aranžmani' na duge staze imaju puno mana. Prva i osnovna je skrivanje, jer se ljubavnici moraju držati daleko od očiju javnosti. Čari zabranjenog voća brzo blijede ako ste primorani vrijeme provoditi u jeftinim hotelskim sobama ili pak se skrivati u automobilu.

2. Laži

Ljubavnički odnos podrazumijeva laži, i to puno njih. Što dulje odnos traje, to se te laži sve više provlače kroz život i izazivaju osjećaj nemira te tjeskobe. Laganje obitelji i prijateljima tek je dio tog problema, a većina onih koji su u ljubavničkom odnosu najviše lažu sami sebi - bilo da si govore da to što čine nije loše ili pak umanjuju svoje osjećaje, prihvaćaju laži ljubavnika da je u lošem braku itd.

3. Grižnja savjesti

Kakvo god bilo religiozno uvjerenje, društvena je norma da je brak nešto u što se ne bi smjelo dirati. To osobito dolazi do izražaja u pričama gdje postoje i djeca. Iako to nije nešto što se pojavljuje dok su ljubavnici zaneseni strašću, s vremenom se neminovno nameće pitanje posljedica takvog odnosa.

4. Osuđivanje

Ljudi osuđuju ljubavnike, pa makar vam i u lice lagali da to nije tako. Što više ljudi zna za cijelu priču, krug osuđivanja se proširuje, a tajne se olako izdaju i šire u obliku tračeva. Ljubavnici brzo postaju 'nemoralni', proziva ih se zbog manjka samopoštovanja, gluposti, ali i udovoljavanja niskim potrebama.

5. Na posljednjem mjestu

Koliko god se obzirnim i pažljivim partner činio, ljubavnik ili ljubavnica dolaze iza njegove obitelji i supružnika iz raznih razloga koje ste načelno prihvatili čim ste pristali na takav odnos. Ako se to s vremenom promijeni, nameće se pitanje kako vam prije nije smetao takav odnos, ali i rizik da se iz zabavne razbibrige pretvorite u nekog tko mu 'zvoca', što već ima doma.

6. Ljubav ili iskorištavanje?

Čak i ako se veza na početku svodi samo na seks, učestala druženja i izmjenjivanja nježnosti češće rezultiraju stvarnim osjećajima nego što ostanu samo na tom. Tada rastu i očekivanja te želje, a odnos se svodi na emocionalni ringišpil - od trenutaka velike sreće do ogromne tuge i propitivanja svodi li se sve samo na seks i prolaznu zabavu.

7. Dobivate samo komadiće

Koliko god bili zaljubljeni ili se često vidjeli, ljubavnici nikad ne dobivaju potpun odnos - koji podrazumijeva javno priznavanje, zajednička jutra, Božiće, rođendane, pozive partneru u koje god doba poželite...To obično ne smeta na početku, no s produbljivanjem osjećaja postaje kamen spoticanja i velik izvor frustracije.

8. Kako vjerovati?

Budući da se odnos po svojoj definiciji zasniva na laganju drugima, teško je osloniti se na vjerovanje drugoj strani u bilo čemu. Spava li on ili ona još uvijek sa svojom ženom, doživljavaju li vezu ozbiljno, imaju li stvarne namjere izaći iz braka - neka su od pitanja gdje se povjerenje 'lomi'. Čak i ako se druga strana razvede, veliko je pitanje može li se imati povjerenja da se ista stvar neće dogoditi i s vama.

9. Sve vodi prema kraju

Oko 90 posto izvanbračnih veza ne završavaju razvodom, već prekidom odnosa s ljubavnikom ili ljubavnicom. Najčešće supružnik saznaje za cijelu priču i postavlja ultimatum, no moguće je i da se zahlade odnosi s jedne ili druge strane zbog frustracija ili pak previše pritiska.

10. Život prolazi

Svaki odnos nas oblikuje i iz njega možemo nešto naučiti, no druga je stvar 'gurati' nešto za što smo odavno shvatili kako nema budućnosti, a pritom više tugovati nego uživati. Takva vrsta destruktivnog ponašanja može prijeći u pravu ovisnost, uz istovremeno propuštanje prilika da se upozna bolji i pogodniji partner.

