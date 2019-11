Kako kraljica Elizabeta čak i u 93. godini izgleda 'bez greške'

Za razliku od mnogih žena koje sudjeluju u javnom životu, kraljica Elizabeta nikad nije bila na estetskoj operaciji, piše Daily Mail. Stari dostojanstveno, ističu znalci, navodeći kako ipak koristi nekoliko trikova kako bi zadržala svjež izgled.

Koristi frizuru kao dio prepoznatljivog stila, posebne tonove ruža te naglašava jagodice lica rumenilom. Dodatno, stručnjaci navode kraljevskoj kosi prirodna svježina daje poseban sjaj, dok su drugi istaknuli da joj pahuljaste obrve odlično uokviruju lice.

Foto: SANG TAN/Press Association/PIXSELL

Kosa koja blago reflektira

Kraljica je prihvatila svoju prirodnu boju kose i nije je bojala desetljećima. Stoga blaga refleksija sijedih na njezinoj glavi daje notu koja podiže cjelokupan izgled, omogućujući joj gracioznost. Stilist za kosu James Johnson sugerira kako maksimiziranjem sjaja Kraljica održava dojam zdrave kose te mladalački izgled.

- Bez obzira je li riječ o plemenitašici ili ne, njezina kosa je modni dodatak kojeg nosi svakog dana. Ako je izbor frizure mladalački, uz maksimiziranje sjaja i dojam punoće, to nije nešto što se postiže samo redovitim posjetima salonu. Kraljica je sjajan uzor jer joj je kosa uvijek besprijekorna. Iako kosa s godinama gubi karakteristike i teksturu, postoje mnoge stvari kojima joj možete produljiti život kao što to radi Kraljica. Brinite se o kosi i to će potaknuti njezin prirodni sjaj. Ako previše koristite fen ili uvijače, zaštitite kosu sprejevima za zaštitu od topline te koristite tretmane za obnavljanje kose te svaku štetu koja može nastati zbog oblikovanja frizure, savjetovao je.

Foto: TIM GRAHAM/Press Association/PIXSELL

Klasična frizura

Zahvaljujući odabiru frizure koja je izdržala test vremena, a svejedno djeluje moderno, Kraljica je uspjela postići svevremenski izgled. Od djetinjstva nosi podšišanu kosu s uvojcima, a frizura je čini elegantnom, a opet urednom i prirodnom. Pronašavši stil koji joj odgovara, uspjela je zadržati dobar izgled kroz godine.

- Kad razmišljam o Kraljici, njezina frizura je prvo što mi padne na pamet jer joj je omogućila ikonografski izgled tijekom godina, kazala je Krysia Eddery, vlasnica frizerskog salona.

- Pronalaskom frizure koja je postala njezin potpis postigla je način za postizanje efekta svevremenosti. Ako je frizura nešto što postane dio vašeg izgleda, onda je ona i dio vašeg identiteta te ste tako postigli da vas prepoznaju upravo po tom stilu kojeg ste odabrali. Kraljičina klasična frizura uokviruje joj lice i bez obzira koju odjeću odabrala, njezina kosa uvijek ističe njezinu prirodnu ljepotu, kazala je.

Kraljičina sklonost jarkim bojama u njezinoj je garderobi rezultirala hrabrim kombinacijama koje su ljubitelj prijestolja uvijek hvalili i isticali. Ta se sklonost odrazila i na odabir ruževa, pa se u javnosti često mogla vidjeti u jarkim tonovima. Stručnjakinja za ljepotu u Procoalu, Jessica Constanti, otkrila je da je kraljičin izbor tamnijih nijansi ruža takav upravo kako bi istaknula bjelinu svoju zuba i učinila ih naizgled još svjetlijima.

- Njezino Visočanstvo uvijek koristi snažne ruževe ne samo kao dio svoj izgleda, nego pametno koristi njihove osobine kako bi joj zubi izgledali još bjelji. Žuti zubi u javnosti imaju negativan efekt i mogu dodati godine nečijem licu. Kraljica je odabirom ruža uložila u mladolik izgled, ali i u sjajnu kolekciju ruževa te oralnu higijenu, dodala je Constanti.

Foto: Anwar Hussein/Press Association/PIXSELL

Rumenilo visoko na jagodicama

Fanovi kraljevske obitelji često ističu kako Njezino Visočanstvo ima ružičaste obraze i koža joj sjaji, no riječ je o odličnom odabiru rumenila u kombinaciji s anti ageing proizvodima. Jessica otkriva kako je rumenilo koje Kraljica nanosi na jagodične kosti stvorilo iluziju jače izraženih kostiju lica te omogućilo efekt koji stanjuje lice i daje koži poseban sjaj.

- Mjesto gdje ćete nanijeti rumenilo ima velik utjecaj na izgled lica. Stavljajući ga na jagodične kosti čini se kao dobra ideja jer licu dodaje dašak mladolikosti i zdravlja. No Kraljica je očito svjesna negativnih strana takve prakse kad prijeđete određene godine. Ne stavlja ga izravno na jagodice, nego bliže kutevima očiju. Na taj način podiže lice, a to je jednostavan način da licu date mladolik izgled, ističe Jessica.



Besprijekoran puder

Kraljica koristi klasičan, tradicionalan puder koji djeluje posve prirodno. Majstorica šminke Stacey Whittaker komentirala je odabir pudera.

- Kako biste djelovali mlađe, svakoj je koži važno omogućiti da sjaji kroz šminku. Ako stavite previše šminke, ona može maskirati prirodnu ljepotu vaše kože i djelovati kao fasada. Kraljica bira svjetliji puder koji joj omogućuje da sjaji kroz njega, kazala je.

Pahuljaste pune obrve

Jessica je također istaknula da kraljičine obrve uokviruju njezino lice.

- Ona ima odlične obrve koje su pune, a istovremeno su za nijansu ili dvije tamnije od njezine kose. Obrvama je uokvirila lice dodajući mu definiciju. Mnoge starije žene osjećaju potrebu crtati obrve u nijanse koje su previše tamne za njihovo lice pa tako djeluju grubo. No Kraljica je uspjela održati pahuljasti izgled obrva zbog čega one djeluju prirodnije i doprinose njezinom mlađem izgledu, zaključila je.

