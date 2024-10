Kako najlakše ispeći kestene kod kuće - u pećnici ili na tavi

Za početak, najvažnije je odabrati vrhunske plodove. Prilikom kupovine, obratite pažnju na izgled ljuske. Kesteni bi trebali biti glatki i tvrdi, sjajne smeđe boje. Izaberite one koji su teški i nemaju praznog prostora između ljuske i mesa. Dakle, najbolji su oni krupniji i mesnatiji.

Izbjegavajte naborane kestene i one s rupicama – to je znak da imaju crve. Također izbjegavajte kestene koji su pakirani u zatvorenim plastičnim vrećicama. Kupujte samo one koji se prodaju u mrežastim ili papirnatim vrećicama.

Na ploči štednjaka

Ako se odlučite peći kestene na ploči štednjaka, tada bi bilo dobro da nabavite tavu s rupicama, ali ako je nemate, poslužit će i klasična. Najprije im zarežite koru u križ, a nakon stavljanja u tavu ih pokrijte i povremeno protresite. Kora će se rastvoriti, a kesteni će dobiti boju.

U pećnici

Kod pripreme u pećnici kestene prerežite, potom ih poškropite vodom. Pećnica neka bude zagrijana na najjače, a bilo bi savršeno da imate protvan s rupicama.

Većim kestenima bit će potrebno oko 20 do 25 minuta pečenja, a manjim samo 10 do 15 minuta. Ako primijetite da su kesteni još uvijek nedovoljno pečeni nakon vađenja iz pećnice, slobodno ih vratite u pećnicu na još nekoliko minuta, samo pripazite da ih ne prepečete.

Ako su kesteni u potpunosti pocrnili, vjerojatno ste ih prepekli. Najbolje bi bilo da svakih nekoliko minuta zavirite u pećnicu i provjerite stanje.

Želite li da se kestenje nakon pečenja lakše i brže guli, stavite ih vruće u vlažnu krpu i ostavite da stoje nekoliko minuta.