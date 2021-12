Ako primjerice, želite puniti meso, treba vam više vremena da bi se ono ispeklo u pećnici, dok kod prženja u tavi treba obratiti pažnju na debljinu odreska kako bi se ravnomjerno ispeklo. A za ukusan obrok iz pećnice, osim kvalitetnog mesa važna je i zagrijana pećnica, jer ako prethodno nije dovoljno vruća, meso će se osušiti i neće biti ukusno.

Pečenje u pećnici

Kako biste dobili dobro ispečen obrok, osim kvalitetnog mesa važna je i prethodno zagrijana pećnica. Ako ona nije dovoljno vruća prije nego ubacite jelo u nju, meso će se osušiti i neće biti ukusno.

Želite li ispeći svinjsko pečenje s rebrima od kilogram i pol dovoljno je peći ga sat i pol na 200°C. Slično pravilo vrijedi i za cijelo pile, a za pileće batake i prsa odvojite 45 minuta na istoj temperaturi.

Puricu, koja teži oko dva i pol kilograma, pecite na 170 °C, dva i pol do tri sata, a ako je nadjevena trebat će joj još i više vremena, otprilike tri do tri i pol sata.

Ako spremate janjeću plećku, i ako je teška primjerice oko dva i pol kilograma, treba je peći sat i pol na 200 °C, toliko je potrebno i janjećem butu teškom oko kilograma.

Teleći odrezak pecite također na 200 °C, 30 do 40 minuta. Kilogramu govedine treba od 40 do 60 minuta na istoj temperaturi.

Vrijeme pečenja umnogome ovisi o tome je li meso punjeno ili ne, pa tako u prosjeku pri pečenju, nadjeveno meso treba od 15 minuta više za piletinu do pola sata za puretinu.

Pečenje na tavi

Pileći i pureći file pecite na umjereno jakoj vatri, od sedam do osam minuta, sve dok ne dobije zlatnožutu boju. Prilikom pečenja okrećite ih na obje strane da se ravnomjerno ispeku.

Svinjskim kotletima treba više vremena, oko 10 do 11 minuta, a isto je potrebno i goveđim odrescima, debljine do četiri centimetra. Teleće odreske pecite 8 do 10 minuta na srednje jakoj vatri. Što su odresci deblji to im treba dulje vremena kako bi se ispekli.

Kuhanje

Kuhanje iziskuje više vremena. Ako imate komad govedine od dva kilograma trebate je kuhati dva i pol sata na srednje jakoj vatri. Pile kuhajte sat vremena, kokoš dva do tri sat.

Teletinu od dva kilograma potrebno je kuhati oko sat i pol do dva. Dimljena svinjska leđa kuhajte oko 45 minuta.

Panirano meso

Panirano meso možete peći u dubokom ulju ili u pećnici. Panirani pileći file treba peći 25 minuta do pola sata na 210 °C u pećnici, a svinjske odreske na oko sat i 20 minuta na 180 °C.

Pećnicu zagrijte na 200 °C za puretinu i pecite je 45 minuta. Ako ćete peći u dubokom ulju ono zahtijeva manje vremena, pa piletinu i puretinu na srednje jakoj vatri pecite oko sedam do osam minuta dok ne postane zlatnožute boje, dok je svinjetinu potrebno peći oko pet do šest minuta, sa svake strane.