Kako napokon prestat pušit? Cigarete bacite i ne osvrćite se

Bacite kutiju cigareta i ne osvrćite se - nagli prestanak pušenja možda je najbolji način da odbacite lošu naviku, otkrila su nova istraživanja sa Sveučilišta u Oxfordu.

Pušači, koji su odjednom prestali pušiti imali su 25 posto veće šanse da će izdržati četiri tjedna i 42 posto veće šanse za neće zapaliti šest mjeseci - od onih koji su postupno smanjivali cigarete dva tjedna prije prestanka pušenja.

Foto: Fotolia

Ljudi koji su smanjili broj cigareta u prethodnim danima bili su manje vjerojatni da će pokušati prestati pušiti kada je došao dan 'odluke', kaže autorica studije i doktorica znanosti Nicola Lindson-Hawley. Postupno smanjivanje može biti loše jer izaziva žudnju za cigaretama, a to vas može navesti da vjerujete kako će prestanak pušenja biti puno gori.

Prestanak je, međutim, bio jednako težak za one koji su prestali odjednom, kao i one koji su odvikavali od cigareta, pokazalo je istraživanje. Sve je u percepciji - ni jedan ni drugi način nisu lakši, ali instant prestanak može staviti 'vaš um na pravo mjesto'.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Autorica studije kaže da je stoga najbolje da odaberete datum kad ćete prestati i bacite kutiju kad on stigne. No, nemojte to prolaziti sami - kombinirajte savjete stručnjaka i lijekove poput nikotinskih flastera koji povećavaju vaše šanse za uspješan prestanak.

Nije lako, ali koristi su neprocjenjive. Godinu dana nakon prestanka vaš rizik od srčanih bolesti opada za pola od trenutnog, a za deset godina rizik od umiranja od raka pluća bit će otprilike upola manji od osobe koja i dalje puši, prema American Cancer Society, prenosi Men's Health.