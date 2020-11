Potom stavite krumpir u pleh pored mesa koje se pe\u010de. Va\u017eno je da mast bude vru\u0107a, jer \u0107e to 'stisnuti' krumpir, odnosno ne\u0107e popiti previ\u0161e masti.\u00a0

Jednom kad je krumpir na pladnju, pospite ga solju, paprom, lukom i \u010de\u0161njakom\u00a0u prahu.. Zatim ih ostavite pe\u0107i\u00a0na jakoj vatri otprilike 50 minuta, s tim da ih redovito treba okretati. Na kraju ih zavr\u0161ite u tavi, na vrlo malo ulja ili maslaca, na srednje jakoj vatri, otprilike 4 do 7 minuta, ka\u017ee Sam. Tako biste trebali dobiti savr\u0161eno pe\u010deni krumpir, prenosi portal Metro.\u00a0\u00a0

Želite savršeno hrskavi pečeni krumpir? Kuhajte ga, pecite, pa - zapecite

Sam Richards, 22 godišnji vlasnik bloga o kuhanju na Instagramu, objavio je kako priprema savršeno hrskavi pečeni krumpir. On ga priprema u tri koraka, što traži vrijeme, ali je na kraju izuzetno ukusan

<p>Fini, hrskavi pečeni krumpir nezaobilazan je dodatak pečenom mesu za nedjeljni ručak, no nije lako postići to da izvana bude hrskav, a iznutra mekan. Sam Richards, 22-godišnji kuhar amater, koji na Instagramu vodi vlastiti kulinarski blog pod nadimkom @Sams_Scranz kaže kako je potrebno vrlo malo truda za to da biste došli do savršenog zalogaja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako da krumpir što dulje ostane svjež </p><p>Dosad se Samov recept svidio tisućama ljudi na društvenim mrežama. Evo kako ga on priprema:</p><p>Narežite krumpir na manje komade, veličine zalogaja, dok u loncu zakuhavate vodu. Dodajte soli i kad zakuha, ubacite krumpir, pa kuhajte 5 do 7 minuta. Dobro protresite cjedilo nekoliko puta, kako bi se skroz ocijedio. </p><p>Potom stavite krumpir u pleh pored mesa koje se peče. Važno je da mast bude vruća, jer će to 'stisnuti' krumpir, odnosno neće popiti previše masti. </p><p>Jednom kad je krumpir na pladnju, pospite ga solju, paprom, lukom i češnjakom u prahu.. Zatim ih ostavite peći na jakoj vatri otprilike 50 minuta, s tim da ih redovito treba okretati. Na kraju ih završite u tavi, na vrlo malo ulja ili maslaca, na srednje jakoj vatri, otprilike 4 do 7 minuta, kaže Sam. Tako biste trebali dobiti savršeno pečeni krumpir, prenosi portal <a href="https://metro.co.uk/2020/11/14/home-cook-shows-how-to-make-incredible-triple-cooked-roast-potato-bites-13594334/">Metro. </a></p>