REAGIRAJTE NA VRIJEME!

Kako očuvati jetru i uz poneku čašu vina: Ovo su četiri ključne navike prema stručnjacima

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: canva ilustracija

Jetra je jedan od najvažnijih i najotpornijih organa u tijelu, no njezina funkcija ugrožena je modernim stilom života, pogrešnim prehrambenim navikama i naravno, konzumacijom alkohola

Gastroenterolog dr. Angad Dhillon ističe da se funkcija jetre može sačuvati jednostavnim navikama koje se lako mogu uključiti u svakodnevicu, čak i kod onih koji povremeno uživaju u alkoholu.

1. Redovita fizička aktivnost

Jedna od najvažnijih navika za očuvanje jetre je redovito kretanje i tjelesna aktivnost. Dugotrajno sjedenje usporava metabolizam i otežava jetri učinkovitu detoksikaciju organizma. Stručnjaci preporučuju barem 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno, što može uključivati brzo hodanje, vožnju bicikla ili plivanje. Čak i kratke šetnje tijekom dana poboljšavaju cirkulaciju i ubrzavaju metabolizam, pomažući jetri da bolje obrađuje toksine. Redovita aktivnost također smanjuje rizik od nakupljanja masnoća u jetri, što je jedan od najčešćih uzroka kroničnih bolesti ovog organa.

Winter running exercise, runner wearing warm clothes has break
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

2. Umjerena konzumacija kave

Iako mnogi smatraju kavu samo stimulansom, istraživanja pokazuju da ona može imati značajan zaštitni učinak na jetru. Kofein smanjuje upalne procese i rizik od razvoja ciroze, dok antioksidansi u kavi pomažu u očuvanju stanica jetre. Stručnjaci preporučuju do nekoliko šalica kave dnevno, najbolje bez dodatnog šećera i umjetnih zaslađivača, koji mogu umanjiti blagotvorni učinak. Ova jednostavna navika može postati svakodnevna zaštita, posebno za one koji povremeno konzumiraju alkohol ili imaju druge čimbenike rizika.

3. Uravnotežena prehrana bogata vlaknima i antioksidansima

Prehrana je ključni faktor u očuvanju zdravlja jetre. Konzumacija svježeg voća, povrća, cjelovitih žitarica, orašastih plodova i zdravih masnoća pomaže jetri u obradi toksina i smanjenju nakupljanja masnoća. S druge strane, previše prerađene hrane, industrijskog šećera i trans-masnoća može opteretiti jetru i dovesti do masne jetre. Antioksidansi iz povrća i voća štite stanice jetre od oštećenja, dok vlakna poboljšavaju probavu i sprječavaju upalne procese. Stručnjaci naglašavaju da je umjerenost u svim aspektima prehrane najbolji način dugoročne zaštite ovog vitalnog organa.

Indian woman refusing hamburger
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Održavanje zdrave tjelesne težine i umjerena konzumacija alkohola

Prekomjerna tjelesna težina i pretjerano uživanje u alkoholu dva su najveća neprijatelja zdravlja jetre. Povremena konzumacija alkohola obično ne uzrokuje trajna oštećenja, ali kombinacija alkohola i pretilosti značajno povećava rizik od razvoja masne jetre i kroničnih bolesti. Dr. Dhillon savjetuje umjerenost u alkoholu, praćenje tjelesne težine i redovitu tjelesnu aktivnost. Pravilna kombinacija prehrane, kretanja i ograničavanja alkohola može značajno smanjiti rizik od ciroze, masne jetre i upalnih procesa.

Jetra je nevjerojatno prilagodljiv organ, ali zahtijeva pažnju i svakodnevnu brigu. Primjenom ovih jednostavnih, ali učinkovitih navika – redovite tjelesne aktivnosti, umjerene konzumacije kave, uravnotežene prehrane i kontrole tjelesne težine – moguće je sačuvati zdravlje jetre i uživati u životu, uključujući povremene užitke poput čaše vina ili piva. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu imati veliki utjecaj na dugoročno zdravlje i kvalitetu života.

