Kako očuvati okoliš? Izbacite jednokratne baterije i britvice

Kada gledamo unatrag, imali smo tri odgovora na smeće koje stvaramo: spali ga, zakopaj ili baci u more i samo ga odbaci.

To je dovelo do zagađenja i uništavanja morskih i kopnenih staništa. Jedini ispravan put kojim moramo krenuti je put s nula otpada, kaže Paul Connett, autor knjige “The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time”.

Foto: Promo

To je rješenje za lokalnu i globalnu zajednicu. Nula otpada relativno je nov pojam. Krajem osamdesetih bila je nezamisliva, no početkom ovog stoljeća sve više se razmatra o smanjenju potrošnje, recikliranju i ponovnog upotrebljavanja onog što je proizvedeno.

- Otpad koji smo stvorili dokaz je da radimo nešto pogrešno. Naš zadatak nije pronaći druge načine za uništavanje materijalnih resursa već uvjeriti vladajuće, industriju i trgovce da prestanu proizvoditi proizvode i koristiti ambalažu koju je potrebno uništiti - kaže autor.

Prosječan moderan grad ima ‘hram’ potrošnje s jedne strane kao što je trgovački centar i spalionicu otpada na drugom. Postoje racionalna i praktična rješenja za upravljanje otpadom i resursima koja će nas voditi u manje otrovnom smjeru.

Prije nego što se ekonomija i trgovina potpuno prebace na proizvodnju s nula otpada, počnite od sebe: