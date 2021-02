Postoje određene stvari u digitalnoj komunikaciji koje nisu idealne, poput toga da ne vidite sugovornika kako treba i njegov izraz lica dok govori, boju glasa, govor tijela... Ukoliko na taj način komunicirate sa svojim šefom koji baš nije bio sjajan ni prije pandemije, nema razloga da sad bude imalo bolje.

- Ali, to ne znači da nema nade za spašavanje te veze. Sada, kad su ljudi već prilično umorni od pandemije, je možda bolje vrijeme za popravljanje odnosa nego ikad prije - kaže Mollie West Duffy, koautorica knjige 'No Hard Feelings', koja obrađuje temu kako emocije utječu na naš život vezan za posao.

- Kroz istraživanje znamo kako je mnogo vjerojatnije da ćemo nedostatak emocija u digitalnoj komunikaciji pročitati kao negativne, jer nam nedostaju svi znakovi konteksta. Dakle, ako vaš šef kaže: 'Želim razgovarati sutra', a da ne kaže nešto poput: 'Mislim da si izvrsno obavio posao i želim samo nešto prokomentirati s tobom', pretpostavit ćete da vaš šef ima nešto negativno za reći - dodala je.

- Budući da je povratak u normalu nekako, recimo, na pomolu, nalazimo se u prijelaznom trenutku. Ljudi vole kapitalizirati prijelazne trenutke, a vođenje ovih razgovora, koji mogu biti neugodni, tad postaje malo manje neugodno - napomenula je.

- Nevezano za sam posao, često se loš odnos sa šefom može svesti na lošu komunikaciju. To je bilo točno u uobičajena vremena, a još više sad kada nismo u mogućnosti čitati govor tijela i druge neverbalne znakove koji nam pružaju koristan kontekst i informacije tijekom komunikacije. Uspostavljanje načina interakcije jednako je važno kao i sama komunikacija - objasnila je Mary Abbajay, autorica knjige 'Managing Up: How to Move Up, Win at Work and Succeed With Any Type of Boss' (u prijevodu 'Upravljanje: kako se kretati prema gore, pobjeđivati ​​na poslu i uspjeti s bilo kojom vrstom šefa).

- Mnogo puta dolazi do sukoba jer preferiramo različite oblike komunikacije. Porazgovarajte s kolegama o tome, kako želite komunicirati. Želite biti sigurni da vodite razgovore s kolegama oko toga na koje načine želite komunicirati. Na primjer: Budući da je dom za puno nas postao ured, pronalaženje vremena i prostora za razgovor možda neće biti jednostavno kao pokretanje Zooma s kuhinjskog stola. To bi moglo značiti traženje od partnera da pazi na djecu, planiranje kuhanja jela, pronalazak mirne sobe ili bilo koja od bezbrojnih drugih komplikacija koje čine iskustvo rada kod kuće - kaže Mary Abbajay.

- Dakle, fleksibilnost s načinom na koji vodimo te razgovore može ublažiti puno nesporazuma oko suštine razgovora. Možda bi vaš šef više volio da mu pošaljete e-mail ili poruku preko Slacka. No, bez obzira na medij, znati komunicirati može biti jednako važno kao i ono što govorite - napomenula je i dodala: 'Obavezno komunicirajte i prilagodite se preferencijama drugih ljudi u smislu privlačenja njihove pažnje i vremena'.

Kaže kako se potpuno slaže s Mollie West Duffy oko toga da je sad dobro vrijeme za razgovor sa šefom, jer se možda događaju godišnje recenzije, a nova godina dobar je izgovor za procjenu onoga što funkcionira, a što ne.

- Odvojite vrijeme da stvarno procijenite koliko dobro ide virtualni angažman i komunikacija. Zapitajte se: 'Što dobro funkcionira? Kod kojih načina komunikacije ne komuniciramo dobro?' - savjetovala je.

- Mnogo je vrsta loših šefova. Na primjer, možda imate šefa duha, nekoga tko naizgled nikad nije u blizini. Ili, morskog galeba, šefa koji zamahuje i baca, što znači da ubacuje bombe u projekt i ostavi nered iza sebe ili čak uroni u projekt i oduzme vam ga. Ili, možda imate šefa koji je jednostavno nesposoban. Naravno, većina šefova je kombinacija ovih tipova, ali rad na daljinu može im dodati još neke nove slojeve - kaže Mary Abbajay.

- Pandemija je mnoge od nas pretvorila u duhove. Na vama je da pomognete svojem upravitelju da nauči upravljati na daljinu - dodala je.

- Izravnost je često najbolji način da od šefa dobijete ono što vam treba, a proaktivnost i ukazivanje na probleme, umjesto nade da će se sami riješiti, može vam pomoći u poboljšanju loše situacije na poslu. Ukoliko mislite da veza sa šefom nije sjajna, velika je vjerojatnost da to misli i vaš šef - kaže Mollie West Duffy.

Itekako je, kaže, svjesna toga da takve razgovore nije lako voditi, ali ako se dobro pripremite, sve je moguće. Jedino tako možete pomoći i sebi i nadređenom, iskrenim razgovorom.

- Zapišite što smatrate bolnim točkama i razmislite na koji način želite razgovarati o njima. Koristite činjenične izjave, poput: 'Kad to učinite, to utječe na mene na ovaj način' i izbjegavajte dvosmislenost govoreći, na primjer: 'Pomozite mi da razumijem'. Psihički nam pomaže da uđemo u takve razgovore ne samo znajući teme, već i znajući riječi koje ćemo izgovoriti - dodala je.

Također, imajte na umu da se vaši šefovi, kao i vi sami, bore sa raznim stresnim situacijama kod kuće. Imajte suosjećanja i empatije, jer i oni su ljudska bića koja se bore sa svojim problemima o kojima vjerojatno ne znate ništa.

Živimo u čudno vrijeme koje utječe, manje više, na svakog. Pokušajte biti pozitivni i imati dobru namjeru, ljudi to osjete. Ne možete znati što se događa u nečijem osobnom životu, a ljudi su skloni 'navlačiti maske' u komunikaciji s drugima i skrivati prave emocije, posebno u poslovnom okruženju.

- Ipak, rad u teškim uvjetima nije opravdanje za bezobrazno, uvredljivo, neprikladno ili na bilo koji drugi način loše ponašanje nadređenog ili suradnika. Nasilnog menadžera ništa što poduzmete neće popraviti. Tad porazgovarajte o problemima s nekim tko je nadređen vašem šefu. Ukoliko imate šefa nasilnika ili doista otrovnog šefa, malo istražite kako to rješava vaš HR odjel. Ako je potrebno eskalirati, učinite to i budite jasni što time želite postići - savjetovala je Mary Abbajay, a prenosi The New York Times.