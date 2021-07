Održavanje biljaka na životu jedna je stvar, ali znati kada, i što je još važnije, kako presaditi biljku zahtijeva potpuno novu razinu znanja. Potrebni su, naravno, i pravi alati za vrtlarstvo, ali to ne mora biti težak zadatak.

Prema stručnjakinji Joyce Mast, koja je poznata i kao 'mama biljkama' postupak presađivanja sobnih biljaka može se obaviti u roku od 15 minuta.

Alati

Utvrdite treba li vašoj biljci novi dom

Siguran znak da biljku treba presaditi je prisutnost vidljivih korijena. To je znak da je biljka vezana za korijen i da joj treba više prostora, kaže Mast. Još jedan znak da biljke očajnički trebaju novi dom je ako voda procuri kroz posudu i izađe iz drenažne rupe nakon što ih zalijete. Prema Joyce, to znači da korijenje zauzima previše mjesta.

Iskoristite mjesto u svom domu

Ako ste ograničeni na kvadraturu u svom skromnom prebivalištu, odlučite se za otvoreni prostor poput podruma ili vanjskog dvorišta. Na drenažu Mast preporučuje da stavite stare plahte umjesto novina kako bi spriječili da zemlja iscuri.

Odaberite pravilnu posudu

Kad odabirete novu posudu, odaberite onu promjera otprilike pet centimetra veću od prethodne. Ako posuda bude veća od ovog ograničenja, biljka može patiti, jer višak tla može dovesti do vlaženja i oštećenja korijena. Ne zaboravite odabrati lonac s dovoljnom drenažnom rupom i tanjurićem.

U posudu dodajte svježe tlo za sadnju

Nakon što odaberete posudu, napunite trećinu svježom zemljom za sadnju. Biljku izvucite iz trenutne posude i nježno ju protresite. Uz pomoć oštrih škara smanjite mrtve, kašaste ili pretjerano duge korijene.

Presadite biljku

Postavite biljku u središte novog lonca, vodeći računa da vrh korijena postavite oko dva centimetar ispod vrha posude. Napunite posudu zemljom, nabijajući zemlju oko korijena i ostavljajući oko dva do pet centimetara prostora između zemlje i gornjeg ruba posude 1 do 2 inča prostora. To vam omogućuje da zalijete biljku bez prelijevanja zemlje preko ruba, kaže Mast.

Zalijte biljku

Na kraju, biljku zalijte temeljito - to jest sve dok voda ne poteče s dna posude. Nakon toga, pustite biljku da se 'odmori', tako da se sva voda odlije iz nove posude, a zatim stavite posudu na novi tanjurić, piše Real Simple.